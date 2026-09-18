യഥാര്ഥ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഒരുക്കിയ 'ദായ്റ'; പൃഥ്വിരാജും കരീനയും ഒരുമിച്ചെത്തിയ ചിത്രം പ്രതീക്ഷ കാത്തോ! പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം
ചിത്രത്തിൽ ഡി.സി.പി രമൺ കുമാറായി പൃഥ്വിരാജ് എത്തുമ്പോൾ ഡി.സി.പി അജൂനി കോലി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് കരീന കപൂർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2026 at 11:45 AM IST
പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും കരീന കപൂര് ഖാനും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ബോളിവുഡ് ചിത്രം 'ദായ്റ' ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളില്. 'റാസി', 'തൽവാർ', 'ഛപാക്', 'സാം ബഹദൂർ' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം മേഘ്ന ഗുൽസാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണിത്. ഇന്വെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ത്രില്ലറില് ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രത്തില് പൊലീസ് വേഷത്തിലാണ് പൃഥ്വിരാജ് എത്തുന്നത്.
ചില യഥാര്ഥ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മേഘ്ന ഗുല്സാര് ഈ ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ ഡി.സി.പി രമൺ കുമാറായി പൃഥ്വിരാജ് എത്തുമ്പോൾ ഡി.സി.പി അജൂനി കോഹ്ലി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് കരീന കപൂർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇരുവരുടെയും മികച്ച അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുകയെന്ന് തന്നെയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാല് ചിത്രം തിയേറ്റളുകളിലെത്തുമ്പോള് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.
ചിത്രത്തിന് തുടക്കത്തില് തന്നെ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു കൂട്ടബലാത്സംഗ കൊലപാതകം അന്വേഷിക്കുന്തോറും ചുരുളഴിഞ്ഞു വരുന്ന നടക്കുന്ന യഥാര്ഥ്യങ്ങളും നീതി നിര്വഹണത്തിലെ കാലതാമസവും അമ്മയുടെ വേദനയുമൊക്കെ ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ പറയുന്നത്.
നീതി നിര്വഹണത്തിന് സ്വന്തം വഴി സ്വീകരിക്കുന്ന രമണ് കുമാര് എന്ന ഡി.സി.പിയായാണ് പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. എന്നാല് നിയമത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കുവെന്ന് അടിവരയിട്ട് പറയുന്ന മറ്റൊരു മുതിര്ന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോദസ്ഥയായിട്ടാണ് അജൂനി എന്ന് കഥാപാത്രവുമായി കരീന കപൂര് എത്തുന്നത്.
2019-ൽ ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന യഥാർഥ സംഭവമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രേമേയമായത്. എന്നാൽ, ആ സംഭവം മാത്രം ഉള്ക്കൊണ്ടുകൊണ്ടല്ല ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്, രാജ്യത്തെ സമാനസ്വഭാവമുള്ള പല സംഭവങ്ങളും ഉള്പ്പെടുത്തിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
#Daayra: DULL— Box Office Chronicle (@BoxOffice_Truth) September 18, 2026
Rating: ⭐️⭐️ #DaayraReview
Filmmaker #MeghnaGulzar has crafted some impressive films such ws #Raazi & #SamBahadur which were commercially successful. That is precisely the reason why her next film 'Daayra' showed immense promise.
And the casting showed hope… pic.twitter.com/W7m8NyMZSt
24-കാരിയുടെ കൂട്ടബലാത്സംഗക്കേസിലെ കൊലപാതകികളെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊലപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതോടെ രമണ് കുമാര് എന്ന ഡിസിപി ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. എന്നാല് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരുടെ സമ്മർദത്തെത്തുടർന്ന് സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ പോലീസ് നിർബന്ധിതമാവുന്നു. ഇത് അന്വേഷിക്കാനായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി ഡി.സി.പി അജൂനി കോഹ്ലി എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് കരീന കപൂര് എത്തുന്നത്.
ആള്ക്കൂട്ടത്തിന്റെ മനോഭാവങ്ങളേയും നിലനില്ക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളെയും ചിത്രത്തില് നിരന്തരം ചോദ്യപ്പെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. രാത്രി വൈകിയാലും വീട്ടില് തിരിച്ചെത്താത പെണ്കുട്ടികള് കാണാതായെങ്കില് പ്രശ്നം പെണ്കുട്ടികളുടേതാണെന്ന ആള്ക്കൂട്ട മനോനിലയെ ചിത്രം എടുകാട്ടുന്നുണ്ട്. പെണ്കുട്ടികളെ കാണാതാവുന്ന കേസുകളില് കേസെടുക്കാനുള്ള പൊലീസിന്റെ വിമുഖത, വൈകുന്തോറും അതിലുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങള്, നീതി നിര്വഹണത്തിന്റെ കാലതാമസം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്.
Films centred around rape are never an easy watch. Neither is #Daayra. Meghna Gulzar’s unresolved, noncommittal conclusion is exactly the sort of anticlimactic reality Daayra wants to bring our attention to. Review:https://t.co/TE6a5VbcnJ— Sukanya Verma (@SukanyaVerma) September 18, 2026
രണ്ടുമണിക്കൂർ 23 മിനിറ്റാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം. മലയാളത്തിൽ പൃഥ്വിരാജിന്റേതായി തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ജനഗണമന' എന്ന ചിത്രവുമായി ചിലയിടങ്ങളിൽ 'ദായ്റ'യ്ക്ക് സാമ്യമുണ്ട്.
മികച്ച ഒരുപിടി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധനേടിയ സംവിധായികയാണ് മേഘ്ന ഗുൽസാർ. കവിയും ഗാനരചയിതാവും തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ ഗുൽസാറിന്റെ മകള് കൂടിയാണ്. മകൾ.
ജംഗ്ലീ പിക്ചേഴ്സിന്റെയും പെൻ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെയും ബാനറിൽ വിനീത് ജെയിനും ദാവൽ ഗഡ്ഡയും ചേർന്നാണ് നിർമാണം. ഛായാഗ്രാഹകൻ, സൗരഭ് ഗോസ്വാമി, എഡിറ്റർ ചാരു ശ്രീ റോയ് എന്നിവരാണ്. ഒരു ഗാനമാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്. ഗുൽസാറിന്റെ വരികൾക്ക് അമിത് ത്രിവേദി ഈണം നൽകിയ ഗാനമാണിത്.
വിനീത് ജെയിൻ, ധവാൽ ഗാഡ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമാണം. സഹനിർമ്മാണം - അമൃത പാണ്ഡെ. യഷ് കേസ്വാനി, സീമ അഗർവാൾ, മേഘ്ന ഗുൽസാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
#Daayra first half done...— Movie_Reviews (@MovieReview_Hub) September 18, 2026
-out and out #PrithvirajSukumaran movie.
-direct on screen adaptation of 2019 Hyderabad R*pe and M*rder case
-Full on OTT vibes
-#KareenaKapoorKhan role is like extended cameo pic.twitter.com/uAMnVgC7e6
സൗരഭ് ഗോ സ്വാമി ISC ആണ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമിത് ത്രിവേദിയാണ് സംഗീതം. ഗാനരചന - ഗുൽസാർ, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ - അക്ഷയ് വൽസംഗർ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ - സുബ്രത ചക്രവർത്തി, അമിത് റായ്, എഡിറ്റിംഗ് - ചാരു ശ്രീ റോയ്, മേഘ്ന ഗുൽസാർ.
ഡിസൈൻ - ശ്രീകാന്ത് ദേശായി, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ - കരിഷ്മ ശർമ്മ, സൂപ്പർവൈസിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസർ - ശ്രദ്ധ ചൗഹാൻ, ചീഫ് ബിസിനസ് ഓഫീസർ - മമത കാംതിക്കർ, ഹെഡ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് - ഇഷ്വിന്ദർ അറോറ, ലീഗൽ - ഇഷിത റാത്തോഡ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - രവി എസ്. തിവാരി, അസോസിയേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - അങ്കിത ചൗഫിൻ, ഡയറക്ടേഴ്സ് അസിസ്റ്റന്റ് - അരുണിത സർക്കാർ, ഫസ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ - ചന്ദ്രദീപ് സിംഗ് റാത്തോഡ്, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ - നികേഷ് ഖന്ന, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - ആയുഷ് അഹൂജ, വി.എഫ്.എക്സ് സൂപ്പർവൈസർ - വിശാൽ കപൂർ (പ്ലാൻ ബി വി.എഫ്.എക്സ്), കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ - തരണ് ബജാജ്, സൗണ്ട് റെക്കോർഡിസ്റ്റ് - വിനീത് വസിഷ്ഠ, ലൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി - പ്രാൺ ഫിലിംസ്, പോസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ - കപിൽ മദ്നാനി (ദി പോസ്റ്റ് കോ), പശ്ചാത്തല സംഗീതം - കേതൻ സോധ, റീ-റെക്കോർഡിംഗ് മിക്സർ - ദേബജിത് ചങ്മയ് (ഫ്യൂച്ചർവർക്സ് മീഡിയ ലിമിറ്റഡ്), ഡി.ഐ - റീഡെഫൈൻ, ഡി.ഐ കളറിസ്റ്റ് - ആശീർവാദ് ഹാദ്കർ ISC, സ്റ്റിൽസ് - സൗരഭ് ഗുപ്ത (ശൂന്യ ഫിലിംസ്), ബിഹൈൻഡ് ദി സീൻസ് - ട്രെയ്സ് എന്റർടൈൻമെന്റ്, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ - പരസ് കനാനി (ഹൗസ് ഓഫ് ഓ), വിഷ്വൽ പ്രൊമോഷൻസ് - ജയേഷ് ഷികാർഖാനെ & ടീം (റോർ സ്റ്റുഡിയോസ്), മീഡിയ കൺസൾട്ടന്റ് - നിലോഫർ ഖുറേഷി (ഹൈപ്പ്), ഡിജിറ്റൽ ഏജൻസി - വൈറ്റ് റിവേഴ്സ് മീഡിയ, മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസൾട്ടന്റ് - യഷ് സുചക് & സൂരജ് റാവു (ഗ്രേ ആൽക്കെമി).
#DaayraReview: ⭐️⭐️#Daayra is DISAPPOINTING FILM.— Vishwajit Patil (@_PatilVishwajit) September 18, 2026
With films like Omkara, LaalSinghChaddha, and TheBuckinghamMurders, actress #KareenaKapoorKhan got to explore a lot more about herself. There was a lot more to her than style and sass and these films displayed them with… pic.twitter.com/prQHL1DnRj