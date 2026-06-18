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ബോളിവുഡില്‍ ഞെട്ടിക്കാന്‍ പൃഥ്വിരാജ്! ഒപ്പം കരീനയും; ക്രൈം ത്രില്ലര്‍ ചിത്രം ദായ്‌റയുടെ റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്

2026ലെ ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ചിത്രമായി ദായ്റ മാറുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ചിത്രത്തിന്‍റെ റീലീസ് അനൗണ്‍സ്‌മെന്‍റ് ടീസര്‍ പുറത്ത്.

DAAYRA BOLLYWOOD MOVIE KAREENA KAPOOR KHAN PRITHVIRAJ SUKUMARAN
Daayra release date announced (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 18, 2026 at 8:24 PM IST

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പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും കരീന കപൂര്‍ ഖാനും ആദ്യമായി ഒരുമിക്കുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രമാണ് ദായ്റ‌. ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ക്രൈം ത്രില്ലറില്‍ ഴോണറില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് പ്രശസ്‌ത സംവിധായിക മേഘന ഗുല്‍സാറാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്‍റെ പുത്തന്‍ അപ്‌ഡേറ്റാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ടീസറാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ജംഗ്‌ലി പിക്‌ചേഴ്‌സും പെന്‍ സ്റ്റുഡിയോസും ചേര്‍ന്ന് നിര്‍മിക്കുന്ന ചിത്രം 2026 സെപ്റ്റംബര്‍ 18 ന് ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

റാസി, തല്‍വാര്‍, സാം ബഹദൂര്‍ തുടങ്ങിയ മികച്ച ചിത്രങ്ങള്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത സംവിധായികയാണ് മേഘ്‌ന ഗുല്‍സാര്‍. പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ കരീന കപൂർ ആണ് നായിക. വലിയ ക്യാന്‍വാസിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്.

മേഘ്‌നയും യഷ് കേശവാനിയും സീമ അഗർവാളും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കുന്നത്. 2026ലെ ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ചിത്രമായി ഇതോടെ ദായ്റ മാറുമെന്നുറപ്പാണ് ടീസര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

റാസി, തൽവാർ, ബദായി ദോ തുടങ്ങിയ മികച്ച കഥകൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ച ജംഗ്ലീ പിക്‌ചേഴ്‌സും ഡോ. ജയന്തിലാൽ ഗാഡയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബോളിവുഡ് ബാനറായ പെൻ സ്റ്റുഡിയോസും (ആർ ആർ ആർ, ​ഗം​ഗുഭായ് കത്തിയാവാഡി) ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ദായ്റക്ക്. യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള ത്രില്ലർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

കുറ്റകൃത്യം, ശിക്ഷ, നീതി എന്നിയുടെ സങ്കീര്‍ണമായ പ്രമേയങ്ങള്‍ പര്യവേഷണം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം ആധുനിക സമൂഹത്തിന്‍റെ നേര്‍കാഴ്‌ചയേയാണ് എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്. നിയമവും നീതിയും തമ്മിലുള്ള നേർത്ത അതിർവരമ്പുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ഈ വർഷം ഇറങ്ങിയ മലയാള ചിത്രമായ റോന്തിലൂടെ ജം​ഗ്ലീ പിക്ചേഴ്സ് മോളിവുഡിലും ചുവടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. മേഘ്നയോടൊപ്പമുള്ള ജംഗ്‌ലി പിക്‌ച്ചേഴ്‌സിന്‍റെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ് ദായ്റ.

പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനോടൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചതിനാലാണ് മേഘ്ന ഗുല്‍സാറും ജംഗ്ലി പിക്ചേഴിസുനുമൊപ്പം ഒന്നിക്കുന്നതെന്ന് കരീന നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

നേരത്തെ 2026 ല്‍ തന്നെ ചിത്രം റിലീസിനെത്തുമെന്ന് പൃഥ്വിരാജ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയായി, സെറ്റില്‍ ഞങ്ങള്‍ ജീവിച്ച കഥ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഉടന്‍ എത്തും. മനോഹരമായ യാത്രയായിരുന്നു. 2026 ല്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല-എന്നാണ് പൃഥ്വിരാജ് കരിനീയ്ക്കും സംവിധായികയ്ക്കും ഒപ്പമുള്ള ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചത്. ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം പൃഥ്വിരാജ് പൊലീസ് വേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

എസ് എസ് രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ബഡ്‌ജറ്റ് ചിത്രമാണ് പൃഥ്വിരാജിന്‍റെതായി അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. 1100 കോടി രൂപയുടെ വമ്പന്‍ ബഡ്‌ജറ്റിലാണ് 'വാരണാസി' ഒരുങ്ങുന്നത്. പൃഥ്വിരാജിനൊപ്പം സൂപ്പർതാരങ്ങളായ മഹേഷ് ബാബു, പ്രിയങ്ക ചോപ്ര എന്നിവരും അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.

മലയാളത്തിലും പൃഥ്വിരാജിന്‍റെ ചിത്രം റിലീസിന് തയാറെടുക്കുകയാണ്. ഐ നോബഡിയാണ് താരത്തിന്‍റെ ഉടന്‍ ബിഗ് സ്ക്രീനിലെത്താനിരിക്കുന്ന ചിത്രം. പൃഥ്വിരാജ് പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന രാഹുല്‍ സദാശിവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒടിയന്‍ സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപനം അടുത്തിടെയാണ് നടന്നത്. മഞ്ജുവാര്യരാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്.

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TAGGED:

DAAYRA
BOLLYWOOD MOVIE
KAREENA KAPOOR KHAN
PRITHVIRAJ SUKUMARAN
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