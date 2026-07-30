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'രണ്ട് മുഖങ്ങള്‍ രണ്ട് വശങ്ങള്‍ ഒരു സത്യം'; പൃഥ്വിരാജും കരീനയും ഒന്നിക്കുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രം ദായ്‌റയുടെ പുത്തന്‍ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്ത്

ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവ് മേഘ്‌ന ഗുൽസാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ക്രൈം ത്രില്ലർ ചിത്രമാണ് 'ദായ്റ'.

PRITHVIRAJ SUKUMARAN BOLLYWOOD MOVIE KAREENA KAPOR KHAN PRITHVIRAJ BOLLYWOOD MOVIE
PRITHVIRAJ SUKUMARAN BOLLYWOOD MOVIE (Photo: Instagram, Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 30, 2026 at 11:24 AM IST

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പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും കരീന കപൂര്‍ ഖാനും ആദ്യമായി ഒരുമിക്കുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രം ദായ്‌റയുടെ പുത്തന്‍ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്ത്. ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ക്രൈം ത്രില്ലറില്‍ ഴോണറില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് പ്രശസ്‌ത സംവിധായിക മേഘന ഗുല്‍സാറാണ്.

2026 സെപ്റ്റംബർ 18ന് തിയറ്ററുകളിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ കരീന കപൂർ ഖാനും പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും ആണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ചിത്രമാണ് 'ദായ്റ'. ജംഗ്‌ലി പിക്‌ചേഴ്‌സും പെന്‍ സ്റ്റുഡിയോസും ചേര്‍ന്നാണ് സിനിമ നിര്‍മിക്കുന്നത്.

റാസി, തല്‍വാര്‍, സാം ബഹദൂര്‍ തുടങ്ങിയ മികച്ച ചിത്രങ്ങള്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത സംവിധായികയാണ് മേഘ്‌ന ഗുല്‍സാര്‍. പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ കരീന കപൂർ ആണ് നായിക. വലിയ ക്യാന്‍വാസിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്.

മേഘ്‌നയും യഷ് കേശവാനിയും സീമ അഗർവാളും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കുന്നത്. 2026ലെ ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ചിത്രമായി ഇതോടെ ദായ്റ മാറുമെന്നുറപ്പാണ് ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസറും പോസ്റ്ററുകളെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

റാസി, തൽവാർ, ബദായി ദോ തുടങ്ങിയ മികച്ച കഥകൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ച ജംഗ്ലീ പിക്‌ചേഴ്‌സും ഡോ. ജയന്തിലാൽ ഗാഡയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബോളിവുഡ് ബാനറായ പെൻ സ്റ്റുഡിയോസും (ആർ ആർ ആർ, ​ഗം​ഗുഭായ് കത്തിയാവാഡി) ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ദായ്റക്ക്. യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള ത്രില്ലർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

കുറ്റകൃത്യം, ശിക്ഷ, നീതി എന്നിയുടെ സങ്കീര്‍ണമായ പ്രമേയങ്ങള്‍ പര്യവേഷണം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം ആധുനിക സമൂഹത്തിന്‍റെ നേര്‍കാഴ്‌ചയേയാണ് എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്. നിയമവും നീതിയും തമ്മിലുള്ള നേർത്ത അതിർവരമ്പുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ഈ വർഷം ഇറങ്ങിയ മലയാള ചിത്രമായ റോന്തിലൂടെ ജം​ഗ്ലീ പിക്ചേഴ്സ് മോളിവുഡിലും ചുവടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. മേഘ്നയോടൊപ്പമുള്ള ജംഗ്‌ലി പിക്‌ച്ചേഴ്‌സിന്‍റെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ് ദായ്റ.

പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനോടൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചതിനാലാണ് മേഘ്ന ഗുല്‍സാറും ജംഗ്ലി പിക്ചേഴിസുനുമൊപ്പം ഒന്നിക്കുന്നതെന്ന് കരീന നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

നേരത്തെ 2026 ല്‍ തന്നെ ചിത്രം റിലീസിനെത്തുമെന്ന് പൃഥ്വിരാജ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയായി, സെറ്റില്‍ ഞങ്ങള്‍ ജീവിച്ച കഥ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഉടന്‍ എത്തും. മനോഹരമായ യാത്രയായിരുന്നു. 2026 ല്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല-എന്നാണ് പൃഥ്വിരാജ് കരിനീയ്ക്കും സംവിധായികയ്ക്കും ഒപ്പമുള്ള ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചത്. ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം പൃഥ്വിരാജ് പൊലീസ് വേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

എസ് എസ് രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ബഡ്‌ജറ്റ് ചിത്രമാണ് പൃഥ്വിരാജിന്‍റെതായി അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. 1100 കോടി രൂപയുടെ വമ്പന്‍ ബഡ്‌ജറ്റിലാണ് 'വാരണാസി' ഒരുങ്ങുന്നത്. പൃഥ്വിരാജിനൊപ്പം സൂപ്പർതാരങ്ങളായ മഹേഷ് ബാബു, പ്രിയങ്ക ചോപ്ര എന്നിവരും അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.

മലയാളത്തിലും പൃഥ്വിരാജിന്‍റെ ചിത്രം റിലീസിന് തയാറെടുക്കുകയാണ്. ഐ നോബഡിയാണ് താരത്തിന്‍റെ ഉടന്‍ ബിഗ് സ്ക്രീനിലെത്തിയ ഒടുവിലത്തെ ചിത്രം. ഓണം റിലീസായി ഖലീഫയാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്ന പൃഥ്വിരാജിന്‍റെ പുത്തന്‍ ചിത്രം. അതേസമയം എസ്. എസ്. രാജമൗലിയുടെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറക്കുന്ന വാരണാസിയില്‍ വില്ലന്‍ വേഷത്തിലാണ് പൃഥ്വിരാജ് എത്തുന്നത്.

പൃഥ്വിരാജ് പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന രാഹുല്‍ സദാശിവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒടിയന്‍ സിനിമയും അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. മഞ്ജു വാര്യര്‍ ആണ് നായികയായി എത്തുന്നത്.

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TAGGED:

PRITHVIRAJ SUKUMARAN
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KAREENA KAPOR KHAN
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