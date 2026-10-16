'ഞങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങളെ അത്രയേറെ ഇഷ്ടമാണ്'!പൃഥ്വിരാജിന് സ്നേഹത്തില് പൊതിഞ്ഞ പിറന്നാള് ആശംസയുമായി സുപ്രിയ മേനോന്
പൃഥ്വിരാജിന് ഇന്ന് 44-ാം പിറന്നാൾ; ആശംസയുമായി ആരാധകരും സിനിമാ ലോകവും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 1:11 PM IST
മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന് ഇന്ന് പിറന്നാൾ. അഭിനേതാവ് എന്ന നിലയിൽ തുടങ്ങി സംവിധായകൻ, നിർമാതാവ്, പിന്നണിഗായകൻ തുടങ്ങി സിനിമയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച താരമാണ് പൃഥ്വിരാജ്. മലയാളത്തിന് പുറമെ തെലുഗു, ബോളിവുഡ് സിനിമകളിലും തന്റെ സാന്നിധ്യമറിയിച്ച താരം ഇന്ന് (ഒക്ടോബര് 16) 44-ാം പിറന്നാളാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്.
പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത് ഭാര്യയും മാധ്യമപ്രവർത്തകയും സിനിമാ നിർമാതാവുമായ സുപ്രിയ മേനോൻ പങ്കുവച്ച ആശംസയാണ്. പൃഥ്വിരാജിനൊപ്പമുള്ള മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് സുപ്രിയ ഭർത്താവിന് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്നത്. താരദമ്പതികളുടെ സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.
"ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദാദയ്ക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ! നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും മികച്ച ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും നേരുന്നു! ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ അത്രയേറെ ഇഷ്ടമാണ്!" എന്നായിരുന്നു സുപ്രിയയുടെ കുറിപ്പ്. താരദമ്പതികളുടെ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങളും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ആശംസയും ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. 2011 ഏപ്രിൽ 25നായിരുന്നു വിവാഹം. ഇരുവർക്കും അലംകൃത എന്ന മകളുണ്ട്.
സംവിധായകൻ വൈശാഖ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പൃഥ്വിരാജിന് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്നിരുന്നു. സിനിമയിലെ സഹപ്രവർത്തകരും ആരാധകരുമെല്ലാം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ താരത്തിന് ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്.
"മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങളും, മറക്കാനാവാത്ത ഓർമ്മകളും, പുഞ്ചിരിക്കാൻ എണ്ണമറ്റ കാരണങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു മികച്ച വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുന്നു! ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ പോരാളിയാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ളതുപോലെ തന്നെ അതിശയകരമായ ഒരു വ്യക്തിയായി തുടരുക. പിറന്നാള് ആശംസകള് എന്നാണ് സംവിധായകന് വൈശാഖ് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൃഥ്വിരാജിനോടൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് ആശംസകള് നേര്ന്നത്.
2002ൽ രഞ്ജിത്ത് സംവിധാനം ചെയ്ത 'നന്ദനം' പൃഥ്വിരാജിന്റെ കരിയറിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി. ചിത്രത്തിലെ മനു എന്ന കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ താരത്തിന് സ്വീകാര്യത നേടിക്കൊടുത്തു.
2006ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ക്ലാസ്മേറ്റ്സ്' പൃഥ്വിരാജിന്റെ കരിയറിലെ നിർണായക ചിത്രമായി മാറി. ലാൽ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിലെ സുകുമാരൻ എന്ന കഥാപാത്രം യുവപ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത നേടി. അതേ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ 'വാസ്തവം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് മികച്ച നടനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരവും പൃഥ്വിരാജിനെ തേടിയെത്തി. താരത്തിന്റെ അഭിനയജീവിതത്തിലെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഇത്.
പ്രണയചിത്രങ്ങൾ, കുടുംബചിത്രങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമുള്ള സിനിമകൾ, ക്രൈം ത്രില്ലറുകൾ തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ പൃഥ്വിരാജ് തന്റെ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു.
പൃഥ്വിരാജിന്റെ അഭിനയജീവിതത്തിൽ എടുത്തുപറയേണ്ട ചിത്രങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. 'അയാളും ഞാനും തമ്മിൽ', 'സെല്ലുലോയ്ഡ്', 'എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീൻ', 'മെമ്മറീസ്', 'മുംബൈ പൊലീസ്', 'അയ്യപ്പനും കോശിയും', 'ജനഗണമന', 'ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്', 'കടുവ', 'ആടുജീവിതം' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങള് താരത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത വേഷത്തെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്.
2013ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'സെല്ലുലോയ്ഡ്' മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജെ.സി. ഡാനിയേലിന്റെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചിത്രമായിരുന്നു. കമൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ ജെ.സി. ഡാനിയേലായി പൃഥ്വിരാജ് എത്തി. ഈ ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിനും താരത്തിന് മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരുന്നു.
പൃഥ്വിരാജിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ബ്ലെസി സംവിധാനം ചെയ്ത 'ആടുജീവിതം'. ബെന്യാമിന്റെ പ്രശസ്തമായ നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കിയ ചിത്രം 2024 മാർച്ച് 28നാണ് തിയറ്ററുകളിലെത്തിയത്. നജീബ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പൃഥ്വിരാജ് നടത്തിയ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ സിനിമാപ്രേമികൾക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു.
ഈ ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് 2024ലെ കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളിൽ മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം പൃഥ്വിരാജിന് ലഭിച്ചു.
നടനിൽനിന്ന് നിര്മാതാവിലേക്കും സംവിധാനയകനിലേക്കും
അഭിനയത്തിൽ മാത്രമല്ല സിനിമയുടെ പിന്നണിയിലും സജീവമായി പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരാന് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആ താത്പര്യം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംവിധാനരംഗത്തേക്ക് എത്തിച്ചത്. 2019ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ലൂസിഫർ' ആയിരുന്നു പൃഥ്വിരാജ് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ആദ്യ ചിത്രം. മോഹൻലാൽ നായകനായെത്തിയ ചിത്രം റിലീസിനു മുമ്പുതന്നെ വലിയ തരംഗമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്.
മുരളി ഗോപി രചന നിർവഹിച്ച ചിത്രത്തിൽ രാഷ്ട്രീയവും അധികാരവും പ്രതികാരവും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കഥപറച്ചിലാണ് പൃഥ്വിരാജ് സ്വീകരിച്ചത്. മോഹൻലാലിന്റെ സ്റ്റീഫൻ നെടുമ്പള്ളി എന്ന കഥാപാത്രവും ചിത്രത്തിന്റെ അവതരണരീതിയും വലിയ ജനശ്രദ്ധ നേടി. മലയാളത്തിലെ വാണിജ്യസിനിമയുടെ സാധ്യതകൾക്ക് പുതിയൊരു മാനം നൽകിയ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു 'ലൂസിഫർ'.
പിന്നീട് 2022 ല് 'ബ്രോഡാഡി' എന്ന ചിത്രവും മോഹന്ലാലിനെ നായകനാക്കി പൃഥ്വിരാജ് സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് 2025ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'എമ്പുരാൻ' പൃഥ്വിരാജിന്റെ സംവിധാനജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ചിത്രമായി. 'ലൂസിഫറി'ന്റെ തുടർച്ചയായെത്തിയ ചിത്രം മലയാള സിനിമയുടെ വിപണിസാധ്യതകളും സാങ്കേതിക മികവും സംബന്ധിച്ച് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കി. മലയാളത്തിന് പുറത്തും പ്രേക്ഷകരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വലിയ കാൻവാസിൽ ഒരുക്കിയ ചിത്രമായിരുന്നു 'എമ്പുരാന്'.
അഭിനയത്തിനും സംവിധാനത്തിനും പുറമെ നിർമാണരംഗത്തും പൃഥ്വിരാജ് സജീവമാണ്. സ്വന്തം സിനിമാ നിർമാണ സംരംഭമായ പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസിലൂടെ വ്യത്യസ്തമായ സിനിമകൾക്ക് പിന്തുണ നല്കി.
അന്യഭാഷകളിലും വേരുറപ്പിച്ച് താരം
മലയാള സിനിമയിൽനിന്ന് മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കും പൃഥ്വിരാജ് തന്റെ സാന്നിധ്യം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു. മണിരത്നത്തിന്റെ 'രാവണൻ' ഉൾപ്പെടെയുള്ള തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മറ്റ് ഭാഷകളിലെ പ്രേക്ഷകരിലേക്കും അദ്ദേഹം എത്തി. റാണി മുഖർജി നായികയായ 'അയ്യ'യിലൂടെ 2012ൽ ബോളിവുഡിലും അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. തുടർന്ന് 'ഔറംഗസേബ്', 'നാം ശബാന' തുടങ്ങിയ ഹിന്ദി ചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചു.
തെലുഗു ചിത്രമായ 'സലാർ: പാർട്ട് 1 – സീസ് ഫയർ' പൃഥ്വിരാജിന്റെ കരിയറിലെ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു ചുവടുവയ്പ്പായിരുന്നു. പ്രശാന്ത് നീൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ പ്രഭാസിനൊപ്പം വർധരാജ മന്നാർ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത്. ചിത്രത്തിന്റെ വൻതോതിലുള്ള പ്രദർശനവും വിവിധ ഭാഷകളിലെ സ്വീകാര്യതയും പൃഥ്വിരാജിന് കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരെ നേടിക്കൊടുത്തു.
എസ്. എസ്. രാജമൗലിയുടെ സംവിധാനത്തില് പിറക്കുന്ന 'വാരണാസി'യാണ് പൃഥ്വിരാജിന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന തെലുഗു ചിത്രം. മഹേഷ് ബാബു നായകനായി എത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് കൊടൂരു വില്ലന് വേഷത്തിലാണ് പൃഥ്വിരാജ് എത്തുന്നത്. 'ദായ്റ' എന്ന ബോളിവുഡ് സിനിമയും പൃഥ്വിരാജിന്റേതായി അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. വൈശാഖിന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന 'ഖലീഫ'യാണ് പൃഥ്വിരാജിന്റേതായി ഒടുവില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ചിത്രം. രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി ഒരുക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് മോഹന്ലാലും പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.