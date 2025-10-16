"തലമുറകളായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രതികാരം! സ്വര്ണം കൊണ്ട് പ്രതികാരം തീര്ക്കാന് ആമിര് അലി"; പൃഥ്വിരാജ് പിറന്നാള് വൈബ് എത്തി
പൃഥ്വിരാജിന്റെ ജന്മദിനത്തില് സര്പ്രൈസുമായി ഖലീഫ ടീം. പൃഥ്വിരാജ് - വൈശാഖ് കൂട്ടുകെട്ടില് ഒരുങ്ങുന്ന ഖലീഫയുടെ ആദ്യ ഗ്ലിംപസ് പുറത്ത്. ദി ബ്ലഡ് ലൈന് എന്ന ടൈറ്റിലോടു കൂടിയുള്ളതാണ് ഖലീഫയുടെ ആദ്യ കാഴ്ച്ച.
മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരം പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്റെ 43-ാം ജന്മദിനമാണ് ഇന്ന്. ഈ പിറന്നാള് ദിനത്തില് താരത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നിരവധി സമ്മാനങ്ങളും സര്പ്രൈസുകളുമാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ജന്മദിനത്തില് രാവിലെ തന്നെ താരത്തിന് സമ്മാനവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് 'ഖലീഫ' ടീം.
പൃഥ്വിരാജ്-വൈശാഖ്-ജിനു എബ്രഹാം കൂട്ടുകെട്ടില് ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമയാണ് 'ഖലീഫ'. 'ഖലീഫ'യുടെ ആദ്യ ഗ്ലിംപസ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് നിര്മ്മാതാക്കള്. 'ദി ബ്ലഡ് ലൈന്' എന്ന ടൈറ്റിലോടു കൂടിയുള്ളതാണ് 'ഖലീഫ'യുടേതായി പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യ കാഴ്ച്ച.
പൃഥ്വിരാജിന്റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഖലീഫ'യുടെ ആദ്യ ഗ്ലിംപ്സ് പങ്കുവച്ച് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധയാകര്ഷിക്കുകയാണ്. ആമിര് അലി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തില് പൃഥ്വിരാജ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആമിര് അലിയുടെ പാരമ്പര്യം വിളിച്ചോതുന്നതാണ് 'ഖലീഫ'യുടെ ആദ്യ ഗ്ലിംപ്സ്.
ബിഗ് ബജറ്റ് ആക്ഷന് ത്രില്ലറായി ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം പ്രഖ്യാപനം മുതല് മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. 2022ലായിരുന്നു സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപനം. പ്രതികാരം സുവര്ണ്ണ ലിപികളാല് എഴുതപ്പെടും എന്ന ടാഗ്ലൈനോടു കൂടിയാണ് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുക. ഓഗസ്റ്റിലാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ലണ്ടനില് ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ത്യ, ദുബൈ, യുകെ, നേപ്പാള് എന്നിവിടങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ മറ്റ് പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകള്.
'പോക്കിരി രാജ'യ്ക്ക് ശേഷം വൈശാഖും പൃഥ്വിരാജും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങള് നേരത്തെ സംവിധായകന് വൈശാഖ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. 15 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം പൃഥ്വിരാജിനൊപ്പം സഹകരിക്കുന്നതില് താന് അതിയായ സന്തോഷത്തിലാണെന്നും വൈശാഖ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ചിത്രം ഒരു ഹൈ വോള്ട്ടേജ് മാസ് എന്റര്ടെയിനര് ആയിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ജിനു എബ്രഹാം ആണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 'ലണ്ടന് ബ്രിഡ്ജ്', 'മാസ്റ്റേഴ്സ്', 'കാപ്പ', 'കടുവ' എന്നീ സിനിമകള്ക്ക് ശേഷം ജിനു എബ്രഹാമും പൃഥ്വിരാജും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ജോമോന് ടി ജോണ് ഛായാഗ്രഹണവും ചമന് ചാക്കോ എഡിറ്റിംഗും നിര്വ്വഹിച്ചു. ജേക്സ് ബിജോയ് ആണ് ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്ക്ക് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഷാജി നടുവില് കലാസംവിധാനവും നിര്വ്വഹിച്ചു. ജിനു വി എബ്രഹാം, ഡോള്വിന് കുര്യാക്കോസ്, സരിഗമ, സുരാജ് കുമാര് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണം. സ്റ്റൈലിഷ് മഷര് ഹംസ, ആക്ഷന് യാനിക് ബെന് തുടങ്ങിയവരും ഈ പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടി ഒന്നിക്കുന്നു.
