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'ഹൊറര്‍ ആണ്'! പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിക്കാന്‍ വീണ്ടും ഒടിയന്‍; രാഹുല്‍ സദാശിവന്‍ ചിത്രത്തില്‍ പൃഥ്വിരാജും മഞ്ജു വാര്യരും

ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഒടിയന്‍ എത്തുന്നു. ചിത്രത്തിന്‍റെ ടൈറ്റില്‍ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്ത്.

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Prithviraj Sukumaran Unveils His Next Project Odiyan (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 16, 2026 at 1:35 PM IST

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ഡീയസ് ഇറെ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം രാഹുല്‍ സദാശിവന്‍റെ പുതിയ ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്‍, മഞ്ജുവാര്യര്‍ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നത്.

ഒടിയന്‍ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സിനിമ നിര്‍മിക്കുന്നത് കരണ്‍ ജോഹറിന്‍റെ നിര്‍മാണക്കമ്പനിയായ ധര്‍മ പ്രൊഡക്ഷന്‍സും പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷന്‍സുമാണ്. ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത് സുപ്രിയ മേനോൻ, കരൺ ജോഹർ, അദാർ പൂനവാല, അപൂർവ മെഹ്ത എന്നിവർ ചേർന്നാണ്. ധർമ പ്രൊഡക്‌ഷൻസിന്‍റെ ആദ്യ മലയാള സംരംഭം കൂടിയാണ് ഈ സിനിമ.

രാഹുല്‍ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥയും തിരക്കഥയും നിര്‍വഹിക്കുന്നത്. സത്യവും മായയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം എന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ടാഗലൈന്‍. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഭാഷകളില്‍ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം ഹൊറർ ത്രില്ലറായാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.

ഭ്രമയുഗം, റെഡ്, റെയ്‌ന്‍, ഭൂതകാലം, ഡീയസ് ഇറെ എന്നീ സിനിമകള്‍ക്ക് ശേഷം രാഹുല്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കായി ആരാധകര്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

"ഞങ്ങള്‍ മലയാള സിനിമാ ലോകത്തേക്ക് ആദ്യ ചുവട് വയ്‌പ്പ് നടത്തുകയാണ്. ഒപ്പം ഞങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഏറ്റവും മികച്ച പങ്കാളികളുണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതില്‍ ഞാന്‍ അഭിമാനിക്കുന്നു. പൃഥ്വിരാജ് ഇതിനോടകം തന്നെ ഒട്ടേറെ സഹകരണങ്ങളിലൂടെ വളരെ ദൂരം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിയും നിരവധി സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. രാഹുല്‍ സദാശിവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ സിനിമ ഒടിയന്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതില്‍ വലിയ അഭിമാനമുണ്ട്. നാടോടിക്കഥകളിൽ വേരൂന്നിയ ഓരോ കഥപറച്ചിലിലുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു നേട്ടമാണ്. ഇത് സ്‌ക്രീനിൽ ജീവസുറ്റതാക്കുന്നത് പൃഥ്വിരാജും മഞ്ജുവാര്യരുമാണ്. ഉടന്‍ വരുന്നു",. ധര്‍മ ഫിലിംസ് കുറിച്ചു.

മലയാള സിനിമയുടെ കഥപറച്ചിൽ ശൈലിയോടുള്ള ആദരവാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ധർമ്മ പ്രൊഡക്ഷൻസ് മേധാവി കരൺ ജോഹർ വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിന്‍റെ സാംസ്‌കാരിക സ്വത്വത്തിന്‍റെ ഭാഗമായ ഒടിയന്‍റെ കഥ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്‍ പറഞ്ഞു.

വലിയ കാൻവാസിൽ ഈ ഫോക്‍ലോർ ചിത്രം ഒരുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് സംവിധായകൻ രാഹുൽ സദാശിവനും പറഞ്ഞു.

ചിത്രത്തിന്‍റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉടൻ പുറത്തുവിടുമെന്ന് അണിയറപ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ഹാരിസ് ദേശം, വാർത്താപ്രചരണം: ഹെയിൻസ്.

നേരത്തെ മോഹന്‍ലാല്‍ മഞ്ജുവാര്യര്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രം ഒടിയന്‍ റിലീസ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ശ്രീകുമാര്‍ മേനോന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ സിനിമയുടെ തിരക്കഥയൊരുക്കിയത് ഹരകൃഷ്‌ണ്‍ ആണ്.

കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ലോക ചാപ്‌റ്റര്‍ വണ്‍: ചന്ദ്രയിലും ഒടിയന്‍ എന്ന കഥാപാത്രം എത്തിയിരുന്നു. സല്‍മാന്‍ ഖാനാണ് ഒടിയനായി എത്തിയത്.‘ലോക’യുടെ രണ്ടാം ഭാഗമായ ചാത്തനിലും ഈ കഥാപാത്രം മുഴുനീള വേഷത്തിൽ എത്തിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്.

വൈ​ശാ​ഖ് ​സം​വി​ധാ​നം​ ​ചെ​യ്യു​ന്ന​ ​ഖ​ലീ​ഫ​ ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ​ശേ​ഷം​ ​രാ​ഹു​ൽ​ ​സ​ദാ​ശി​വ​ൻ​ ​ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ​ ​പൃ​ഥ്വി​രാ​ജ് ​ജോ​യി​ൻ​ ​ചെ​യ്യുമെന്നാണ് വിവരം.​നിലവിൽ മ​ഞ്ജു​ വാ​ര്യ​ർ ​ആ​ന​ന്ദ് ​മേ​ന​ൻ​ ​സം​വി​ധാ​നം​ ​ചെ​യ്യു​ന്ന​ ​ഹാ​പ്പി​ലൂ​പ്പി​ൽ​ ​അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

ഐ നോബഡി,​ ഖ​ലീ​ഫ​, എ​സ്എ​സ്​ ​രാ​ജ​മൗ​ലി​ ​സം​വി​ധാ​നം​ ​ചെ​യ്യു​ന്ന​ ​വ​രാണ​സി​ എന്നിവയാണ് പൃഥ്വിരാജിന്‍റേതായി അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം.

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PRITHVIRAJ SUKUMARAN
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