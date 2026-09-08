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'ആലീ കുട്ടീ നീ ഇത്രയും വലുതായെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല'; മകള്‍ക്ക് ഹൃദയം തൊടുന്ന ജന്മദിനാശംസയുമായി പൃഥ്വിരാജും സുപ്രിയയും

12 ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന മകളുടെ പുതിയ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമാണ് ഇരുവരുടെയും പിറന്നാള്‍ ആശംസ.

ALAMKRITHA PRITHVIRAJ BIRTHDAY PRITHVIRAJ SUKUMARAN SUPRIYA MENON PRITHVIRAJ PRITHVIRAJ SUKUMARAN DAUGHTER
Ally's birthday (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2026 at 3:35 PM IST

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ലയാളത്തിന്‍റെ സൂപ്പര്‍താരം പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്‍റെയും സുപ്രിയ മേനോന്‍റെയും മകളായ അലംകൃത എന്ന ആലിക്ക് ഒട്ടേറെ ആരാധകരുണ്ട്. പൊതുപരിപാടികളിലോ മറ്റ് ചടങ്ങുകളിലോ ആലിയെ കാണാറില്ലെങ്കിലും ആലിയുടെ വിശേഷങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് വലിയ ആകാംക്ഷയാണ്.

മകളുടെ സ്വകാര്യതയ്‌ക്ക് അങ്ങേയറ്റം വില കല്‍പ്പിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആലിയുടെ ഫോട്ടോകളോ മറ്റ് വിശേഷങ്ങളോ വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ ഇരുവരും ആരാധകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാറുള്ളു. ഇപ്പോഴിതാ മകളുടെ 12ാം പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ ഹൃദ്യമായ കുറിപ്പും ഫോട്ടോകളും പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് പൃഥ്വിരാജും സുപ്രിയയും. മകളുടെ പുതിയ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമാണ് ഇരുവരുടെയും പിറന്നാള്‍ ആശംസ.

" പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ ഞങ്ങളുടെ വെളിച്ചമേ! നീ നീയാരിക്കുന്ന രീതിയിലും നല്ല വ്യക്തിയായി വളരുന്നതിലും അമ്മയും അച്ഛനും വളരെയധികം അഭിമാനിക്കുന്നു. ചുറ്റുമുള്ളവരോടുള്ള നിന്‍റെ ആര്‍ദ്രത ഒരു പ്രചോദനമാണ്, നിന്‍റെ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ മമ്മയെയും അച്ഛനേയും ജീവിതത്തില്‍ പല തരത്തിൽ മനോഹര പാഠങ്ങള്‍ നീ പഠിപ്പിച്ചു! ഉയരത്തിൽ പറന്നുയരുക... ജീവിതത്തെ സ്നേഹിക്കുക. സ്നേഹവും കരുണയും ഉള്ളവളായിരിക്കുക, കാരണം ഈ ലോകം പലപ്പോഴും അത്രമേൽ വിചിത്രമാണ്! നീ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്നതിലും, ഏതു രീതിയിലാണ് വളർന്നുവരുന്നതെന്നതിലും അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഒരുപാട് അഭിമാനമുണ്ട്! ഒത്തിരി സ്നേഹം.", പൃഥ്വിരാജിന്‍റെ വാക്കുകള്‍.

" 12ാം പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ എന്‍റെ ആലി കുട്ടീ... നീ ഇത്രയും വളര്‍ന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല! ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് നിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞതുപോലെ തോന്നുന്നു. നീ അത്രമേൽ പ്രിയപ്പെട്ടൊരു മകളാണ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളും നിന്നിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് തോന്നിപ്പോകും; ഒപ്പം ഈ വാക്‌സാമര്‍ഥ്യവും കുസൃതിയും കുറുമ്പുമൊക്കെ ആരിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയതെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ!

കരുണയും ആര്‍ദ്രതയും സ്നേഹവും പുലർത്തുക, കാരണം ഈ ലോകം ശരിക്കും ഒരു സർക്കസാണ്! നീ ആരാണെന്നും നീ ആരായിത്തീരുന്നുവെന്നും അമ്മയും അച്ഛനും അഭിമാനിക്കുന്നു! നിന്നെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു!", സുപ്രിയ മേനോന്‍ കുറിച്ചു.

ഇരുവരും മകള്‍ക്ക് നേര്‍ന്ന പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ വളരെ വേഗത്തിലാണ് പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയത്. നിരവധി പേരാണ് ആലിക്ക് ജന്മദിനാശംസകള്‍ നേരുന്നത്.

പൃഥ്വിരാജിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്ന 'എമ്പുരാനി'ല്‍ അലംകൃത ഒരു ഗാനം ആലപിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് പൃഥ്വിരാജ് നായകനായി എത്തിയ 'ഐ നോബഡി'യിലും അലംകൃത പാടിയിരുന്നു. മൂന്ന് മിനിറ്റ് 32 സെക്കന്‍ഡും ദൈര്‍ഘ്യമുള്ളതാണ് ഗാനമാണ് അലംകൃത ആലപിച്ചിത്. ചിത്രത്തിലെ നിര്‍ണായക രംഗത്തില്‍ കടന്നുവരുന്ന ഗാനം സിനിമ പ്രേമികളെയും സംഗീതാസ്വാദകരെയും ഏറെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു.

പൃഥിരാജിനും സുപ്രിയയ്‌ക്കുമൊപ്പം പാട്ട് പാടാന്‍ സ്റ്റുഡിയോയില്‍ എത്തിയ അലംകൃതയുടെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയുമൊക്കെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ അന്ന് തരംഗമായിരുന്നു.

പാട്ടിന് പുറമെ കവിതകള്‍ എഴുതുന്നതാണ് അലംകൃതയ്ക്ക് ഏറെയിഷ്ടം. ഇതിനകം തന്നെ സ്വന്തം കവിതകള്‍ പുസ്‌തകരൂപത്തിലാക്കി പബ്ലിഷ് ചെയ്‌തിട്ടുമുണ്ട്. 'ദ ബുക്ക് ഓഫ് എന്‍ചാന്‍റിംഗ് പോയംസ്' എന്നാണ് പുസ്‌തകത്തിന്‍റെ പേര്. ആമസോണില്‍ പുസ്‌തകം ലഭ്യമാണ്. സുധ മൂര്‍ത്തി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരാണ് അലംകൃതയുടെ ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട എഴുത്തുകാര്‍. പുസ്‌തകോത്സത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോള്‍ സുപ്രിയ ആലിയേയും കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്.

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TAGGED:

ALAMKRITHA PRITHVIRAJ BIRTHDAY
PRITHVIRAJ SUKUMARAN
SUPRIYA MENON PRITHVIRAJ
PRITHVIRAJ SUKUMARAN DAUGHTER
ALANKRITA 12TH BIRTHDAY

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