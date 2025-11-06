ചന്ദനം മോഷ്ടിക്കാന് ഡബിള് മോഹന് എത്തുന്നു; വിലായത്ത് ബുദ്ധയുടെ റിലീസ് തീയതി പുറത്ത്
പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്റെ വിലായത്ത് ബുദ്ധയുടെ റിലീസ് തീയതി പുറത്ത്. നവംബര് അവസാനം ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. ജയന് നമ്പ്യാര് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തില് പ്രിയംവദ കൃഷ്ണയാണ് പൃഥ്വിരാജിന്റെ നായികയായി എത്തുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2025 at 3:48 PM IST
പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്റേതായി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'വിലായത്ത് ബുദ്ധ'. ജയന് നമ്പ്യാര് സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയുടെ റിലീസ് തീയതി പുറത്തുവിട്ടു. ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള തിയേറ്ററുകളില് നവംബര് 21നാണ് ചിത്രം റിലീസിനെത്തുക.
ചന്ദന മോഷ്ടാവായ ഡബിള് മോഹന് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തില് പൃഥ്വിരാജ് അതരിപ്പിക്കുന്നത്. പൊന്ന് കായ്ക്കുന്ന മരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ചന്ദന മരങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായ മറയൂരിലെ ചന്ദനക്കാടുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെയാണ് ചിത്രം കഥ പറയുന്നത്. പ്രണയവും പകയും പ്രതികാരവും പശ്ചാത്തലമാകുന്ന ഒരു ത്രില്ലര് ചിത്രമാകും 'വിലായത്ത് ബുദ്ധ'.
പ്രിയംവദ കൃഷ്ണയാണ് ചിത്രത്തില് പൃഥ്വിരാജിന്റെ നായികയായി എത്തുന്നത്. ഷമ്മി തിലകന്, അനുമോഹന്, ടിജെ അരുണാചലം, രാജശ്രീ നായര് തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കും. ജി.ആര് ഇന്ദുഗോപന്റെ പ്രശസ്ത നോവലായ 'വിലായത്ത് ബുദ്ധ'യെ ആസ്പദമാക്കി അതേ പേരില് ജയന് നമ്പ്യാര് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ജിആര് ഇന്ദുഗോപനും രാജേഷ് പിന്നാടനും ചേര്ന്നാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഉര്ശി തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ ബാനറില് സന്ദീപ് സേനന് ആണ് സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണം. 'തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും', 'സൗദി വെള്ളക്ക', 'സത്യം പറഞ്ഞാല് വിശ്വസിക്കുമോ' തുടങ്ങീ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ഉര്വ്വശി തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ ബാനറില് ഒരുങ്ങുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. എവിഎ പ്രൊഡക്ഷന്സിന് വേണ്ടി എവി അനൂപുമായി ചേര്ന്നാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
'കാന്താര'യുടെ ഛായാഗ്രാഹകന് അരവിന്ദ് കശ്യപും രെണദേവും ചേര്ന്നാണ് സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രഹണം നിര്വ്വഹിച്ചത്. ശ്രീജിത്ത് സാരംഗ് എഡിറ്റിംഗും നിര്വ്വഹിച്ചു. ജേക്സ് ബിജോയ് ആണ് ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ആര്ട്ട് ഡയറക്ടര് - ജിത്തു സെബാസ്റ്റ്യന്, മേക്കപ്പ് - മനു മോഹന്, പ്രൊഡക്ഷന് ഡിസൈനര് - ബംഗ്ലാന്, ലൈന് പ്രൊഡ്യൂസര് - രഘു സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്, പ്രൊഡക്ഷന് കണ്ട്രോളര് - അലക്സ് ഇ.കുര്യന്, സൗണ്ട് ഡിസൈന് - അജയന് അടാട്ട്, പയസ്മോന് സണ്ണി, പ്രോജക്ട് ഡിസൈനര് - മനു ആലുക്കല്, സൗണ്ട് മികസ് - എംആര് രാജാകൃഷ്ണന്, സ്റ്റണ്ട്സ് - രാജശേഖര്, കലൈ കിങ്സണ്, സുപ്രീം സുന്ദര്, മഹേഷ് മാത്യു, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര് - കിരണ് റാഫേല്, വിഎഫ്എക്സ് ഡയറക്ടര് - രാജേഷ് നായര്, വിഎഫ്എക്സ് - ബ്ലാക്ക് മരിയ സ്റ്റുഡിയോ, എക്സല് മീഡിയ, സ്പെക്ട്രെ പോസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, എ2കെ24 കമ്പനി, പിആര്ഒ - ആതിര ദില്ജിത്ത് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര്.
