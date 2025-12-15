'എന്നും അവള്ക്കൊപ്പം'; വിധിയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള അതിജീവിതയുടെ ആദ്യ പ്രതികരണം പങ്കുവെച്ച് നടൻ പൃഥ്വിരാജ്
സിനിമാ മേഖലയിൽ പലരും താരത്തിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പോസ്റ്റ് റീഷെയർ ചെയ്ത നടൻ നിലവിൽ പൃഥ്വിരാജ് മാത്രമാണ്.
എറണാകുളം: നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ അതിജീവിതയുടെ പ്രതികരണം പങ്കുവെച്ച് നടൻ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ. വിചാരണക്കോടതിക്കെതിരെയുള്ള അതിജീവിതയുടെ വികാരഭരിതമായ വാക്കുകളാണ് പൃഥ്വിരാജ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
അതിജീവിതയ്ക്കായി ആദ്യം മുതൽ സ്വന്തം നിലപാടിൽ ഉറച്ച് നിന്ന താരങ്ങളിലൊരാളാണ് പൃഥ്വിരാജ്. അമ്മ സംഘടനയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും അതിജീവിതയ്ക്കായി ശബ്ദം ഉയർത്തിയ നടൻ കൂടിയാണ് ആളാണ് പൃഥ്വി. കേസിൽ എട്ടാം പ്രതിയായിരുന്ന ദിലീപിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിലപാട് എഎംഎംഎ സംഘടന സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ കർശന നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് സംഘടനയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൃഥ്വിരാജ് ശബ്ദമുയർത്തിയത്.
സിനിമാ മേഖലയിൽ പലരും താരത്തിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പോസ്റ്റ് റീഷെയർ ചെയ്ത നടൻ നിലവിൽ പൃഥ്വിരാജ് മാത്രമാണ്. നടികളായ പാര്വതി തിരുവോത്ത്, റിമ കല്ലിങ്കല്, രമ്യാ നമ്പീശന്, അഹാന കൃഷ്ണ, ഷഫ്ന, ഡബ്ബിങ് ആര്ടിസ്റ്റ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, പ്രൊഡ്യൂസര് സുപ്രിയ മേനോന്, സയനോര ഫിലിപ്പ്, ലീലാ സന്തോഷ് എന്നിവരും അവള്ക്കൊപ്പം പോസ്റ്റ് റീഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളും സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്ന് അനീതിയും നേരിട്ട തമിഴ് ഗായിക ചിന്മയി ശ്രീപാദയും അതിജീവിതയ്ക്കൊപ്പം എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടെ പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇത് കൂടാതെ അതിജീവിതയുടെ പോസ്റ്റിന് മിനുട്ടുകള്ക്ക് പിന്നാലെ നടി മഞ്ചു വാര്യറും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു. കേസിലെ ഗൂഢാലോചന പുറത്തുകൊണ്ടുവരണം. ഇക്കാര്യത്തില് നീതി പൂര്ണമായി നടപ്പായി എന്ന് പറയാന് ആവില്ല. എപ്പോഴും അതിജീവിതയ്ക്കൊപ്പമായിരിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയാണ് നടി മഞ്ചു വാര്യറുടെ കുറിപ്പ്.
വിചാരണക്കോടതിക്ക് എതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമുന്നയിച്ചാണ് അതിജീവിത പ്രതികരിച്ചത്. ഈ വിധി പലരെയും ഒരുപക്ഷേ നിരാശപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം എന്നാൽ തനിക്കിതിൽ അത്ഭുതമില്ലെന്നും 2020ൻ്റെ അവസാനം തന്നെ ചില അന്യായമായ നീക്കങ്ങൾ തനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും തുറന്നടിക്കുന്നതായിരുന്നു അതിജീവിതയുടെ വാക്കുകള്.
നിരന്തരമായ വേദനകൾക്കും കണ്ണീരിനും കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ താനിപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നു, 'നിയമത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാരും തുല്യരല്ല'. തിരിച്ചറിവ് നൽകിയതിന് നന്ദി. ഉയർന്ന നീതി ബോധമുള്ള ന്യായിധിപൻമാർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും അതിജീവിത ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് കുറിച്ചു. ഏറെ വൈകാരികവും സമൂഹ മനസാക്ഷിയുണർത്തുന്ന നിരവധി ചോദ്യങ്ങളുമായാണ് അതിജീവിത സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ വിധിയെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി തന്റെ പ്രതികരണമറിയിച്ചത്.
