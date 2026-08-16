'ഖലീഫ'യുടെ ട്രെയിലര് ഇന്ന് എത്തും! അഡ്വാന്സ് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് നാലുമണി മുതല്; മോഹന്ലാലിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് പൃഥ്വിരാജ്
പൃഥ്വിരാജ്–വൈശാഖ് ചിത്രം ‘ഖലീഫ' ഓണം റിലീസായി ഓഗസ്റ്റ് 20 ന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 16, 2026 at 12:20 PM IST
പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും വൈശാഖും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ‘ഖലീഫ’യുടെ റിലീസിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകർ. സ്വർണക്കടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ കാൻവാസിൽ കഥ പറയുന്ന ആക്ഷൻ ചിത്രത്തിൽ പൃഥ്വിരാജ് മാമ്പറയ്ക്കൽ ആമിർ അലി എന്ന കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ഓണം റിലീസായി ഓഗസ്റ്റ് 20നാണ് ‘ഖലീഫ’ തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ അഡ്വാന്സ് ബുക്കിങ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. അതേസമയം ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര് ഇന്ന് പുറത്തു വിടും.
മോഹൻലാലും ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. മാമ്പറയ്ക്കൽ അഹമ്മദ് അലി എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മോഹൻലാൽ അതിഥിവേഷത്തിൽ എത്തുന്നത്.
ഇപ്പോഴിതാ ദുബായിൽ നടന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രൊമോഷൻ പരിപാടിക്കിടെ മോഹൻലാലിന്റെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് പൃഥ്വിരാജ് നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് പരിമിതമായ സാന്നിധ്യമാണുള്ളതെന്നും, സിനിമ വിജയിച്ചാൽ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ അഹമ്മദ് അലിയുടെ കഥ കൂടുതൽ വിശദമായി അവതരിപ്പിക്കുമെന്നുമാണ് പൃഥ്വിരാജ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
മോഹൻലാൽ ഈ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെയെല്ലാം ആഗ്രഹമായിരുന്നുവെന്നും പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചപ്പോൾ തന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടുകൂടിയാകാം കഥാപാത്രം ചെയ്യാമെന്ന് മോഹൻലാൽ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പൃഥ്വിരാജ് വ്യക്തമാക്കി.
"മാമ്പറയ്ക്കൽ അഹമ്മദ് അലിയായി ലാലേട്ടൻ അഭിനയിക്കണം എന്നത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചപ്പോൾ, എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടായിരിക്കാം, ‘മോനേ ഉറപ്പായും ചെയ്യാം’ എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം വന്ന് കഥാപാത്രം ചെയ്തു", പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ ‘ഖലീഫ’യുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ മോഹൻലാലിന്റെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ വെച്ചുപുലർത്തേണ്ടതില്ലെന്നും പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞു. ചിത്രത്തിൽ അഹമ്മദ് അലിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുകയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"ഖലീഫ’യുടെ തിരക്കഥ പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ മാമ്പറയ്ക്കൽ ആമിർ അലിയുടെ ഉപ്പൂപ്പയായ മാമ്പറയ്ക്കൽ അഹമ്മദ് അലി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് കഥയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെന്ന്", പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞു.
മോഹൻലാൽ ഈ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന വിവരം നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തുവിട്ട പോസ്റ്ററിൽ ‘ഖലീഫ: പാർട്ട് വൺ – ദി ഇൻട്രോ’ എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"ലാലേട്ടന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഉണ്ടാകൂ. അത് മാത്രമേ പ്രതീക്ഷിക്കാവൂ. ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഈ സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വലിയ വിജയമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതിന് രണ്ടാം ഭാഗമുണ്ടാകും. അതിൽ മാമ്പറയ്ക്കൽ അഹമ്മദ് അലിയുടെ കഥ ഞങ്ങൾ പൂർണമായും പറയുകയും ചെയ്യും", പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞു.
ഖലീഫ’യുടെ ഒന്നാം ഭാഗം പൂർണമായും മാമ്പറയ്ക്കൽ ആമിർ അലിയുടെ കഥയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആമിർ അലിയുടെ കഥ മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിനിടെ നിരവധി സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും സംഭവങ്ങളിലൂടെയും അഹമ്മദ് അലി ആരായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോകം എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്നും പ്രേക്ഷകർക്ക് സൂചനകൾ ലഭിക്കുമെന്നും പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞു.
അഹമ്മദ് അലിയുടെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സിനിമയിൽ വെളിപ്പെടുത്തില്ലെന്നും, ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥയിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രവേശനം മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുകയെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
പൃഥ്വിരാജിന്റെ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ‘ഖലീഫ’ ഒരു തുടർ സിനിമയ്ക്ക് സാധ്യത തുറന്നുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് എത്തുന്നതെന്നാണ്. ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ ആമിർ അലിയുടെ കഥയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുമ്പോൾ, അഹമ്മദ് അലിയുടെ ഭൂതകാലവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോകവും രണ്ടാം ഭാഗത്തിലൂടെ കൂടുതൽ വിശദമായി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.
തോടെ ‘ഖലീഫ’യുടെ കഥ ഒരു സിനിമയിൽ അവസാനിക്കുന്നതല്ലെന്നും കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും അവരുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെയും സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ വലിയൊരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നുമുള്ള സൂചനയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
സ്വർണക്കടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ പറയുന്ന ചിത്രത്തിന് വലിയ കാൻവാസാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആക്ഷന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സിനിമയിൽ പൃഥ്വിരാജിന്റെ മാമ്പറയ്ക്കൽ ആമിർ അലി ശക്തമായൊരു കഥാപാത്രമായാണ് എത്തുന്നത്.
തെന്നിന്ത്യൻ താരം മാളവിക ശർമ്മയാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. ബോളിവുഡ് താരം നീൽ നിതിൻ മുകേഷ് ചിത്രത്തിൽ വില്ലന് വേഷത്തിലെത്തുന്നു. ഇന്ദ്രൻസും ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
പോക്കിരിരാജയ്ക്ക് ശേഷം പൃഥ്വിരാജും വൈശാഖും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും ‘ഖലീഫ’യ്ക്കുണ്ട്. ഇരുവരുടെയും കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വലിയ ആക്ഷൻ എന്റർടെയ്നർ എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രേക്ഷകർ. മലയാള സിനിമയിൽ ആക്ഷൻ സിനിമകൾക്ക് വലിയ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയ കൂട്ടുകെട്ടാണ് പൃഥ്വിരാജ്–വൈശാഖ് കൂട്ടുകെട്ട്. ‘പോക്കിരിരാജ’യ്ക്ക് ശേഷം ഇരുവരും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ സ്വർണക്കടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള പുതിയ കഥയും വലിയ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും ‘ഖലീഫ’യുടെ പ്രത്യേകതകളാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തും പുറത്തുമായി ചിത്രീകരിച്ച ചിത്രത്തിന് വലിയ നിർമ്മാണ സ്കെയിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിലായി ചിത്രീകരിച്ച സിനിമയുടെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ജോമോൻ ടി. ജോണാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. ചമൻ ചാക്കോ എഡിറ്റിംഗും ജേക്സ് ബിജോയ് സംഗീതവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
സിദ് ശ്രീറാമും മഖ്ബൂൽ മൻസൂറും ചേർന്ന് ആലപിച്ച ചിത്രത്തിലെ ഗാനം ഇതിനോടകം പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതവും പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളോടൊപ്പം സിനിമയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വലുപ്പം വർധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
‘ഖലീഫ’യുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത് ജിനു എബ്രഹാമാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണ ചുമതലയും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ജിനു ഇന്നോവേഷൻസിന്റെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.
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