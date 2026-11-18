ധർമ്മ പ്രൊഡക്ഷൻസ് സന്ദർശിച്ച് വില്യം രാജകുമാരൻ; വമ്പൻ സ്വീകരണമൊരുക്കി കരൺ ജോഹറും കരീന കപൂറും സെയിഫ് അലി ഖാനും
യുകെയും ഇന്ത്യൻ സിനിമാ വ്യവസായവും തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായായിരുന്നു ഈ സന്ദർശനം.
By ANI
Published : November 18, 2026 at 1:29 PM IST
മുംബൈ: പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ധർമ്മ പ്രൊഡക്ഷൻസ് സന്ദർശിച്ച് ബ്രിട്ടനിലെ വില്യം രാജകുമാരൻ. ഇന്ത്യ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ദിവസമായ 2026 നവംബർ 18-നാണ് അദ്ദേഹം ധർമ്മ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ഓഫിസ് സന്ദർശിച്ചത്. യുകെയും ഇന്ത്യൻ സിനിമാ വ്യവസായവും തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായായിരുന്നു ഈ സന്ദർശനം.
പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് സംവിധായകനും നിർമ്മാതാവുമായ കരൺ ജോഹർ, ബോളിവുഡ് താരദമ്പതികളായ സെയിഫ് അലി ഖാൻ, കരീന കപൂർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് വില്യം രാജകുമാരനെ ഓഫിസിലേക്ക് ചുവപ്പ് പരവതാനി വിരിച്ച് സ്വീകരിച്ചത്. സന്ദർശന വേളയിൽ വില്യം രാജകുമാരനായി പ്രത്യേക ബോളിവുഡ് നൃത്തവിരുന്ന് ഒരുക്കിയിരുന്നു. ധർമ്മ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ഹിറ്റ് ചിത്രമായ 'കഭി ഖുഷി കഭി ഹം' എന്ന സിനിമയിലെ പ്രശസ്തമായ 'ഷാവാ ഷാവാ', 'ബോലെ ചൂടിയാൻ' എന്നീ ഗാനങ്ങൾക്ക് നർത്തകർ ചുവടുവെച്ചു.
പ്രകൃതിസംരക്ഷണത്തിനായുള്ള നൂതന ആശയങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി വില്യം രാജകുമാരൻ മുൻകൈയെടുത്ത് സ്ഥാപിച്ച 'എർത്ത്ഷോട്ട് പ്രൈസ് 2026' (The Earthshot Prize 2026) അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം മുംബൈയിൽ എത്തിയത്. ഈ പുരസ്കാര ചടങ്ങിൻ്റെ അവതാരകൻ കരൺ ജോഹർ ആയിരുന്നു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആശയങ്ങളെയും പരിഹാരങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി 2020-ലാണ് പ്രിൻസ് വില്യം 'എർത്ത്ഷോട്ട് പ്രൈസ്' ആരംഭിച്ചത്.
കൂടാതെ മുംബൈയിലെത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബാംഗങ്ങളായ വില്യം രാജകുമാരനും ഭാര്യ കേറ്റും നടത്തിയ വ്യത്യസ്തമായ യാത്രയും വൈറലാവുകയാണ്. മുംബൈയിൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നതിനിടെയാണ് വില്യം ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ സ്റ്റിയറിങ് ഏറ്റെടുത്തത്. പിന്നിലിരുന്ന് ഭാര്യ കേറ്റ് യാത്ര ആസ്വദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. രാജകീയ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾക്കിടയിലെ ഈ രസകരമായ നിമിഷങ്ങൾ ഇതിനോടകം വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു.
നേരത്തെ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുമൊത്ത് ബല്ലാർഡ് എസ്റ്റേറ്റിൽ 'ഗല്ലി ക്രിക്കറ്റ്' (തെരുവ് ക്രിക്കറ്റ്) കളിച്ചതും വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളുള്ള ബല്ലാർഡ് എസ്റ്റേറ്റിലെ തെരുവിലായിരുന്നു സൗഹൃദ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം അരങ്ങേറിയത്. രാജ ദമ്പതികളുടെ കോച്ചിൻ്റെ വേഷമായിരുന്നു സച്ചിന്. ബൗളിങ്ങും ബാറ്റിങ്ങുമായി ദമ്പതികൾ കാണികളിൽ ആവേശം പകർന്നു. സച്ചിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ബോളിൽ വില്യം രാജകുമാരൻ പുറത്തായപ്പോൾ എട്ട് ബോളോളം പിടിച്ചുനിന്ന കെയ്റ്റ് രാജകുമാരി സിക്സർ പറത്തി. വില്യമിൻ്റെ ബോളിൽ കാച്ചിലൂടെയാണ് പുറത്തായത്.
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