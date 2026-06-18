വീണ്ടും ക്യാമ്പസ് പ്രണയം! യുവാക്കളെ ഹരം കൊള്ളിക്കാന് 'പ്രേംപാറ്റ'; ജോമോന് ജ്യോതിര് ചിത്രം ഒക്ടോബറില്
പ്രേമത്തിൻ്റെ മാസം ഇനി മുതൽ ഒക്ടോബറാണ് എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പോസ്റ്റര് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 18, 2026 at 5:15 PM IST
കോളജ് ക്യാംപസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഒരുക്കുന്ന പ്രണയ ചിത്രം പ്രേംപാറ്റയുടെ റിലീസ് അനൗണ്സ്മെന്റ് പോസ്റ്റര് പുറത്ത്. ചിത്രത്തിലെ നായകൻ ജോമോൻ ജ്യോതിറിന്റെ രസകരമായ ലുക്ക് പുറത്തുവിട്ടാണ് സ്റ്റുഡിയോ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
യുവാക്കള്ക്ക് ഹരം പകരുന്ന ചിത്രം ഈ വര്ഷം ഒക്ടോബറില് റിലീസിനെത്തും. കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയില് എന്തോ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് എന്തോ നോക്കി നില്ക്കുന്ന ജോമോന് ജ്യോതിറിന്റെ പോസ്റ്ററാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
പോസ്റ്റര് പുറത്തിറങ്ങിയത് മുതല് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. പുതുതലമുറയുടെ സൗഹൃദം, പ്രണയം, ആഘോഷങ്ങൾ എന്നിവ നിറഞ്ഞ ഒരു ക്യാംപസ് ലൈഫ് അനുഭവം സിനിമ നൽകുമെന്ന സൂചനയാണ് ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ട പോസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്.
പോകുന്ന ഒരു പൂർണ യൂത്ത് റൊമാന്റിക് എന്റർടെയ്നറായാവും 'പ്രേംപാറ്റ' ഒക്ടോബറിൽ വരുന്നത്. പ്രേമത്തിൻ്റെ മാസം ഇനി മുതൽ ഒക്ടോബറാണ് എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പോസ്റ്റര് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
‘ആയിഷ’, ‘ഇഡി’ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആമിർ പള്ളിക്കൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് 'പ്രേംപാറ്റ’. എഴുത്തുകൾ കൊണ്ട് എന്നും വായനക്കാരെ ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന ലിജീഷ് കുമാറും സംവിധായകന് ആമിര് പള്ളിക്കലും ഒന്നിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആവേശത്തിലാണ് സിനിമാസ്വാദകര്. മലയാളി ആഘോഷിച്ച കഞ്ചാവ് പോലെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ വായനക്കാർക്ക് പരിചിതനായ ലിജീഷ് കുമാറാണ് കഥയും തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ഒരുക്കുന്നത്.
വാഴ 2 വിന് ശേഷം മലയാളികളുടെ ഇഷ്ട താരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ജോമോന് ജ്യോതിര്. സന്തോഷ് ട്രോഫി, പൂച്ച സർ തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററുകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ജോമോൻ ജ്യോതിറിന്റെ പ്രേം പാറ്റയുടെ പുത്തന് പോസ്റ്ററും പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. വലിയ താരനിരയാണ് പ്രേംപാറ്റയില് അണിനിരക്കുന്നത്.
സൈജു കുറുപ്പ്, അനുശ്രീ, രാജേഷ് മാധവൻ, സിദ്ദിഖ്, സഞ്ജു ശിവറാം എന്നിവർക്കൊപ്പം ജുനൈസ്, സാഫ് ബോയ്, നയന എൽസ, ടിസ് തോമസ്, ഇന്നസെൻ്റ്, അശ്വിൻ വിജയൻ, സനേഷ് ഗിന്നസ് തുടങ്ങിയ താരങ്ങളും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. മലയാള സിനിമയിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾക്കൊപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരും സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു സിനിമയും ഡിജിറ്റൽ കണ്ടന്റ് ലോകവും തമ്മിലുള്ള പുതിയ കൂട്ടായ്മയുടെ തുടർച്ചയായാണ് 'പ്രേംപാറ്റ’യെ സിനിമാപ്രേമികൾ വിലയിരുത്തുന്നത്.
അങ്കിത് മേനോൻ ആണ് സ്റ്റുഡിയോ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. ‘പ്രേംപാറ്റ’യുടെ സഹനിർമ്മാതാവാ കൂടിയാണ് അങ്കിത് മേനോൻ. ചിത്രത്തിന് വരികള് കുറിക്കുന്നത് സുഹൈൽ എം കോയയും മുത്തുവും ആണ്. ഛായാഗ്രഹണം രെണദിവെയും എഡിറ്റിംഗ് ആകാശ് ജോസഫ് വർഗീസുമാണ്. കലൈ കിംഗ്സൺ സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർ ആകുന്ന സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ അനീസ് നാടോടിയും കോസ്റ്റ്യൂം സമീറ സനീഷുമാണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഒമർ നവാസി.
സുധി സുരേന്ദ്രനാണ് മേക്കപ്പ്, നൃത്തസംവിധാനം പ്രസന്ന മാസ്റ്റർ. ചിത്രത്തിന്റെ സൗണ്ട് ഡിസൈനർ വിഷ്ണു സുജാതനും പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ അനീഷ് നന്ദിപുലവുമാണ്. ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് സുഹൈൽ എം. മൈൻഡ്സ്റ്റീൻ സ്റ്റുഡിയോസാണ് വി എഫ് എക്സ്. സ്പെഷ്യൽ എഫക്റ്റ്സ് ഗണേഷ് ഗംഗാധരൻ. പി ആർ ഓ മഞ്ജു ഗോപിനാഥ്. സ്റ്റിൽസ് സെറീൻ ബാബു, അമൽ സി സദർ. പബ്ലിസിറ്റി മാഡിസം ഡിജിറ്റൽ. ഡിസൈൻസ് യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒബ്സ്ക്യൂറ എന്റർടൈൻമെന്റ്സ്. സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സ് ചിത്രം തിയറ്റുകളിൽ എത്തിക്കും.