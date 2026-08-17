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ഹൃദയങ്ങള്‍ കീഴടക്കിയ സച്ചിനും റീനുവും! 'പ്രേമലു'വിന്‍റെ ഹിന്ദി റീമേക്ക് 'പ്രേം കീടാണു' ടീസര്‍ എത്തി; കഥയിലും മാറ്റം

2024ൽ ഗിരീഷ് എ.ഡി. സംവിധാനം ചെയ്‌ത പ്രേമലു ഹൈദരാബാദിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കഥ പറഞ്ഞത്. ചിത്രം മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു.

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PREM KEEDANU (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 17, 2026 at 4:48 PM IST

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ലയാളത്തിലെ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രമായ ‘പ്രേമലു’വിന്‍റെ ഹിന്ദി റീമേക്ക് ‘പ്രേം കീടാണു’വിന്‍റെ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി. പുതിയ നിർമാണ കമ്പനിയായ അവനിക ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ‘പ്രേം കീടാണു’ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് അപൂർവ് സിങ് കർക്കിയാണ്.

‘സിർഫ് ഏക് ബന്ദാ കാഫി ഹൈ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ സംവിധായകനാണ് അദ്ദേഹം. ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസും ചിത്രത്തിന്‍റെ നിർമാണത്തിൽ പങ്കാളികളാണ്. വീർ പഹാരിയ, ആഫിയ സയിദ്, അപർശക്തി ഖുറാന എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ചിത്രം, ‘പ്രേമലു’വിന്‍റെ അതേ കഥ അതേപടി പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് പകരം കഥയിലെ പ്രധാന ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിച്ചാണ് ഒരുക്കുന്നത്.

‘പ്രേമലു’വിന്റെ കഥയിൽ ഐടി കമ്പനിയിലെ സൗഹൃദവും പ്രണയവുമായിരുന്നു പ്രധാന പശ്ചാത്തലം. എന്നാൽ ഹിന്ദി റീമേക്കിൽ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിന് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോളജ് ക്യാമ്പസിലെ സൗഹൃദവും പ്രണയവും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള റൊമാന്റിക് കോമഡി എന്റർടെയ്നറായാണ് ‘പ്രേം കീടാണു’ എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒറിജിനൽ ചിത്രത്തിലെ കഥയും കഥാപാത്ര ബന്ധങ്ങളും പൂർണമായും പിന്തുടരുന്ന റീമേക്കായിരിക്കില്ല ഇത്.

ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നത്. അതേസമയം, സിനിമയുടെ റിലീസ് സമയത്തേക്ക് ‘പ്രേമലു’വിനെ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തുവെച്ചിരിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഹിന്ദി റീമേക്കിന് കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ ലഭിക്കുന്നതിനായുള്ള നീക്കമാണോ ഇതെന്ന ചർച്ചയും ഇതിനോടകം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

2024ൽ തിയറ്ററുകളിലെത്തിയ ‘പ്രേമലു’ ഹൈദരാബാദിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കഥ പറഞ്ഞത്. ചിത്രം മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയിരുന്നു. ആഗോളതലത്തില്‍ 130 കോടിയില്‍ അധികം 'പ്രേമലു'വിന് നേടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ഗിരീഷ് എ.ഡി സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രത്തിൽ നസ്‌ലിൻ, മമിത ബൈജു, സംഗീത് പ്രതാപ്, ശ്യാം മോഹൻ, അഖില ഭാർഗവൻ എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു. സിനിമയ്‌ക്കായി തിരക്കഥ ഒരുക്കിയത് സംവിധായകൻ ഗിരീഷ് എഡിയും കിരണ്‍ ജോസിയും ചേര്‍ന്നാണ്. അജ്‌മല്‍ സാബു ക്യാമറയും ആകാശ് ജോസഫ് വര്‍ഗീസ് എഡിറ്റിങ്ങും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ ഫഹദ് ഫാസിൽ, ദിലീഷ് പോത്തൻ, ശ്യാം പുഷ്കരൻ എന്നിവർ ചേർന്നായിരുന്നു ചിത്രം നിര്‍മിച്ചത്.മലയാളത്തിലെ യുവതലമുറയുടെ പ്രണയവും സൗഹൃദവും നർമവും സ്വാഭാവികമായി അവതരിപ്പിച്ച ‘പ്രേമലു’ കേരളത്തിന് പുറത്തും വലിയ സ്വീകാര്യത നേടിയിരുന്നു.

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