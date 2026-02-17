ക്യാമറ ചലിക്കുന്നതിന് മുൻപേ സിനിമ സ്ക്രീനിൽ കാണാം! ഹോളിവുഡ് മാതൃകയിൽ വിപ്ലവം തീർത്ത് നിഖിൽ ചന്ദ്രനും സംഘവും
സിനിമ പ്രീ വിഷ്വലൈസേഷൻ മേഖലകളിലെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് നിഖിൽ ചന്ദ്രൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
അക്കി വിനായക്
ഒരു സിനിമയുടെ ആശയം രൂപപ്പെടുന്നത് മുതൽ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങുന്നത് വരെയുള്ള പ്രീ-പ്രൊഡക്ഷൻ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് നിർണായക മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റോറി ബോർഡിങ്ങിനും അപ്പുറം, സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അത് സ്ക്രീനിൽ എങ്ങനെയിരിക്കും എന്ന് കൃത്യമായി കാണിച്ചുതരുന്ന 'പ്രീ-വിഷ്വലൈസേഷൻ' എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ സജീവമാകുന്നു. ഈ മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയാണ് മലയാളി സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകനായ നിഖിൽ ചന്ദ്രനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 'ടിൽറ്റ് ലാബ്' എന്ന സ്ഥാപനവും. സിനിമ പ്രീ വിഷ്വലൈസേഷൻ മേഖലകളിലെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് നിഖിൽ ചന്ദ്രൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.
എന്താണ് പ്രീ-വിഷ്വലൈസേഷൻ?
സാധാരണയായി വലിയ ബഡ്ജറ്റ് സിനിമകൾക്കും വിഎഫ്എക്സ് പ്രാധാന്യമുള്ള ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾക്കുമാണ് ഈ രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തിരക്കഥയിലെ രംഗങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളായി വരയ്ക്കുന്നതാണ് സ്റ്റോറി ബോർഡിങ് എങ്കിൽ, അതിനെയെല്ലാം ത്രീഡി അനിമേഷൻ രൂപത്തിൽ പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നതാണ് പ്രീ-വിഷ്വലൈസേഷൻ. ക്യാമറ ആംഗിളുകൾ, ലെൻസുകൾ, കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾ എന്നിവ ചിത്രീകരണത്തിന് മുൻപേ തീരുമാനിക്കാം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം. സങ്കീർണമായ രംഗങ്ങൾ എങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംവിധായകനും ക്യാമറാമാനും അഭിനേതാക്കൾക്കും കൃത്യമായ ധാരണ നൽകാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
മലയാളത്തിൽ ഭരതൻ 'വൈശാലി'ക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റോറി ബോർഡിങ് നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും, ബ്ലെസ്സിയുടെ 'ഭ്രമരം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഈ രീതിക്ക് വലിയ പ്രചാരം ലഭിച്ചത്. ഇന്ന് മലയാള സിനിമയിലും പ്രീ-വിഷ്വലൈസേഷൻ അനിവാര്യമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.
അജയൻ്റെ രണ്ടാം മോഷണത്തിലൂടെ ടിൽറ്റ് ലാബ്
നിഖിലിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനമായ ടിൽറ്റ്ലാബ് അന്തർദേശീയ ന്യൂസ് ചാനലുകൾക്ക് വേണ്ടി ഓഗ്മെൻ്റൽ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി പ്രൊഡക്ഷനുകൾ ചെയ്തു കൊണ്ടാണ് വിഷ്വൽ മീഡിയയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. തുടർന്ന് അൺ റിയൽ എഞ്ചിൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എംപർ എന്നൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തു. തുടർന്ന് നിരവധി അന്തർദേശീയ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസുകളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സാധിച്ചു. ഇത്തരം വർക്കുകൾ കണ്ടിട്ടാണ് സംവിധായകൻ ജിതിൻലാൽ അജയൻ്റ രണ്ടാം മോഷണം എന്ന സിനിമയുടെ പ്രീ വിഷ്വലൈസേഷൻ ജോലികൾക്കായി സമീപിക്കുന്നത്. ഇതോടെ സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ടിൽറ്റ് ലാബ് സജീവമായി.
നിലവിൽ മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ നിർമ്മാണ കമ്പനികളുമായി സഹകരിച്ച് നിരവധി തെലുങ്ക് സിനിമകളിൽ നിഖിലും സംഘവും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അജയ് ദേവ്ഗൺ നായകനാകുന്ന വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ ബോളിവുഡ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രീ-വിഷ്വലൈസേഷൻ ജോലികളും ടിൽറ്റ് ലാബാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്.
സൗഹൃദത്തിൽ തുടങ്ങിയ എആര്എം
സംവിധായകൻ ജിതിൻ ലാലുമായുള്ള സൗഹൃദമാണ് നിഖിലിനെ 'അജയൻ്റെ രണ്ടാം മോഷണ'ത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ നേരിട്ട വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ഒരു വെല്ലുവിളിയായി നിഖിൽ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഏറ്റെടുത്തു
ഏകദേശം 45 മിനിറ്റോളം ദൈർഘ്യമുള്ള രംഗങ്ങളാണ് പ്രീ-വിഷ്വലൈസേഷനിലൂടെ മുൻകൂട്ടി തയാറാക്കിയത്. സിനിമയിലെ ഭൂരിഭാഗം സങ്കീർണമായ സീനുകളും പിന്നീട് ചിത്രീകരിച്ചത് ഞങ്ങൾ തയാറാക്കിയ ഈ മാതൃക പിന്തുടർന്നാണ്. ഇത് സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ദൃശ്യപരമായ സ്ഥിരത നൽകാൻ സഹായിച്ചു.
ബോളിവുഡും ഹോളിവുഡും തേടിയെത്തുന്നു
എആര്എം-ലെ മികച്ച വർക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതോടെ ബോളിവുഡിൽ നിന്നും ഹോളിവുഡിൽ നിന്നും ടിൽറ്റ് ലാബിനെ തേടി അന്വേഷണങ്ങളെത്തി. ഇതിനിടയിലാണ് ബോളിവുഡ് സംവിധായകൻ ജഗൻ ശക്തി നിഖിലിനെ ബന്ധപ്പെടുന്നത്. അജയ് ദേവഗൺ നായകനാകുന്ന റൈഞ്ചർ എന്ന സിനിമയുടെ പ്രധാന രംഗങ്ങൾ എല്ലാം പ്രീ വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. കൂടാതെ, തെന്നിന്ത്യൻ പ്രമുഖ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സുമായി ചേർന്ന് നിരവധി ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രങ്ങളിലും ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.
തിരശീലയ്ക്ക് പിന്നിലെ അധ്വാനം
ഒരു സിനിമയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ചിത്രീകരണത്തിന് മുൻപേ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിനാൽ കടുത്ത രഹസ്യസ്വഭാവം ഈ ജോലിക്കുണ്ട്. ഒരു ഷോട്ട് പോലും പുറത്തുപോകാതിരിക്കാൻ അതീവ ജാഗ്രതയാണ് ടിൽറ്റ് ലാബ് പുലർത്തുന്നത്. ദൃശ്യങ്ങൾ ചോർന്നാൽ വൻ മുതൽമുടക്കുള്ള സിനിമകളുടെ സർപ്രൈസ് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നതിനാൽ ഇവർ പൊതുവെ മാധ്യമശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കുകയാണ് പതിവ്. സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത് മാസങ്ങൾക്കോ വർഷങ്ങൾക്കോ ശേഷമായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഇത്തരം സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ അധ്വാനം പുറംലോകം അറിയുന്നത്.
ടിൽറ്റ്ലാബ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല സിനിമകളുടെയും പേരുകൾ പോലും പുറത്തു പറയാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സുമായി ചേർന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ സിനിമകളിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സിന്റെ വിഎഫ്എക്സ് പ്രൊഡ്യൂസർമാരായ കമല, കണ്ണൻ, അഭിലാഷ് തുടങ്ങിയവരുമായി സജീവമായി ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നുണ്ട്.
ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ പേരില് മാറ്റിനിര്ത്തില്ല
മലയാള സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റ് പരിമിതി പലപ്പോഴും പ്രീ വിഷ്വലൈസേഷൻ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമാകാറുണ്ട്. അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പലപ്പോഴും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സാധിക്കാറില്ല. ബഡ്ജറ്റ് എന്ന കാരണത്താൽ മലയാള സിനിമയെ ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്തില്ല എന്ന് നിഖിൽ പറയുന്നു. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക പാക്കേജുകളിൽ തങ്ങൾ സേവനം നൽകാൻ തയ്യാറാണ്. മലയാളത്തിൽ നിലവാരമുള്ള സിനിമകൾ വരേണ്ടത് ഒരു മലയാളി എന്നുള്ള നിലയിൽ തൻ്റെ ആവശ്യമാണെന്നും നിഖിൽ.
സിനിമകളുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് മാത്രമല്ല പ്രീ വിഷ്വലൈസേഷൻ സഹായകരമാകുന്നതെന്ന് നിഖില്. സിനിമയുടെ പേര് പുറത്തുപറയാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു സംഭവം മാത്രം അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. അടുത്തിടെ ഒരു ചലച്ചിത്ര സംവിധായകന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിലെ ഒരു ക്രൈം രംഗം നിർമാതാവിനെയും അഭിനേതാവിനെയും പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇതുപോലെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ഒരു രംഗം ഏതു രീതിയിൽ ചെയ്യും എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ സംശയം. അതിനായി ആ സംവിധായകൻ സമീപിച്ചത് ഞങ്ങളെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആ ക്രൈം രംഗം ഞങ്ങൾ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടാണ് ആ സംവിധായകൻ തൻ്റെ കഥ പൂർണ അർഥത്തിൽ നിർമാതാവിനെയും അഭിനേതാവിനെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത്.
പ്രീ വിഷ്വലൈസേഷൻ പ്രായോഗികമാണോ
ഒരു സിനിമ കഥ പറയുന്നതിന് പ്രീ വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രായോഗികമാണോ എന്ന് ചോദ്യം ഉയർന്നുവരാം. ഒരു കഥ പറഞ്ഞു നിർമാതാവിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഒരു സംവിധായകനോ ഒരു തിരക്കഥാകൃത്തിനോ സാമ്പത്തിക പിന്തുണ ലഭിക്കുക. അങ്ങനെയൊരു അവസരത്തിൽ വലിയ തുക ചെലവാക്കി ഒരു പുതുമുഖ സംവിധായകനോ തിരക്കഥാകൃത്തിനോ തങ്ങളുടെ കഥയിലെ പ്രധാന രംഗങ്ങളുടെ പ്രീ വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായം ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. പക്ഷേ നിലവിലെ സാഹചര്യമനുസരിച്ച് എഐക്ക് പരിമിതികൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെ ഫ്രഷ് ആയ ചില ഐഡിയകൾ എഐക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. നിർമിത ബുദ്ധിക്കും അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിന് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രീവിഷ്വലൈസേഷനിൽ പലപ്പോഴും എ ഐ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയാണ് അവലംബിക്കുക. അതായത് മനുഷ്യനിർമിതവും നിർമിതവുമായ കാര്യങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതി.
എആര്എം ഒമ്പത് മാസത്തെ കഠിനാധ്വാനം
മറ്റു സിനിമകളുടെ രഹസ്യസ്വഭാവം മുൻനിർത്തി, 'അജയൻ്റെ രണ്ടാം മോഷണ'ത്തിൻ്റെ അണിയറ വിശേഷങ്ങൾ നിഖിൽ പങ്കുവെച്ചു. അജയൻ്റെ രണ്ടാം മോഷണം എന്ന സിനിമയിൽ ഏകദേശം 9 മാസത്തോളം ആണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത്. ഒരു സിനിമയുടെ തിരക്കഥ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് പ്രീവിഷ്വലൈസേഷൻ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുക.
എആർഎം എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥ പൂർണമായി ലോക്ക് ചെയ്തതിനുശേഷം ആണ് സംവിധായകൻ ജിതിൻലാൽ തങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും പ്രീ വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ആ സിനിമയിലെ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ നിധി തേടി പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്ന രംഗമായിരുന്നു. അതുപോലെതന്നെ ഉൽക്ക വരുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ ആ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗം പൂർണമായി ഞങ്ങൾ പ്രീ വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. എആർഎം ൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗം ഒരുപാട് തവണ റീവർക്ക് ചെയ്തു എത്രത്തോളം മെച്ചപ്പെടുത്താമോ അത്രയും മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു.
പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാൻ പ്രീ-വിഷ്വലൈസേഷൻ
ഒരുപക്ഷേ പ്രീവിഷ്വലൈസേഷൻ രീതിയിൽ അവലംബിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചിത്രീകരണ സമയത്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ലൊക്കേഷൻ, സമയം, കാലാവസ്ഥ, സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ സ്വാധീനം എന്നിവയൊക്കെ മാറിമറിയാം. എങ്കിലും പരമപ്രധാനമായ ഒരു സീൻ ചിത്രീകരിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രീ വിഷ്വലൈസേഷൻ അവലംബിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംവിധായകന് കുറച്ചുകൂടി വേഗത്തിൽ പല തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരുപക്ഷേ പൂർണ അർഥത്തിൽ ബ്ലാങ്ക് ആയി നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരികയില്ല. ആ സീനിൻ്റെ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് സുപരിചിതമായിരിക്കും.
തായ് ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫി ഉള്ള ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡ സിനിമയുടെ ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രീ വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാടിനുള്ളിലും ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് സമീപത്തും ഒക്കെയാണ് ലൊക്കേഷനുകൾ. മാത്രമല്ല ആക്ഷൻ രംഗത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ഒരു സീൻ ആണത്. സംവിധായകനും ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫറും മനസ്സിൽ വരച്ചുണ്ടാക്കിയ ആ സീനിൻ്റെ കൃത്രിമ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒറിജിനലിന് സമാനമായി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.എ ഐ സാങ്കേതികവിദ്യക്ക് പുറമേ ബ്ലെൻഡർ, അൺ റിയൽ എൻജിൻ തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും പ്രീവിഷലൈസേഷൻ ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി നിഖിൽ വെളിപ്പെടുത്തി.
