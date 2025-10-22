ETV Bharat / entertainment

റിയൽ ലൈഫ് നാഗവല്ലിയുടെ ഇൻട്രോ, സൈഡ് സീറ്റിനു വേണ്ടിയുള്ള വഴക്ക്; മിമിക്രി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പ്രശാന്ത് കാഞ്ഞിരമറ്റം

മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വലിയ കലാകാരന്മാരെ സമ്മാനിച്ച മിമിക്രി രംഗത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് പ്രശസ്ത കോമഡി താരവും നടനുമായ പ്രശാന്ത് കാഞ്ഞിരമറ്റം

prasanth kanjiramattom, mimicry artist
പ്രശാന്ത് കാഞ്ഞിരമറ്റം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 22, 2025 at 3:44 PM IST

11 Min Read
അക്കി വിനായക്

മലയാളത്തിൻ്റെ കലാ സംസ്കാരത്തിൽ മിമിക്രി എന്ന കലാരൂപം ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം വളരെ വലുതാണ്. 80-കളിൽ തുടങ്ങി കോവിഡ് കാലം വരെ ഈ കലാവേദിക്ക് ശക്തമായ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വലിയ കലാകാരന്മാരെ സമ്മാനിച്ച ഈ രംഗത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് പ്രശസ്ത കോമഡി താരവും നടനുമായ പ്രശാന്ത് കാഞ്ഞിരമറ്റം. കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ട്രൂപ്പുകളിലും ചലച്ചിത്ര-സീരിയൽ രംഗത്തും തിളങ്ങിയ പ്രശാന്ത്, സൂര്യ ടിവിയിലെ 'ജഗതി ജഗതിമയം' എന്ന പരിപാടിയിലൂടെയാണ് ശ്രദ്ധേയനായത്.

മിമിക്രി യുടെ തുടക്കം

മിമിക്രിയുടെ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന 1981-ലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. വിഖ്യാത സംവിധായകരായ സിദ്ദിഖ്, ലാൽ, കെ.എസ്. പ്രസാദ് എന്നിവർ ചേർന്ന് കലാഭവൻ മിമിക്സ് പരേഡ് അവതരിപ്പിച്ച് മിമിക്രി യുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചതും ഇതേ വർഷം തന്നെയായിരുന്നു. ഈ യാദൃച്ഛികതയാവാം കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ മിമിക്രിയോട് അഭിനിവേശം തോന്നാൻ കാരണം. വീട്ടുകാരെയും പ്രകൃതിയിലെ ശബ്ദങ്ങളെയും അനുകരിച്ച് തുടങ്ങി. പിന്നീട് കൊച്ചിൻ കലാഭവൻ്റെ മിമിക്രി കാസറ്റ് ലഭിച്ചതോടെ ഈ കലയോട് കമ്പം കൂടി.

സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലെ വേദികളിൽ കൈയടി നേടിയതോടെ പ്ലസ് ടു കാലം കഴിഞ്ഞയുടൻ നാട്ടിലെ കലാകാരന്മാരെ ചേർത്ത് ചെറിയൊരു ട്രൂപ്പ് ആരംഭിച്ചു. തങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ 'മാട്ട' എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ തട്ടിക്കൂട്ട് ട്രൂപ്പ്, അമ്പലപ്പറമ്പുകളിലും ക്ലബുകളിലും പാരലൽ കോളജ് വാർഷികങ്ങൾക്കുമെല്ലാം പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ്ർകലാജീവിതത്തിൽ ചുവടുറപ്പിക്കുന്നത്.

ആദ്യ മാട്ട

ഞാൻ പഠിച്ച സ്വലൈസ് എന്ന പാരലൽ കോളജിലാണ് ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ ട്രൂപ്പ് പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക ലാഭമായിരുന്നില്ല ലക്ഷ്യമെങ്കിലും, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടീമിനുള്ള സ്വീകാര്യത അവിടെ ലഭിച്ചു. പിന്നീട് വീടിനടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് മോഹനൻ എന്നയാൾ മുഖേന ആദ്യ ബുക്കിങ് ലഭിച്ചു. അക്കാലത്ത് മോഹൻലാൽ, നെടുമുടി വേണു, തിലകൻ തുടങ്ങിയവരുടെ ശബ്ദങ്ങളാണ് അനുകരിച്ചിരുന്നത്. ശബ്ദാനുകരണത്തോടൊപ്പം താരങ്ങളുടെ ശരീരഭാഷയിലും ശ്രദ്ധിച്ചു. ജഗതിയുടെയും ജഗദീഷിൻ്റെയുമൊക്കെ തലകുലുക്കവും ചിരിയും അനുകരിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ചിരുന്ന കൈയടി അന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയ പ്രചോദനമായിരുന്നു.

prasanth kanjiramattom, mimicry artist
പ്രശാന്ത് കാഞ്ഞിരമറ്റം (ETV Bharat)

ആദ്യ പ്രതിഫലം 50 രൂപ

തുരുത്തിക്കര എന്ന സ്ഥലത്ത് മറ്റ പള്ളിക്കാവ് എന്ന ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ട്രൂപ്പിൻ്റെ ആദ്യ പ്രൊഫഷണൽ പരിപാടി. മാട്ട പരിപാടി തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലുള്ള സമീപനമായിരുന്നു ആ പരിപാടിയിലൂടെ ലഭിച്ചത്. അതിനും പ്രതിഫലം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. 180 രൂപ ടാക്സി കാശ് വരെ ഞങ്ങളുടെ കൈയിൽ നിന്നാണ് കൊടുത്തത്. പിന്നീട് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലുള്ള പരിപാടി അരങ്ങേറുന്നത് എൻ്റെ വീടിനടുത്ത് തന്നെയുള്ള ക്ലബ്ബിലാണ്. ആ പരിപാടിക്ക് ആയിരുന്നു ആദ്യ പ്രതിഫലം. അന്ന് ഞങ്ങളുടെ പരിപാടിക്ക് 50 രൂപയാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. ആ 50 രൂപ നൽകിയ ഊർജം വളരെ വലുതായിരുന്നു. മിമിക്രിയെ ഒരു പ്രൊഫഷനായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷമാണ്.

പരിപാടിയുടെ വിജയവും പരാജയവും

മിമിക്രി സ്റ്റേജ് പരിപാടികൾ വിജയിക്കുന്നതും പരാജയപ്പെടുന്നതും ആപേക്ഷികമാണ്. സ്ഥലത്തെ അന്തരീക്ഷം ആളുകളുടെ സ്വഭാവം എന്നിവയ്ക്കനുസരിച്ച് പരിപാടി വിജയിക്കുകയോ പരാജയപ്പെടുകയോ ആവാം. ഞങ്ങൾ മാട്ട കളിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന കാലത്ത് പരിപാടി പരാജയപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടില്ല. ഇതൊരു മാട്ട പരിപാടിയാണ്, കുറച്ചു പിള്ളേർ ചേർന്ന് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ആകും നാട്ടുകാർ ഞങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുക. പക്ഷേ അവർ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന് മേലെ പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മിക്ക മാട്ട പരിപാടികളും വലിയ വിജയമായിരുന്നു.

പ്രതിസന്ധിയുടെ പടവുകള്‍ താണ്ടി

പരസ്പരം ശത്രുതയിലായിരുന്ന തൻ്റെ നാട്ടിലെ രണ്ട് ക്ലബ്ബുകൾ ഒരേ സമയം പരിപാടി ബുക്ക് ചെയ്ത സംഭവമാണ് പ്രശാന്ത് ഓർത്തെടുക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് പരിപാടികൾ ഉറപ്പുനൽകിയെങ്കിലും, രണ്ടാമത്തെ ക്ലബിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ട്രൂപ്പ് ഷോ വൻ വിജയമായതോടെ, ആദ്യത്തെ ക്ലബ്ബുകാർ ഭീഷണി മുഴക്കി. "ഇവിടെയെങ്ങാനും കുളമാക്കാൻ ആണ് പരിപാടിയെങ്കിൽ ഒരുത്തനും വീട്ടിൽ പോകില്ല" എന്ന ഭീഷണിയിൽ ആശങ്കയിലായിരുന്നു.

രണ്ട് ദിവസത്തിനുശേഷം അരങ്ങേറിയ ആദ്യ ക്ലബ്ബിൻ്റെ പരിപാടിയുടെ തുടക്കം മുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. പ്രൊജക്ടറിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ചിത്രങ്ങൾ തലതിരിഞ്ഞ് കണ്ടത് കൂവലിന് വഴിയൊരുക്കി. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഡാൻസിനിടെ കാസറ്റ് കുരുങ്ങി പരിപാടി നിന്നു.

പരിപാടി നിർത്തിച്ചു, ഞങ്ങളെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി. എന്നാൽ അക്കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം, കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് വന്നവരിൽ തൻ്റെ ബന്ധുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ്. പരിപാടി പൊളിഞ്ഞതിലുള്ള രോഷം മുഖം നോക്കാതെ അവരൊക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴും ബന്ധുക്കൾ രോഷാകുലരായി ഉപദേശം നൽകി മകന് പറ്റിയ പണിയല്ല ഇത്, അവനോട് മാറി ചിന്തിക്കാൻ പറയണം. ഇതോടെ കടുത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തകർച്ച നേരിട്ട് മിമിക്രി ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു ജോലിക്ക് പോയാലോ എന്ന് വരെ ചിന്തിച്ചു.

prasanth kanjiramattom, mimicry artist
പ്രശാന്ത് കാഞ്ഞിരമറ്റം പരിപാടിക്കിടെ (ETV Bharat)

പാഷൻ വഴിമാറിയില്ല

എന്നാൽ, ഉള്ളിൽ കിടന്ന കലയോടുള്ള അഭിനിവേശം തളരാൻ അനുവദിച്ചില്ല. ആ പാഷൻ എന്നെ മാറി ചിന്തിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല. ഈ കലയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പഠിച്ച്, ഒരുപാട് റിസർച്ചുകൾ നടത്തി പരിശീലനം ചെയ്തു. പിന്നീട് സലിം കുമാർ അടക്കമുള്ളവരുടെ മുൻനിര ട്രൂപ്പുകളായ സംഘമിത്ര, സാഗര തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ ട്രൂപ്പുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. കലയുടെ പാതയിലെ തളർച്ചകളിൽ നിന്ന് പുതിയ ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ട പ്രശാന്ത്, ഇന്ന് മലയാള സിനിമയിലും ടെലിവിഷൻ രംഗത്തും സജീവമാണ്.

മിമിക്രി ട്രൂപ്പിൻ്റെ വണ്ടി

മിമിക്രി ട്രൂപ്പുകളുടെ വണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കലാജീവിതത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ്. പരിപാടിയുടെ വിജയവും പരാജയവും ഒക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നതും ഫീൽ ചെയ്യുന്നതും ഞങ്ങൾ ആ വണ്ടിക്കുള്ളിൽ ആണ്. വാഹനത്തിൻ്റെ സൈഡ് സീറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ കലാകാരന്മാർ തമ്മിൽ എപ്പോഴും അടിയാകും. ട്രൂപ്പിൻ്റെ പേരും ബോർഡുമൊക്കെ വച്ചുകെട്ടിയാണ് വണ്ടി യാത്ര ചെയ്യുക. പരിപാടികൾ വിജയമാകുമ്പോൾ റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ സൈഡ് സീറ്റിലിരിക്കുന്നവരെ ആളുകൾ കാണുകയും കൈവീശി കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ, എസി ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കാറ്റ് കിട്ടാനുള്ള സൗകര്യവും സൈഡ് സീറ്റിനോടുള്ള താൽപര്യത്തിന് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു.

മിമിക്രി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു പുറമെ, സ്റ്റേജ് സാധനങ്ങളുടെ ചുമതലയും ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. മിമിക്രിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഈ വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും. പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ തിരികെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റണം. ആദ്യം പണി തീർക്കുന്ന ആൾക്ക് സൈഡ് സീറ്റ് കിട്ടും.

സിനിമയിലെ സീൻ.. ജീവിതത്തിലെ അനുഭവം..

വയനാട്ടിൽ ഒരു ദിവസം പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് നല്ല രാത്രിയായപ്പോൾ ആണ് ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്തേക്ക് തിരിച്ചത്. ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ എവിടെയോ പ്രേതബാതയുണ്ട് എന്നൊരു കഥ കേട്ടിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർക്ക് ഒരല്പം ധൈര്യക്കുറവ് ഉണ്ട്. കുറച്ചു ദൂരം മുന്നോട്ടു ചെന്നപ്പോൾ ഡ്രൈവർ സഡന്‍ ബ്രേക്കിട്ട് നിർത്തുകയും നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്തു. പുള്ളി എന്തോ കണ്ടു പേടിച്ചതാണ്. ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ദൂരെയൊരു പെൺകുട്ടി വെള്ള സാരിയുമെടുത്ത് ചുവന്ന പ്രകാശവും തെളിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കണ്ടാൽ യക്ഷി. പക്ഷേ പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് വാഹനം റോഡിന് ഒരുവശം നിർത്തി വിശ്രമിക്കുകയാണ്. ആ വാഹനത്തിനുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി കാറിനു പുറകിൽ നിൽക്കുന്നു. കാറിനു പുറകിലെ ചുവന്ന ലൈറ്റ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ദേഹത്ത് തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ഈ കാഴ്ച കണ്ടാണ് ഡ്രൈവർ നിലവിളിച്ചത്. മണിച്ചിത്രത്താഴ് സിനിമയിലെ ശോഭനയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഇൻട്രോ ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. സിനിമയിലെ സീൻ.. ജീവിതത്തിലെ അനുഭവം..

prasanth kanjiramattom, mimicry artist
പ്രശാന്ത് കാഞ്ഞിരമറ്റം (ETV Bharat)

മിമിക്രി വാഹനം ചതിച്ചിട്ടില്ല

നടൻ സലിംകുമാറിൻ്റെ കൊച്ചിൻ സ്റ്റാലിയനിൽ കളിക്കുന്ന കാലം. കാസർകോട് നിന്ന് ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് തിരികെ വരുകയാണ്. യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വല്ലാത്തൊരു ഇളക്കം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. കുറേ ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ ആ ഇളക്കം അസഹനീയമായി. വാഹനം നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഡ്രൈവർ നിർത്തിയില്ല. കുറച്ചു ദൂരം കൂടി പോയപ്പോൾ ആ ഇളക്കം ഭയാനകമായ രീതിയിലേക്ക് മാറി. ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഭയാനകമായ ഒരു കൊക്കയാണ്. ഡ്രൈവർ ഒരു വശത്തേക്ക് മാറ്റി വണ്ടി നിർത്തി. ഞങ്ങൾ വാഹനത്തിന് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തെ ടയറിലെ മൂന്നുനാലും നട്ടുകൾ അഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. ആകെ ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ട് നട്ടുകളാണ്. അതിൽ ഒരെണ്ണം അഴിഞ്ഞു പകുതി എത്തി. അതും കൂടി അഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നെങ്കിൽ ടയർ ഇളകി തെറിച്ചേനെ. നമ്മൾ ഒരുപക്ഷേ ആ കൊക്കയിലേക്കും വീണു പോയേനെ.

അതുപോലെ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട മറ്റൊരു അനുഭവം കൂടി പറയാം. ഓണം, ഉത്സവ കാലം സമയങ്ങളിൽ ധാരാളം പരിപാടികളുടെ ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടാകും. മലപ്പുറത്ത് പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് നേരെ എത്തേണ്ടത് കൊല്ലത്ത് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയൊരിക്കൽ തിരുവനന്തപുരം കോവളത്ത് പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ തിരികെ പോവുകയാണ്. ആ ദിവസം ഡ്രൈവറിന് ആകെ ഉറങ്ങാൻ സമയം കിട്ടിയത് വെറും രണ്ടര മണിക്കൂർ. വാഹനം മുന്നോട്ടു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഭയാനകമായ ഒരു ശബ്ദം. ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങി പോയിട്ട് വാഹനം റോഡിന് നടുവിലെ മീഡിയന് മുകളിലൂടെ കയറിയിരിക്കുകയാണ്.

പരിപാടിയുടെ ബോക്സും മറ്റു സാമഗ്രഹികളും ഒക്കെ വച്ചു കെട്ടി നിറയെ ആൾക്കാരുമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനമാണ്. ഒന്ന് വെട്ടിച്ചാൽ പോലും മറയുന്ന അവസ്ഥ. പക്ഷേ ദൈവഭാഗ്യത്താൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. കയ്യടക്കത്തോടെ ഡ്രൈവർ വാഹനം ചവിട്ടി നിർത്തി. എന്തോ ഭാഗ്യം ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല.

അറിയാത്ത നാടുകളിൽ മിമിക്രി അവതരിപ്പിക്കാൻ പോയപ്പോൾ

നിലവിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പരിപാടികൾക്കായി വിമാനമോ ട്രെയിനോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും, പഴയ തലമുറ ട്രൂപ്പ് വണ്ടിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത്. അഅറിയാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിപാടിക്ക് പോയി അവർ ഒരുപാട് കുഴപ്പത്തിൽ ചാടിയിട്ടുണ്ട്. വഴിതെറ്റി പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ അനുഭവങ്ങൾ പാഠമാക്കിയാണ് പുതിയ തലമുറ ട്രൂപ്പ് വണ്ടികളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. "മുൻഗാമികൾ നേരിട്ടിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പരിപാടിക്ക് പോകാറുള്ളത്. പരമാവധി നാട്ടുകാരുമായി വാക്കേറ്റം ഉണ്ടാക്കാനോ, ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനോ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാറില്ല.

അങ്ങനെ വഴിയിൽ സംഭവിച്ച, ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവം പ്രശാന്ത് പങ്കുവെച്ചു. ഞങ്ങൾ ബെംഗളൂരുവിൽ ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഊട്ടി വഴി തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു. വഴിയിൽ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോൾ ഒരു ഓറഞ്ച് തോട്ടം കാണാനിടയായി. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആ തോട്ടത്തിൽ കയറി ഓറഞ്ച് പൊട്ടിച്ചു. ഇതുകണ്ട നാട്ടുകാർ സംഘത്തെ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ദൈവാനുഗ്രഹം പോലെ ആ നാട്ടുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മലയാളി ഉണ്ടായിരുന്നു.

അയാൾ ഞങ്ങളിൽ ചിലരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മിമിക്രി കലാകാരന്മാർ ആണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നവർ ഒന്നയഞ്ഞു. പിന്നീട് സൗഹൃദമായി. ചായയൊക്കെ വാങ്ങി തന്നിട്ടാണ് അവർ ഞങ്ങളെ യാത്രയയച്ചത്.

മിമിക്രി ട്രൂപ്പിൽനിന്ന് സിനിമയിലേക്ക്


ഞാൻ സിനിമകളിൽ വേഷമിട്ടു ടെലിവിഷൻ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തു. മിമിക്രി കലാവേദികളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാൻ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജയറാം, ദിലീപ് എന്നിവർക്കൊപ്പം ടെലിവിഷനിൽ പരിപാടികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരെ ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ ബാക്കിയുള്ള മലയാള സിനിമയിലെ മിമിക്രി പശ്ചാത്തലമുള്ള എല്ലാ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാൻ വേദികളിൽ മിമിക്രി/ കോമഡി ഷോകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണിച്ചേട്ടനുമായി ഒക്കെ ഒരുപാട് വേദികളിൽ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു.

മിമിക്രി കാലഘട്ടം തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ ജയസൂര്യക്കൊപ്പം ഞാനുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വേദികളിൽ ഒരുമിച്ച് മിമിക്രി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പായിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിമിക്രി ട്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗഹൃദത്തിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഷ്യം കൂടിയാണ്.

prasanth kanjiramattom, mimicry artist
പ്രശാന്ത് കാഞ്ഞിരമറ്റം (ETV Bharat)

ജനങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ചിരിപ്പിക്കുന്ന കലാകാരന്മാരായാണ് ഞങ്ങളെ പൊതുവേ അറിയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാട്, വേദനകൾ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം അറിയാം. ഒരേ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വല്ലാതെ അടുക്കും. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും കഷ്ടപ്പാടിലൂടെയും ചിലരൊക്കെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തും. അത്തരത്തിൽ ഒരാളാണ് നടൻ ജയസൂര്യ. ജയനും ഞാനും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വലിയ ടെൻഷനോടുകൂടി പോയി മാട്ട കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജയസൂര്യയുടെയും എൻ്റെയും തുടക്കകാലത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ പരിപാടിക്ക് പോകുന്നത് സോപ്പുപെട്ടി പോലുള്ള ഒരു മഹേന്ദ്രയുടെ വാഹനത്തിലാണ്. പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന വാഹനത്തിൽ 25 പേർ തിങ്ങി ഞെരുങ്ങി ഇരുന്നാണ് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പലർക്കും സീറ്റ് ഉണ്ടാകില്ല. തറയിലും മറ്റുള്ളവരുടെ മടിയിലും ഇരുന്നാണ് കിലോമീറ്ററുകളോളം യാത്ര ചെയ്യുന്നത്.

കൂവൽ


കൈയടിയും പൊട്ടിച്ചിരിയും പോലെ തന്നെ ഓരോ മിമിക്രിക്കാരനും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് കൂവൽ. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഒരു കൂവൽ സംഭവിച്ചാൽ തുടർന്ന് എന്ത് കാണിച്ചാലും കൂവൽ ആയിരിക്കും. കൂവൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു തന്നെയാണ് പരിപാടി പൊളിഞ്ഞു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വേദിയിൽ ഓരോ കലാകാരനും കയറുന്നത്. വിജയകരമായി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപാടിയായിരിക്കും പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു കലാകാരൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ മറ്റൊരു കലാകാരനെ അയാൾക്ക് പകരക്കാരൻ ആക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും കൂവലുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതൊരു പക്ഷേ പ്രേക്ഷകർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൂവുന്നതും. ഇതേ പരിപാടി സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പിന്നീട് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂവിയ ആരെങ്കിലും അവിടെയുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കൂവൽ ആരംഭിക്കും. ഇതൊക്കെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നൂറു പരിപാടി കളിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു പരിപാടിയിലാകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുക.

അപ്രതീക്ഷിത കൈയടി


ആറുമാസം കൊണ്ടോ ഒരു വർഷം കൊണ്ടോ ഒരു ട്രൂപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തു ആദ്യ പരിപാടിക്ക് പോകുന്നത് എന്തും സംഭവിക്കാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലോഞ്ച് ആണ് അത്. ഒന്നോ രണ്ടോ പരിപാടികൾ കഴിയുമ്പോഴാകും തഴക്കം വരുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആദ്യവേദി ഒരല്പം സംശയത്തോടു കൂടി തന്നെ സമീപിക്കും. പക്ഷേ ആദ്യ പരിപാടിക്ക് തന്നെ വലിയ കൈയടി കിട്ടിയ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്രതീക്ഷിത വിജയം എന്ന് അത്തരം അനുഭവങ്ങളെ പറയാം. ചിലപ്പോഴൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ഈ പരിപാടി ഹിറ്റടിക്കും. അതോടെ ഞങ്ങൾ വലിയ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റിലും ആകും. ഇങ്ങനെയൊരു സ്വീകാര്യത ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കും.

അപ്രതീക്ഷിത വിജയത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം ചേർത്ത് പറയാം. എൻ്റെ ട്രൂപ്പായ കൊച്ചിൻ പോപ്പിൻസിൻ്റെ ആദ്യ പരിപാടി പെരുമ്പാവൂരിലാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത്. ഓണക്കാലമാണ്. പരിപാടി തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ വീഡിയോ വാൾ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കൈയടി ലഭിച്ചു. ആദ്യം കയറിയത് ഡാൻസ് പരിപാടിയാണ്. അതിനും മികച്ച സ്വീകാര്യത. പിന്നീടാണ് ആദ്യ കോമഡി സ്കിറ്റ് കയറുന്നത്. പ്രേക്ഷകർ ആർത്തുല്ലസിച്ച് ചിരിച്ചു. വലിയ കൈയടി ലഭിച്ചു. പരിപാടി വൻ വിജയമായി എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും മഴ പെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന മഴ. ഒരുപാട് തുടരാൻ നിർവാഹമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കമ്മിറ്റിക്കാർ തന്നെ പരിപാടി തുടരാൻ നിർവാഹമില്ല. മുഴുവൻ പ്രതിഫലവും നൽകാമെന്നും മറ്റൊരു ദിവസം പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാനാകുമോ എന്നും ചോദിച്ചു. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അവതരിപ്പിച്ചപ്പോഴും ആദ്യദിവസം ലഭിച്ചതിൻ്റെ ഇരട്ടി സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത്.

prasanth kanjiramattom, mimicry artist
പ്രശാന്ത് കാഞ്ഞിരമറ്റം (ETV Bharat)

മിമിക്രി വേദികളും പുതിയ കാലവും

പുതിയകാലത്ത് കോമഡിയുടെ സ്വഭാവം അപ്പാടെ മാറിയിരിക്കുന്നു. നിറത്തിൻ്റെയും രൂപത്തിൻ്റെയും പേരിലുള്ള കളിയാക്കലുകൾ കോമഡി സ്കിറ്റുകളിൽ എഴുതിച്ചേർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പണ്ടൊക്കെ അത്തരം തമാശകൾ ജനങ്ങൾ സരസമായി ഏറ്റെടുക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് വിമർശനം ഉണ്ടാകും. അന്നും ഇന്നും എന്നും ലൈംഗിക ചുവയുള്ള തമാശകൾ പറയാൻ ഞാനോ എൻ്റെ ട്രൂപ്പോ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. പുതിയകാലത്ത് കോമഡി സ്കിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം. ഒരു മുഴുനീള കോമഡി സ്കിറ്റിന് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നതിനെക്കാൾ ചിരി ഒരു ചെറിയ മീം ഇമേജിന് തരാൻ സാധിക്കും. അത്രയും ക്രിയാത്മകമായി ഈ മേഖല വളർന്നു കഴിഞ്ഞു.

പുതിയകാലത്ത് പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ വില്ലൻ ആകുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെയാണ്. വിദേശത്തൊക്കെ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കാഴ്ചക്കാർ പരിപാടികൾ മൊബൈലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കും. അത് നിമിഷനേരം കൊണ്ട് എല്ലാവരും കാണും. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടിക്ക് ഇമ്പാക്ട് ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇപ്പോൾ പരിപാടികൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് മൊബൈലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യരുത് എന്ന അഭ്യര്‍ഥന നടത്താറുണ്ട്.

