'കാലം പറഞ്ഞ കഥ'യുമായി പ്രസാദ് നൂറനാട്; വിവാദങ്ങളും നിയമപോരാട്ടങ്ങളും അതിജീവിച്ച് ചിത്രം വെക്കേഷൻ റിലീസിന്
ചിത്രത്തിൻ്റെ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളും സീരിയൽ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകൻ പ്രസാദ് നൂറനാട് ഇ ടിവി ഭാരത് പ്രേക്ഷകർക്കൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 19, 2026 at 8:29 PM IST
അക്കി വിനായക്
പ്രതിസന്ധികളെയും നിയമപോരാട്ടങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് 'കാലം പറഞ്ഞ കഥ' എന്ന തൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് സംവിധായകൻ പ്രസാദ് നൂറനാട്. അദ്ദേഹം ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അമ്മയെ മൂകാംബിക എന്ന മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ സീരിയൽ നൂറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ചിത്രത്തിൻ്റെ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളും സീരിയൽ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകൻ പ്രസാദ് നൂറനാട് ഇ ടിവി ഭാരത് പ്രേക്ഷകർക്കൊപ്പം ചേരുന്നു.
വിവാദങ്ങളും റിലീസും
ചിത്രം ജനുവരി അവസാനവാരം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തേണ്ടതായിരുന്നു. സെൻസർ ബോർഡ് അടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്നുണ്ടായ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ചിത്രം ഫെബ്രുവരിയിലേക്ക് റിലീസിങ് മാറ്റിയെങ്കിലും വെഞ്ഞാറമൂട് കൂട്ടക്കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിത്രത്തിനെതിരെ കേസ് നിലവിൽ വന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് സിനിമയുടെ റിലീസിങ് പ്രതിസന്ധിയിലായി. സമൂഹത്തിന് വലിയ സന്ദേശം നൽകുന്ന ചിത്രം കുടുംബപ്രേക്ഷകർ ഉറപ്പായും കാണണം. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കോടതി സിനിമയ്ക്ക് അനുകൂലമായി നിൽക്കുന്നുവെന്നും സംവിധായകൻ വ്യക്തമാക്കി. സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ആശയം കുടുംബ പ്രേക്ഷകരും കുട്ടികളും കണ്ടിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നോമ്പുകാലവും പരീക്ഷാ കാലവും മുൻനിർത്തിയാണ് സിനിമയുടെ റിലീസിങ് വെക്കേഷൻ സമയത്തേക്ക് മാറ്റി തീരുമാനിച്ചത്.
സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻസ്പെയർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് കാലം പറഞ്ഞ കഥ എന്ന സിനിമയുടെ ആശയം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടല്ല ഈ സിനിമ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആരുടെയും പേരോ മതമോ യഥാർഥ സംഭവത്തിൻ്റെ പുനരാവിഷ്കരണമോ ഈ ചിത്രത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അഫാൻ്റെ കഥയാണ് ഈ സിനിമ എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ്. അത് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സിനിമയ്ക്ക് മേലുള്ള കേസ് ഉടൻ അനുകൂലമായി വിധി വരും. ചിത്രം മാർച്ച് അവസാനവാരത്തോടെയോ ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരത്തോടെയോ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും.
കോടയിൽ നിന്ന് അനുകൂല വിധി വരുമെന്ന സാധ്യതയിൽ സെൻസർ ബോർഡ് സിനിമ റിവിഷൻ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ക്ലിയറൻസ് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇനി സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത് ഉടൻതന്നെ സംഭവിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ആക്ഷൻ ഹീറോയല്ല, കുടുംബനായകൻ
പുലിമുരുകൻ എന്ന സിനിമയിലൂടെ ബാലതാരമായി പ്രശസ്തനായ അജാസാണ് ഈ സിനിമയിൽ കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പുലിമുരുകനിലൂടെ ഒരു ആക്ഷൻ പ്രതിച്ഛായ ലഭിച്ച അജാസ് ഈ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നതു കൊണ്ടുതന്നെ ഇതൊരു ആക്ഷൻ സിനിമയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതില്ല.
പുലിമുരുകൻ എന്ന സിനിമയിൽ വരുന്നതിനുമുമ്പ് നിരവധി ഡാൻസ് റിയാലിറ്റി ഷോകളിൽ അജാസ് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം മുതൽ എനിക്ക് അജാസിനെ അറിയാം. പക്ഷേ പുലിമുരുകൻ എന്ന സിനിമ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാസ് പരിവേഷം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ടീനേജ് ആക്ടറെ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്താണ് അജാസിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ആക്ഷൻ സിനിമയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സിനിമയുടെ ആദ്യപകുതിയിൽ എല്ലാ ഇമോഷൻസും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സാധാരണ കുടുംബസ്ഥനാണ് കഥാപാത്രം. സിനിമയുടെ രണ്ടാം പകുതി മുതലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത്. മലയാള സിനിമയിലേക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ തിരിച്ചുവരവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചുവടുറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചിത്രം തന്നെയായിരിക്കും ഇത്.
സെൻസർ ബോർഡിലെ തടസ്സങ്ങൾ
ജനുവരി 30ന് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എത്തേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ സെൻസർ ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള ചില പ്രതിസന്ധികൾ കാരണമാണ് മാറ്റേണ്ടി വന്നത്. സെൻസറിങ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിലവിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പഴയ 40 അംഗങ്ങൾ തന്നെയാണുള്ളത്. അതിൽ എട്ടോ ഒൻപതോ പേരാണ് ആക്ടീവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. കാലം പറഞ്ഞ കഥ എന്ന സിനിമ സർട്ടിഫിക്കേഷന് നേടുന്നതിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 25 സിനിമകൾ ക്യൂവിൽ ഉണ്ട്. സീനിയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് മാത്രമേ അവർക്ക് സെൻസറിങ് സർട്ടിഫിക്കേഷന് നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എങ്കിലും ഫെബ്രുവരി 6ന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഫെബ്രുവരി നാലിന് തന്നെ സെൻസർ ബോർഡ് ഈ സിനിമ കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കെതിരെ കേസ് വരുന്നത്. ഒന്നാംപ്രതി നിർമാതാവ്, രണ്ടാംപ്രതി സംവിധായകൻ, മൂന്നാം പ്രതി സെൻസർ ബോർഡ് എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രതി പട്ടിക. തുടർന്ന് സിനിമയുടെ സെൻസറിങ് അടക്കമുള്ള നടപടികൾ നിർത്തിവച്ചു.
അമ്മേ മൂകാംബിക
ഏറെ ജനപിന്തുണയോടുകൂടി പ്രക്ഷേപണം തുടരുന്ന ടെലിവിഷൻ സീരിയലാണ് അമ്മേ മൂകാംബിക. ഗായത്രി അരുൺ ആണ് മൂകാംബിക ദേവിയായി ഈ സീരിയലിൽ വേഷമിടുന്നത്. സീരിയൽ ഏകദേശം 100 അധ്യായങ്ങൾ എന്ന മൈൽസ്റ്റോണിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ആദ്യമായി പൂർണമായും മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ആവിഷ്കാരത്തിലും ആശയത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് സീരിയൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. നൂറോളം എപ്പിസോഡുകൾ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നത് നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല. നിർമാതാവ് കൃഷ്ണൻ സേതു കുമാറിൻ്റെ ശക്തമായ പിന്തുണ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സാധിച്ചത്. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ആ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരണം സാധ്യമാക്കിയത്. ഷൂട്ടിങ് പെർമിഷൻ കിട്ടുന്നതും വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്.