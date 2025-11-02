ബോക്സ് ഓഫിസില് കത്തിക്കയറി ഡീയസ് ഇറെ; പ്രണവ് മോഹന്ലാലിന്റെ ഗംഭീര പ്രകടനം, മൂന്നാം ദിവസ ആഗോള കലക്ഷന്
പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിച്ച് പ്രണവ് മോഹന്ലാല്, ഗംഭീര പ്രകടനം ഡീയസ് ഇറെയ്ക്ക് മികച്ച പ്രതികരണം. ഭൂതകാലം, ഭ്രമയുഗം എന്നീ ചിത്രങ്ങള് ഒരുക്കിയ രാഹുല് സദാശിവന് ഡീയസ് ഇറെയുടെ സംവിധായകന്.
Published : November 2, 2025 at 11:08 AM IST
രാഹുല് സദാശിവന് സംവിധാനം ചെയ്ത് പ്രണവ് മോഹന്ലാല് നായകനായി എത്തിയ ഡീയസ് ഈറെ ബോക്സ് ഓഫിസില് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കുകയാണ്. ഹൊറര് ത്രില്ലര് വിഭാഗത്തില്പ്പെടുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന് ഗംഭീര അഭിപ്രായമാണ് തുടക്കം മുതല് ലഭിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബര് 31 നാണ് ചിത്രം ആഗോള തലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. 'ക്രോധത്തിൻ്റെ ദിനം' എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന 'ദി ഡേ ഓഫ് റാത്ത്' എന്ന ടാഗ് ലൈനോടെയാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്.
സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപനം മുതല് ആരാധകരും സിനിമാ പ്രേമികളും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിനായി കാത്തിരുന്നത്. ഭൂതകാലവും ഭ്രമയുഗവുമെല്ലാം ഒരുക്കിയ രാഹുല് സദാശിവന് ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഡീയസ് ഇറെയ്ക്ക്.
ഒക്ടോബര് 30 ന് പെയ്ഡ് പ്രിവ്യൂകള് ഉള്പ്പെടെ ലോകമെമ്പാടുമായി ഡീയസ് ഇറെ ആദ്യ ദിനം പത്ത് കോടിലധികം നേടിയെന്നാണ് പ്രമുഖ ട്രാക്കര്മാരായ സാക്നില്ക് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മലയാള സിനിമയുടെ ബോക്സ് ഓഫിസ് ചരിത്രത്തില് തന്നെ എ റേറ്റഡ് ആയ ഒരു ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പണിംഗ് കലക്ഷന് കൂടിയാണിത്.
ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തി മൂന്ന് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോള് ആഗോളതലത്തില് 18.1 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ഇന്ത്യയില് നിന്ന് മാത്രം 10.45 കോടി രൂപയും ഗ്രോസ് കലക്ഷന് 12 കോടി രൂപയും ഓവര്സീസില് നിന്ന് 6.1 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രത്തിന് ഇതുവരെ ലഭിച്ചത്. മലയാളത്തില് നിന്ന് മാത്രം 10.61 കോടി രൂപയാണ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചത്. പ്രീമിയര് ഷോകളില് നിന്ന് മാത്രമുള്ള ആഗോള കളക്ഷന് 1.8 കോടിയാണ്. ആദ്യദിനം മലയാളത്തില് നിന്ന് മാത്രം 4.7 കോടി രൂപയാണ് ലഭിച്ചതെങ്കിലും രണ്ടാം ദിവസം ഈ കലക്ഷന് വീണ്ടും ഉയരുന്നതാണ് നാം കണ്ടത്. 5.7 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം രണ്ടാം ദിവസം സ്വന്തമാക്കിയത്. വാരാന്ത്യത്തില് മികച്ച കലക്ഷന് നേടുമെന്ന് തന്നെയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകരും ആരാധകരുടെയും ട്രാക്കര്മാരുടെയും പ്രതീക്ഷ.
അതേസമയം ട്രെന്ഡുകള് അനുസരിച്ച് ഡീയസ് ഈറെ ആഗോള തലത്തില് അന്പത് കോടി കടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഇതോടെ പ്രണവ് മോഹന്ലാല് ഹാട്രിക്ക് അടിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്. ഹൃദയം, വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം, എന്നീ ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ നാഴികകല്ല് പിന്നിട്ട മറ്റ് ചിത്രങ്ങള്. മലയാള നടന്മാരില് മോഹന്ലാല് മാത്രമാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
2024 ല് വിഷു റിലീസായി എത്തിയ വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം എന്ന ചിത്രം ആദ്യ ദിവസം ഏകദേശഷം 3.67 കോടി രൂപ നേടിയിരുന്നു. പ്രണവിന്റെ ഒടുവിലായി പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു. വിനീത് ശ്രീനിവാസന് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫിസില് വന് ഹിറ്റായിരുന്നുവെങ്കിലും ഒ ടിടിയില് എത്തിയപ്പോഴേക്കും നിരവധി ട്രോളുകള് നേരിടേണ്ടി വന്നു.
ഡീയസ് ഈറെ എല്ലാ കോണില് നിന്നും മികച്ച പ്രതികരണം ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോള് സംവിധായകനായ രാഹുല് സദാശിവനേയും പ്രശംസിക്കുകയാണ് സിനിമാ പ്രേമികള്.
എ സ് എസ് രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്ത തെലുഗു ചിത്രം ബാഹുബലി ദി എപ്പിക് തിയേറ്ററുകളില് റീ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടും മറ്റ് ദക്ഷിണേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന് ഡീയെസ് ഈറെയ്ക്ക് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ബുക്ക മൈ ഷോയില് നിന്ന് മികച്ച ബുക്കിംഗ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.
അതേസമയം മലയാളത്തില് നിന്നും ഈ വര്ഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച മൂന്നാമത്തെ ആഗോള ഓപ്പണിംഗ് ആണ് പ്രണവ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രണവിന്റെ അച്ഛന് മോഹന്ലാലിന്റെ എമ്പുരാന്, തുടരും എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെ പ്രണവിന്റെ ചിത്രവും ഉണ്ട്.
പ്രമുഖ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയ ബുക്ക് മൈ ഷോയിലൂടെ മാത്രം റിലീസ് ദിനത്തില് ചിത്രം വിറ്റത് 2.38 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകള് ആണ്. ഈ ഫോര് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആണ് ചിത്രം കേരളത്തില് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് ഹോം സ്ക്രീന് എന്റര്ടെയിന്മെന്റ്സാണ് വിതരണക്കാര്. കര്ണാടക ഒഴികെ ഇന്ത്യയിലുടനീളം വിതരണത്തിന് എത്തിക്കുന്നത് തിങ്ക് സ്റ്റുഡിയോസാണ്. വികെ ഫിലിംസ് കര്ണാടകയില് വിതരണത്തിനെത്തിച്ചത്. യുഎസ്സില് പ്രൈം മീഡിയയും, യുക, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള നോണ്-ജിസിസി രാജ്യങ്ങളില് ബെര്ക് ഷെയര് ഡ്രീം ഹൗസ്, ഇസാനഗി ഫിലിംസ് എന്നിവരും വിതരണത്തിനുണ്ട്.
ഷെഹ്നാദ് ജലാല് ഛായാഗ്രഹണവും ഷഫീഖ് മുഹമ്മദ് അലി എഡിറ്റിംഗും നിര്വ്വഹിച്ചു. ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യര് സംഗീതവും ഒരുക്കി. കലാസംവധാനം - ജ്യോതിഷ് ശങ്കര്, മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യര്, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനര്മാര് - മെല്വി ജെ, സ്റ്റണ്ട് - കലൈ കിംഗ്സണ്, വിഎഫ്എക്സ് - ഡിജിബ്രിക്സ്, പ്രൊഡക്ഷന് കണ്ട്രോളര് - അരോമ മോഹന്, സൗണ്ട് ഡിസൈനര് - ജയദേവന് ചക്കാടത്ത്, സൗണ്ട് മിക്സ് - എംആര് രാജാകൃഷ്ണ്, കളറിസ്റ്റ് - ലിജു പ്രഭാകര്, സ്റ്റില്സ് - അര്ജുന് കല്ലിങ്കല് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര്.
Also Read:പ്രണവിനും രക്ഷയില്ല; റിലീസ് ദിനം തന്നെ ഡീയെസ് ഈറെയുടെ വ്യാജ പതിപ്പ് പുറത്ത്