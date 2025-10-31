പ്രണവിനും രക്ഷയില്ല; റിലീസ് ദിനം തന്നെ ഡീയെസ് ഈറെയുടെ വ്യാജ പതിപ്പ് പുറത്ത്
Published : October 31, 2025 at 11:02 PM IST
നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോസിൻ്റെയും വൈ നോട്ട് സ്റ്റുഡിയോസിൻ്റെയും ബാനറിൽ രാഹുൽ സദാശിവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രമാണ് 'ഡീയെസ് ഈറെ'. പ്രണവ് മോഹൻലാൽ നായകനായ ഹൊറർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചലച്ചിത്രം വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത്.
പ്രേക്ഷകരുടെയും നിരൂപകരുടെയും മികച്ച പ്രതികരണം നേടി ചലച്ചിത്രം മുന്നേറവേ പുതിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുകയാണ് സിനിമ. സിനിമയുടെ വ്യാജ പതിപ്പ് ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. കൃത്യത്തിന് പിന്നിൽ കുപ്രസിദ്ധ പൈറസി വെബ്സൈറ്റ് ആയ തമിഴ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.
പ്രസ്തുത വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിയേറ്റർ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷനുമായി ഇ.ടി.വി. ഭാരത് സംസാരിച്ചു. കേരളത്തിലെ ഒരു തിയേറ്ററിൽ നിന്നും വ്യാജ പ്രിൻ്റ് പുറത്തുപോകാൻ ഇടയില്ല എന്നാണ് അസോസിയേഷന് ഭാരവാഹിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പ്രതികരണം.
കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രിയായിരുന്നു ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ പെയ്ഡ് പ്രീമിയർ. ചിത്രത്തിന് മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് പ്രേക്ഷകർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. പ്രണവ് മോഹൻലാലിൻ്റെ കരിയർ ബെസ്റ്റ് ചിത്രം എന്ന് പോലും സിനിമയെ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ ഒന്നാംദിവസം തന്നെ 10 കോടി രൂപ കളക്ഷൻ നേടിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് വെല്ലുവിളിയായി വ്യാജ പ്രിൻ്റ് ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.
ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സിനിമയുടെ ലിങ്കുകൾക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള സീഡിങ് ലഭ്യമാകുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനർത്ഥം ധാരാളം പേർ ചലച്ചിത്രം ഇതിനോടകം ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. മാത്രമല്ല യൂട്ടോറൻ്റ് പോലുള്ള മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വഴി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തവർ ചിത്രത്തെ മറ്റുള്ളവർക്കായി ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്.
അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുപ്രസിദ്ധ സിനിമാ പൈറസി വെബ്സൈറ്റാണ് തമിഴ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. തമിഴ് റോക്കേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തിന് തന്നെ ഒരുകാലത്ത് ഭീഷണി തീർത്ത സംഘം അടുത്തിടെയാണ് തമിഴ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ വീണ്ടും ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.
നിരവധി അഡ്മിനുകൾ വെബ്സൈറ്റിന് ഉള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ വെബ്സൈറ്റിന് തടയിടാൻ പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട്. സിനിമാ സ്ക്രീനുകളിൽ നിന്ന് ചലച്ചിത്രത്തെ ക്യാമറകളിൽ പകർത്തുന്ന സംഘത്തെ വിവിധ കാലയളവിൽ സൈബര് പൊലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. എന്നാൽ വലിയൊരു ശൃംഖലയായി പടർന്നു പന്തലിച്ച സംഘത്തെ മുഴുവനായി തടയിടാൻ അധികൃതർക്ക് ഇനിയും ആയിട്ടില്ല.
ഐ.ടി. വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് തമിഴ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ. ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആയാൽ ഉടൻ തന്നെ പകരം യു.ആർ.എൽ. ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഈ സംഘം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് യുആര്എല്ലുകള് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ പൂർണ്ണമായും ഈ വെബ്സൈറ്റിന് വിലങ്ങിടാൻ സാധിക്കില്ല എന്നർത്ഥം. കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്നാണ് ചിത്രം പകർത്തി വെബ്സൈറ്റുകളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഐ.ടി. വിദഗ്ധർ ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്.
മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്ന ചലച്ചിത്രമാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയ 'ഡീയെസ് ഈറെ'. ഒരു സിനിമയുടെ ആസ്വാദനത്തിന് ഒരുതരത്തിലുള്ള മുഖവിലയും കൽപ്പിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രിന്റുകളാണ് പൈറസി വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.
