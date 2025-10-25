"കണ്ണുനീരിന്റെയും ഭയത്തിന്റെയും ആ ദിവസം മരിച്ചവരെല്ലാം ഉണർത്തപ്പെടും", പുതിയ രൂപത്തില് പുതിയ ഭാവത്തില് പ്രണവ് മോഹന്ലാല്; റിലീസ് ട്രെയിലര് ഗംഭീരം
പ്രണവ് മോഹന്ലാല് നായകനാകുന്ന ഡീയസ് ഈറേയുടെ റിലീസ് ട്രെയിലര് പുറത്ത്. സിനിമയുടെ രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിലറാണ് നിര്മ്മാതാക്കള് ഇപ്പോള് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. രാഹുല് സദാശിവന് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ഒക്ടോബര് 31ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 25, 2025 at 4:53 PM IST
പ്രണവ് മോഹന്ലാലിന്റേതായി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ഡീയസ് ഈറേ'. ഒക്ടോബര് 31ന് റിലീസിനെത്തുന്ന സിനിമയുടെ റിലീസ് ട്രെയിലര് പുറത്ത്. 'ഡീയസ് ഈറേ'യുടെ രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിലറാണ് നിര്മ്മാതാക്കള് ഇപ്പോള് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
വളരെ ദുരൂഹമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രെയിലറില് പ്രണവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രണവിനെ ഇതുവരെ കാണാത്ത ലുക്കിലാണ് 'ഡീയസ് ഈറേ'യുടെ ട്രെയിലറില് കാണാനാവുക. കടുത്ത മാനസിക സംഘര്ഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി അതിഗംഭീരമായാണ് പ്രണവ് ഇതില് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
റിലീസായി നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ട്രെയിലര് സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധയാകര്ഷിച്ചു. പ്രേക്ഷകരെ ഭീതിയിലാക്കാന് കഴിവുള്ള ഒരു ചിത്രമാകും 'ഡീയസ് ഈറേ' എന്നാണ് സോഷ്യല് മീഡിയ പറയുന്നത്. ദൂരൂഹതയും ആകാംക്ഷയും നിറഞ്ഞ ചിത്രമാകും ഇതെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിലറും നല്കുന്ന സൂചന.
പ്രണവ് എന്ന നടന്റെ കഴിവിനെ ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയിലാകും 'ഡീയസ് ഈറേ'യില് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നിര്മ്മാതാക്കള് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഹൊറര് ത്രില്ലര് വിഭാഗത്തിന്റെ സാധ്യതകള് ഈ സിനിമയില് കൂടുതല് ഉപയോഗിക്കുമെന്നും നിര്മ്മാതാക്കള് അറിയിച്ചിരുന്നു.
വളരെ വിചിത്രമാണ് 'ഡീയസ് ഈറേ' എന്ന പേരും. ദൈവത്തിന്റെ കോപദിനം എന്നര്ത്ഥം വരുന്ന 'ദി ഡേ ഓഫ് റാത്ത്' എന്ന ടാഗ് ലൈനോടു കൂടിയാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്. 35 ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണമായിരുന്നു സിനിമയ്ക്ക്.
'ഭ്രമയുഗം', 'ഭൂതകാലം' എന്നീ ഹൊറര് ത്രില്ലറുകള്ക്ക് ശേഷം രാഹുല് സദാശിവന് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം കൂടിയാണിത്. നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോസ്, വൈ നോട്ട് സ്റ്റുഡിയോസ് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണം. ഹൊറര് ത്രില്ലര് ചിത്രങ്ങള് മാത്രം നിര്മ്മിക്കുന്നതിനായി രൂപം കൊണ്ട ബാനറാണ് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോസ്. നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
ഈ ഫോര് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആണ് ചിത്രം കേരളത്തില് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് ഹോം സ്ക്രീന് എന്റര്ടെയിന്മെന്റ്സും വിതരണം ചെയ്യും. കര്ണാടക ഒഴികെ ഇന്ത്യയിലുടനീളം വിതരണത്തിന് എത്തിക്കുന്നത് തിങ്ക് സ്റ്റുഡിയോസാണ്. വികെ ഫിലിംസ് കര്ണാടകയില് വിതരണത്തിനെത്തിക്കും. യുഎസ്സില് പ്രൈം മീഡിയയും, യുക, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള നോണ്-ജിസിസി രാജ്യങ്ങളില് ബെര്ക് ഷെയര് ഡ്രീം ഹൗസ്, ഇസാനഗി ഫിലിംസ് എന്നിവരും വിതരണം ചെയ്യും.
ഷെഹ്നാദ് ജലാല് ഛായാഗ്രഹണവും ഷഫീഖ് മുഹമ്മദ് അലി എഡിറ്റിംഗും നിര്വ്വഹിച്ചു. ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യര് സംഗീതവും ഒരുക്കി. കലാസംവധാനം - ജ്യോതിഷ് ശങ്കര്, മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യര്, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനര്മാര് - മെല്വി ജെ, സ്റ്റണ്ട് - കലൈ കിംഗ്സണ്, വിഎഫ്എക്സ് - ഡിജിബ്രിക്സ്, പ്രൊഡക്ഷന് കണ്ട്രോളര് - അരോമ മോഹന്, സൗണ്ട് ഡിസൈനര് - ജയദേവന് ചക്കാടത്ത്, സൗണ്ട് മിക്സ് - എംആര് രാജാകൃഷ്ണ്, കളറിസ്റ്റ് - ലിജു പ്രഭാകര്, സ്റ്റില്സ് - അര്ജുന് കല്ലിങ്കല്, പിആര്ഒ - ശബരി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര്.
