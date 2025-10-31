"പ്രണവ് മോഹന്ലാലിന്റെ കെരിയര് ബെസ്റ്റ്, മോളിവുഡ് ഹൊറര് അതിന്റെ പീക്കില്"; ഡീയസ് ഈറേ ട്വിസ്റ്റുകൾ കണ്ട് അമ്പരന്ന് പ്രേക്ഷകര്
പ്രണവ് മോഹന്ലാല്-രാഹുല് സദാശിവന് കൂട്ടുക്കെട്ടിലൊരുങ്ങിയ ഡീയസ് ഈറേ ആദ്യ ദിനം തന്നെ തിയേറ്ററുകളില് മികച്ച രീതിയില് പ്രദര്ശനം തുടരുന്നു. സിനിമയ്ക്കും പ്രണവിനും സംവിധായകനും ഡീയസ് ഈറേ ടീമിനും മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് ലഭിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
Published : October 31, 2025 at 12:47 PM IST
പ്രേക്ഷകര് നാളേറെയായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന പ്രണവ് മോഹന്ലാല്-രാഹുല് സദാശിവന് ചിത്രം 'ഡീയസ് ഈറേ' തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രണവിന്റെ കരിയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനാണ് ചിത്രത്തിലേതെന്ന് റിലീസിന് മുന്പേ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമയുടെ മെറ്റീരിയലുകളില് നിന്നും പ്രേക്ഷകര് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രം തിയേറ്ററില് എത്തിയപ്പോള് അത് സത്യമായിരിക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ ദിസവം (ഒക്ടോബര് 30ന്) രാത്രി 9.30നും 11.30നും സിനിമയുടെ പ്രത്യേക പ്രദര്ശനം ഏതാനും തിയേറ്ററുകളല് നടത്തിയിരുന്നു. അതിഗംഭീര പ്രകടനമാണ് ചിത്രത്തില് പ്രണവ് കാഴ്ച്ചവച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന കമന്റുകളും അതുതന്നെയാണ്. പ്രണവ് മോഹൻലാലിനെ കൂടാതെ ജിബിൻ ഗോപിനാഥും ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
പ്രണവിന്റെ അഭിനയ മികവിനൊപ്പം മേക്കിംഗും, സംഗീതവും, സംവിധാനവും ഛായാഗ്രഹണവും, എഡിറ്റിംഗും എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ചത് എന്ന അഭിപ്രായമാണ് പ്രേക്ഷകര്ക്ക്. രാഹുല് സദാശിവന് എന്ന സംവിധായകന്റെ അവതരണവും പ്രണവ് എന്ന നടന്റെ പ്രകടനവും 'ഡീയസ് ഈറേ'യുടെ മുതല്ക്കൂട്ടാണ്.
'ഭൂതകാലം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള ഹൊറർ സിനിമയെ പുനർനിർവ്വചിച്ച സംവിധായകൻ കൂടിയാണ് രാഹുൽ സദാശിവൻ. ഇത്തവണ 'ഡീയസ് ഈറേ'യിലൂടെ വീണ്ടും പ്രേക്ഷകരെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം. ഇന്ത്യൻ സിനിമയില് ഇതുവരെ നിർമ്മിച്ചതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഹൊറർ ത്രില്ലറുകളിലൊന്നാണ് 'ഡീയസ് ഈറേ' എന്നാണ് പ്രേക്ഷകരും സിനിമ നിരൂപകരും ഈ സിനിമയെ ഒരുപോലെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
പ്രദര്ശന ദിനത്തില് 'ഡീയസ് ഈറേ'ക്ക് ലഭിച്ച ട്വിറ്റര് റിവ്യൂകളും സോഷ്യല് മീഡിയ റിവ്യൂകളും നോക്കാം. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഹൊറർ ത്രില്ലറുകളിൽ ഒന്ന് എന്നാണ് ചിത്രത്തെ പ്രേക്ഷകര് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രദര്ശന ദിനം തന്നെ ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ പോസിറ്റീവുകള് എന്നതും ശ്രദ്ധേയം.
'ഡീയസ് ഈറേ'യെ മലയാളം ഹൊററിന്റെ ഒരു മാനദണ്ഡമായാണ് ഒരു ആരാധകന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. " 'ഡീയസ് ഈറേ', ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഹൊറർ ത്രില്ലറുകളിൽ ഒന്ന്. എത്ര മികച്ചൊരു തിയേറ്റര് എക്സ്പീരിയന്സാണിത്" -മറ്റൊരു ആരാധകന് കുറിച്ചു. സിനിമയിലെ പ്ലോട്ട് ട്വിസ്റ്റുകൾ കണ്ട് അമ്പരന്നു എന്നാണ് മറ്റൊരു ആരാധകൻ പറയുന്നത്. 'ഡീയസ് ഈറേ' - എന്താണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടത്... രാഹുലില് നിന്നുള്ള പ്ലോട്ട് ട്വിസ്റ്റ് " -എന്നാണ് ഒരു ആരാധകന് കുറിച്ചത്.
"ഡീയസ് ഈറേ എന്നത് പൂര്ണ്ണമായും ഭ്രാന്താണ് - മോളിവുഡ് ഹൊറർ അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പേടിസ്വപ്നമാണ് രാഹുൽ സദാശിവന് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. തുടര്ച്ചായായുള്ള മാനസിക സമ്മര്ദ്ദം, അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ, ആത്മാവിനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഭയപ്പെടുത്തലുകൾ...ഇതൊക്കെയാണ് ഡീയസ് ഈറേ. പ്രണവ് തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. സംഗീത സംവിധായകൻ ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യറുടെ സംഗീതവും ഗംഭീരമാണ്. കാതടച്ച് ആസ്വദിക്കാവുന്നത്" -ഒരു ട്വിറ്റര് ഉപയോക്താവ് കുറിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ്.
തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു തിയേറ്റര് എക്സ്പീരിയന്സാണ് 'ഡീയസ് ഈറേ' എന്നാണ് സിനിമയെ കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകര് പറയുന്നത്. സിനിമയുടെ സാങ്കേതിക മികവിനെയും പ്രകടനത്തെയും പലരും പ്രശംസിച്ചു.
"ഡീയസ് ഈറേ- 4/5!! രാഹുല് സദാശിവന് വീണ്ടും സ്വർണ്ണം നേടി. മലയാളത്തിലെ ഹൊറര് സിനിമകളില് 2025ലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. പ്രണവ് മോഹന്ലാലിന്റെ കെരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം. കൂടാതെ ഈ വര്ഷത്തെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളില് ഒന്നു കൂടിയാണ് ഡീയസ് ഈറേയില് പ്രണവിന്റേത്." -മറ്റൊരു ആരാധകന് കുറിച്ചു.
"മികച്ച സംഗീതവും ഛായാഗ്രഹണവും എഡിറ്റിംഗും.. തീർച്ചയായും തിയേറ്ററില് പോയി കണ്ടിരിക്കേണ്ട ചിത്രം", "ഡീയസ് ഈറേ - രാഹുൽ സദാശിവൻ മറ്റൊരു മികച്ച ചിത്രവുമായി തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രണവ് മോഹൻലാലിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം. ജിപിന് ഗോപിനാഥിന്റെയും മികച്ച പ്രകടനം" -ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നു കമന്റുകള്.
