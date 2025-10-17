ETV Bharat / entertainment

പേടിപ്പിക്കാന്‍ ഡീയസ് ഈറേ എത്തുന്നു; പ്രണവ് മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രത്തിന് എ സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റ്

പ്രണവ് മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ 'ഡീയസ് ഈറേ'യുടെ സെന്‍സറിംഗ് പൂര്‍ത്തിയായി. ചിത്രത്തിന് എ സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റാണ് സെര്‍സര്‍ബോര്‍ഡ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഹൊറല്‍ ജോണറിലായാണ് സംവിധായകന്‍ രാഹുല്‍ സദാശിവന്‍ ഈ ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

DIES IRAE PRANAV MOHANAL ഡീയസ് ഈറേ DIES IRAE CENSORED
Dies Irae (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 17, 2025 at 3:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പ്രണവ് മോഹന്‍ലാലിന്‍റേതായി അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഹൊറര്‍ ചിത്രമാണ് 'ഡീയസ് ഈറേ'. ഒക്‌ടോബര്‍ 31ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്ന സിനിമയുടെ സെസന്‍സറിംഗ് പൂര്‍ത്തിയായി. ചിത്രത്തിന് എ സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റാണ് സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രണവ് മോഹന്‍ലാലാണ് ഇക്കാര്യം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം മലയാളത്തില്‍ ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ഹൊറര്‍ ചിത്രത്തിന് സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് എ സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. സിനിമയിലെ ഭീതിപടര്‍ത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളെ കണക്കിലെടുത്താണ് ചിത്രത്തിന് എ സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആദ്യാവസാനം വരെ മികച്ച ഹൊറര്‍ അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്നതാകും 'ഡീയസ് ഈറേ' എന്നാണ് സൂചന.

അടുത്തിടെ സിനിമയുടെ ടീസര്‍ റിലീസ് ചെയ്‌തിരുന്നു. ഭയാനകമായ ദൃശ്യങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന ഒന്നര മിനിറ്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ളതായിരുന്നു 'ഡീയസ് ഈറേ' ടീസര്‍. ടീസറിലുടനീളം ഹൈലൈറ്റായത് പ്രണവ് മോഹന്‍ലാല്‍ ആയിരുന്നു. ഒരു വലിയ വീട്ടിനുള്ളില്‍ നടക്കുന്ന ദുരൂഹതകളുടെ ചുരുളഴിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രണവിനെയാണ് ടീസറില്‍ കാണാനായത്. ഭയന്ന് വിറച്ച് നിലവിളിക്കുന്ന പ്രണവിനെയും ടീസറിനൊടുവില്‍ കാണാം.

അതേസമയം മമ്മൂട്ടി നായകനായ 'ഭ്രമയുഗ'ത്തിന് ശേഷം രാഹുല്‍ സദാശിവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ഡീയസ് ഈറേ'. ഒരു ഹൊറല്‍ ജോണറിലായാണ് സംവിധായകന്‍ ഈ ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രണവ് മോഹന്‍ലാല്‍ അഭിനയിക്കുന്ന ആദ്യ ഹൊറര്‍ ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ഡീയസ് ഈറേ'.

പ്രണവ് മോഹന്‍ലാല്‍ എന്ന നടന്‍റെ കഴിവിനെ ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയിലാകും ഈ ചിത്രത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഹൊറര്‍ ത്രില്ലര്‍ വിഭാഗത്തിന്‍റെ സാധ്യതകള്‍ ഈ 'ഡീയസ് ഈറേ'യില്‍ കൂടുതല്‍ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

'ഡീയസ് ഈറേ' എന്ന പേരും വളരെ വിചിത്രമാണ്. ദൈവത്തിന്‍റെ കോപദിനം എന്നര്‍ത്ഥം വരുന്ന 'ദി ഡേ ഓഫ് റാത്ത്' എന്ന ടാഗ് ലൈനോടു കൂടിയാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുക. 35 ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണമായിരുന്നു സിനിമയ്‌ക്ക്.

'ഭ്രമയുഗം' നിര്‍മ്മാതാക്കളായ നൈറ്റ് ഷിഫ്‌റ്റ് സ്‌റ്റുഡിയോസ്, വൈ നോട്ട് സ്‌റ്റുഡിയോസ് എന്നീ ബാനറുകളില്‍ ചക്രവര്‍ത്തി രാമചന്ദ്ര, എസ് ശശികാന്ത് എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് നിര്‍മ്മാണം. ഹൊറര്‍ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ മാത്രം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനായി രൂപം കൊണ്ട ബാനറാണ് നൈറ്റ് ഷിഫ്‌റ്റ് സ്‌റ്റുഡിയോസ്. നൈറ്റ് ഷിഫ്‌റ്റ് സ്‌റ്റുഡിയോസിന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

ഷെഹ്‌നാദ് ജലാല്‍ ആണ് ഛായാഗ്രഹണം. ഷാഫിഖ് മുഹമ്മദ് അലി എഡിറ്റിംഗും നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ക്രിസ്‌റ്റോ സേവ്യര്‍ ആണ് ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്‍ക്ക് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കലാസംവധാനം - ജ്യോതിഷ് ശങ്കര്‍, സ്‌റ്റണ്ട് - കലൈ കിംഗ്‌സണ്‍, മേക്കപ്പ് - റോണക്‌സ് സേവ്യര്‍, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനര്‍മാര്‍ - മെല്‍വി ജെ, വിഎഫ്‌എക്‌സ് - ഡിജിബ്രിക്‌സ്‌, സൗണ്ട് ഡിസൈനര്‍ - ജയദേവന്‍ ചക്കാടത്ത്, സൗണ്ട് മിക്‌സ്‌ - എംആര്‍ രാജാകൃഷ്‌ണന‍, പ്രാെഡക്ഷന്‍ കണ്‍ട്രോളര്‍ - അരോമ മോഹന്‍, കളറിസ്‌റ്റ് - ലിജു പ്രഭാകര്‍, സ്‌റ്റില്‍സ് - അര്‍ജുന്‍ കല്ലിങ്കല്‍, പിആര്‍ഒ - ശബരി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

Also Read: ആ വലിയ വീട്ടില്‍ ഭയന്ന് വിറച്ച് നിലവിളിച്ച് പ്രണവ് മോഹന്‍ലാല്‍...ഞെട്ടിക്കാനൊരുങ്ങി ഡീയസ് ഈറേ

TAGGED:

DIES IRAE
PRANAV MOHANAL
ഡീയസ് ഈറേ
DIES IRAE CENSORED
DIES IRAE CERTIFIED A

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.