അരങ്ങിലെ 'മാടൻ', സിനിമയിലെ 'കള'; നൂറാം തട്ടിലേക്ക് പ്രമോദ് വെളിയനാട്

മാടന് മോക്ഷത്തില് കുഞ്ഞൻ വേലത്താനായി പ്രമോദ് വെളിയനാട് (Special Arrangement)
അക്കി വിനായക്
സജീവ നാടക പ്രവർത്തകനിൽ നിന്ന് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവന്ന നടനാണ് പ്രമോദ് വെളിയനാട്. കള, കിംഗ് ഓഫ് കൊത്താ തുടങ്ങി നിരവധി സിനിമകളിൽ മികവുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച് ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ തിരക്കുള്ള താരമായങ്കിലും സ്വന്തം തട്ടകമായ നാടക മേഖലയെ തള്ളിപ്പറയാൻ പ്രമോദ് വെളിയനാട് തയാറായില്ല. നാടക മേഖലയിൽ പുതിയ ചരിത്രമെഴുതി തീർക്കുകയാണ് മാടൻ മോക്ഷം എന്ന നാടകത്തിലൂടെ പ്രമോദ് വെളിയനാടും സംഘവും. വെർച്വൽ യുഗം കവർന്നെടുത്ത മനുഷ്യൻ്റെ ആസ്വാദന മേഖലയിൽ ഇന്നും നാടകത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് മാടൻ മോക്ഷം. വിജയകരമായി നൂറാമത്തെ തട്ടിലേക്ക് മാടൻ മോക്ഷം അരങ്ങേറാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനുമുൻപ് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് പ്രമോദ് വെളിയനാട് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
സിനിമയിലെ 'കള'യും നാടകത്തിലെ 'മോക്ഷവും'
ഏകദേശം 28 വർഷക്കാലം പ്രൊഫഷണൽ നാടകവേദിയിൽ സജീവമായിരുന്ന പ്രമോദ്, കൊവിഡ് കാലത്താണ് സിനിമയിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. കൊറോണ കാലം ഏതൊരു മേഖലയെയും തകർത്തതുപോലെ പ്രൊഫഷണൽ നാടകവേദിയെയും സാരമായി ബാധിച്ചു. നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിനിടയിൽ ചില സിനിമകളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിത്തീരണമെന്ന് ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെയുള്ള റോളുകൾ ചെയ്തത്. അവസരം കിട്ടിയ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു.
കൊവിഡ് ക്കാലത്ത് എന്തുചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ പകച്ചുനിന്നപ്പോഴാണ് ടോവിനോ തോമസ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി അഭിനയിക്കുന്ന കള എന്ന ചിത്രത്തിൽ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. ആ സിനിമയിലെ എൻ്റെ വേഷം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് തുടർച്ചയായി സിനിമകൾ ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി. സിനിമകളിൽ സജീവമായതോടെ എൻ്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ പ്രൊഫഷണൽ നാടകവേദിയോട് താൽക്കാലികമായി വിട പറയേണ്ടി വന്നു.
മാടന് മോക്ഷത്തില് നിന്ന് (Special Arrangement)
എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള നിമിഷം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാടകാഭിനയവുമായി തട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. നാടകം പോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നൽകിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഇല്ല.നാടകവേദിയോട് താൽക്കാലികമായി വിട പറയുന്നത് ഏറെ വേദനയുണ്ടാക്കിയ കാര്യമായിരുന്നു. സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടവേളകൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ നാട്ടിലെ ഉത്സവത്തിനും മറ്റും അരങ്ങേറുന്ന നാടകങ്ങൾ കാണാൻ പോകും. അത് അങ്ങനെ കണ്ടുനിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ അറിയാതെ കരയുകയായിരുന്നു. അഭിനയം സിനിമയിലും നാടകത്തിലും ഒരുപോലെയാണെങ്കിലും രീതികൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. വിശാലമായി തുടർച്ചയായി അഭിനയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നാടകത്തിൽ ഉള്ളത്. സിനിമ അഭിനയം എപ്പോഴും ഒരു ചട്ടക്കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്.മാടന് മോക്ഷത്തിലേക്ക്
അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനിപ്പോൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാടൻ മോക്ഷം എന്ന നാടകത്തിൻ്റെ സംവിധായകനായ ജോബ് മഠത്തിലിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്.
പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ ബി ആര് പ്രസാദിൻ്റെ അനുസ്മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിക്ക് ഇടയിലാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നതും. ബി ആര് പ്രസാദും സംഘവും ചെയ്ത കക്കുകളി എന്ന നാടകം വലിയ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിക്കുകയും ആ നാടകം നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അയാളിലെ കലാകാരനിൽ ഒരു തീയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്. പുതിയ നാടകം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പരിഗണിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് അഭ്യർഥിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് മാടൻ മോക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സാധാരണ പുതിയകാലത്ത് നാടകങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വേദികളിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ശേഷം നിർത്തുകയാണ് പതിവ്. കഴിഞ്ഞ 10-15 വർഷത്തിനിടയിൽ ഇതാദ്യമായിരിക്കും ഒരു നാടകം നൂറ് വേദികൾ തികയ്ക്കുന്നത്. കായംകുളത്തും അമ്പലപ്പുഴയിലും ആയി 98, 99ാം മത്തെയും പ്രദർശനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ തന്നെയായിരിക്കും മാടൻ മോക്ഷത്തിൻ്റെ നൂറാമത്തെ വേദി.
മാടന് മോക്ഷത്തില് നിന്ന് (Special Arrangement)
80 കളിൽ പ്രശസ്ത തമിഴ് മലയാളം സാഹിത്യകാരനായ ജയമോഹൻ എഴുതിയ നോവലാണ് മാടൻ മോക്ഷം. ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി രാജ്മോഹൻ നീലേശ്വർ രണ്ട് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നാടകത്തിൻ്റെ തിരക്കഥയാക്കി മാറ്റി. 2025ൽ സംസ്ഥാന അമച്വർ നാടക മത്സരത്തിൽ ഈ തിരക്കഥ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അതിന് ശേഷമാണ് ഞാനീ നാടകത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത്. പിന്നീട് ഈ നാടകം കുട്ടനാട് പശ്ചാത്തലമാക്കി മാറ്റിയെഴുതി. കഥാപാത്രങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രണ്ട് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന നാടകത്തിൽ ഇപ്പോൾ 18ഓളം കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്
മാടനും കുഞ്ഞൻ വേലത്താനും
മാടൻ്റെ സന്തതസഹചാരിയാണ് കുഞ്ഞൻ വേലത്താൻ. കുഞ്ഞൻ വേലത്താൻ എന്ന കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ നാടകത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന വർഗത്തിൻ്റെ ദൈവമാണ് നാടൻ. കള്ളും കോഴിയും ആണ് മാടൻ്റെ ഇഷ്ട നിവേദ്യം.
മാടൻ ദൈവത്തോട് ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞൻ വേലത്താൻ വഴിയാണ് സാധ്യമാവുക. ജനങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷേ കുഞ്ഞന് കാണാം. ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാടന് വേണ്ട കള്ളും കോഴിയും ഒക്കെ ചോദിച്ചു വാങ്ങി നൽകുന്നതും കുഞ്ഞൻ തന്നെ.
മാടന് മോക്ഷത്തില് നിന്ന് (Special Arrangement)
പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവങ്ങൾക്കും മാർക്കറ്റിംഗ് വേണമല്ലോ. അത്തരത്തിൽ പാടവരമ്പത്തെ വെറുമൊരു പ്രതിമ മാത്രമായി മാറി മാടൻ. അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ഭക്തരാരും വരാതെയായി. കള്ളും കോഴിയും കിട്ടാതെ ആയപ്പോൾ മാടൻ കുഞ്ഞൻ വേലത്താനെ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നിടത്തു നിന്നാണ് നാടകം ആരംഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് മാടനുവേണ്ടി ഭക്തരെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യുന്ന ജോലി കുഞ്ഞൻ വേലത്താൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന ആവശ്യം നിവേദ്യം തന്നെയാണ്. ദൈവമാണെങ്കിലും വിശപ്പ് മാറ്റണമല്ലോ.ഹൈടെക് യുഗം വന്നതോടെ മാടന് സങ്കല്പത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ജനങ്ങൾ മാറ്റും. അടിസ്ഥാന വർഗത്തിൻ്റെ ദൈവമായ മാടനെ പുണ്യാഹം തളിച്ച് അവർ മാടൻ തമ്പുരാൻ ആക്കി മാറ്റി. കോഴിക്കും കള്ളിനും പകരം പാലും പൂവും പഴവും. പാലും പൂവും ഒന്നും മാടന് ആവശ്യമില്ല. പായസവും പടച്ചോറും നൽകി മാടൻ തമ്പുരാനെ ജനങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നില്ല. ദൈവത്തെ ജനങ്ങൾ ബന്ധനസ്ഥൻ ആക്കി ജയിലിനു സമാനമായി ക്ഷേത്രം പണിയുന്നു. ഒടുവിൽ രക്ഷയും മോക്ഷവും കിട്ടാതെ മാടൻ അലറി കരയുകയാണ്.
മാടന് മോക്ഷത്തില് നിന്ന് (Special Arrangement)
നാടകത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഇതിവൃത്തം മേൽപ്പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും സമകാലീന രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങൾ കൂടി ഞങ്ങൾ നാടകത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും കൂട്ടിച്ചേർക്കാറുണ്ട്. ഹാസ്യത്തിൻ്റെ, പരിഹാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാവം നാടകത്തിലുണ്ട്. ഓരോ വേദിയിലും ജനങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു കൊണ്ടാണ് നാടകം ആസ്വദിച്ചത്. നാടകത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിലും എവിടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ചിരി സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ നാടകത്തിൻ്റെ ബാക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആയി പലപ്പോഴും പ്രേക്ഷകരുടെ ചിരി മാറാറുണ്ട്.നാടകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം
നാടകത്തിലെ ഒരു ഡയലോഗിലൂടെ ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കാം. മാടൻ ദൈവത്തെ കാണാൻ ജനങ്ങൾ വരാതെയായി.
''ഇനി നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും എന്ന് മാടൻ കുഞ്ഞൻ വേലത്താനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞൻ മറുപടി പറയും.. പരിശുദ്ധ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി താങ്കളെ ഞാൻ ധ്യാന പെടുത്തട്ടെ, അപ്പോൾ മാടൻ പറയും അയ്യോ പറ്റില്ല. സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ നിൻ്റെ രാജ്യം വരേണമേ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ. കുഞ്ഞൻ ചോദിക്കും. അയ്യോ അതും പറ്റില്ല മാടൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ പിന്നെ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ.. നമുക്ക് പൊന്നാനി വരെ ഒന്ന് പോയാലോ" അവിടെ ജനങ്ങൾ ചിരിക്കും. മാടന് മോക്ഷം (Special Arrangement) മാടന് മോക്ഷത്തില് നിന്ന് (Special Arrangement)
ജനങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതി ഇതൊരു ഹാസ്യ നാടകമല്ല. സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന അനീതികളെ ഹാസ്യ സ്വഭാവത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഒരു അനുഭവം വിശദീകരിക്കാം. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഒരു പ്രദർശനം നടക്കുന്നു. ടിക്കറ്റ് വച്ചാണ് ആളുകൾ കയറുന്നത്. പ്രേക്ഷക ബാഹുല്യം കൊണ്ട് സൂചി കുത്താൻ ഇടമില്ല. നാടകം തുടങ്ങി. ഒരു പോയിൻ്റിൽ പോലും ജനങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും വളരെ സീരിയസ് ആയി ഞങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഏകദേശം 80 ഓളം വേദികളിൽ ഞങ്ങൾ വിജയകരമായി അവതരിപ്പിച്ച നാടകമാണിത്. ഒടുവിൽ നാടകം കഴിഞ്ഞു. ശ്മശാന മൂകതയാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും. നാടകം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആശംസ പ്രസംഗത്തിനായി സംഘാടകർ എന്നെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. നാടകം കണ്ടിട്ട് ജനങ്ങൾ ചിരിക്കാത്തതിൻ്റെ നീരസം ഞാൻ വേദിയിൽ പറഞ്ഞു. കൂട്ടത്തിൽ പല്ല് പൊങ്ങിയ ഒരു അഞ്ചുപേരെയെങ്കിലും മുന്നിൽ ഇരുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ചിരിക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേനെ. അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും വന്ന മറുപടി എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. വളരെ സീരിയസായ ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾ നാടക രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചിരിക്കുക. ഞങ്ങൾ വളരെ സീരിയസ് ആയാണ് ഈ നാടകത്തെ ആസ്വദിച്ചത്. ഇത് ചിരിക്കാൻ ഉള്ള വിഷയം അല്ല ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള വിഷയമാണ്. അതൊരു വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവം.
നാടകം ഭക്ഷണം പോലെ മാടന് മോക്ഷത്തില് നിന്ന് (Special Arrangement)
നാടകം ഭക്ഷണം പോലെയാണ്. നല്ല ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ ആദ്യം കുറച്ചു വിളമ്പും. രുചിയും ഗന്ധവും ഗുണമേന്മയും മനസ്സിലാക്കി ജനങ്ങൾ വീണ്ടും ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടും. വീണ്ടും വിളമ്പും. അതേ രീതി തന്നെയാണ് നാടകത്തിനും. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആത്മസംതൃപ്തി. വിശക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അതേ ഭക്ഷണം തന്നെ കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നും. സംസ്ഥാന നാടക മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ മാടൻ മോക്ഷത്തിന് ഒരു മണിക്കൂർ 28 മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു ദൈർഘ്യം. എന്നാൽ സമകാലീന വിഷയങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ നാടകത്തിന് രണ്ടുമണിക്കൂറോളം ദൈർഘ്യമുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ ചിരിയും സ്വീകാര്യതയുമാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം.
പ്രയാസം ചിരിപ്പിക്കാന് മാടന് മോക്ഷത്തില് നിന്ന് (Special Arrangement)
സിനിമയിൽ ആണെങ്കിലും നാടകത്തിൽ ആണെങ്കിലും ഇമോഷണൽ രംഗങ്ങൾ അഭിനയിച്ച് പ്രേക്ഷകരെ കരയിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ ചിരിപ്പിക്കാൻ ഒരല്പം പ്രയാസം തന്നെ. പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കുക എന്നത് ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലിയാണ്. ചിരിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്തും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചിരിപ്പിച്ചു തന്നെയാണ് മാടൻ മോക്ഷം എന്ന നാടകം 100 വേദികളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. നാടകം നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. അമ്പലപ്പറമ്പുകളിലും വേദികളിലും അവതരിപ്പിക്കുന്ന കോമഡി ഷോകളും ഗാനമേളകളും മറ്റ് കൺസേർട്ടുകളും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പ്രേക്ഷകർ ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കയ്യടി തരുമോ എന്ന് അത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാകാരന്മാർ പലപ്പോഴായി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നാൽ നാടകത്തിന് അങ്ങനെയൊരു സാധ്യതയേ ഇല്ല.
മാടന് മോക്ഷത്തില് നിന്ന് (Special Arrangement)
നാടകം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പലവിധ പ്രതിസന്ധികൾ വേറെയുമുണ്ട്. നാടകം നല്ലതാണെങ്കിൽ ഒരു 75% സഹകരണം മാത്രം നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി. 25% ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. അതിൽ കാലാവസ്ഥ, ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം, വേദി ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നിവയൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ്. ഒരു മഴക്കാലത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടകം കാണാൻ എത്തുന്ന പ്രേക്ഷകർ നാടകത്തിൽ മുഴുകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത് മഴ ഇപ്പോൾ പെയ്യുമോ എന്നതായിരിക്കും. സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പരിമിതി പോലും ചിലപ്പോൾ നാടകത്തിൻ്റെ ആസ്വാദനത്തെ ഭംഗപ്പെടുത്താം.
മാടന് മോക്ഷം (Special Arrangement)
മാടൻ മോക്ഷം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ പ്രദർശനം നടക്കുകയാണ്. നൈസർഗിക കലാസൃഷ്ടികളെ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടത് മലയാളികളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യമാണ്. പ്രശസ്ത നാടക പ്രവർത്തകനായ ജയചന്ദ്രൻ തകഴിക്കാരനാണ് മാടൻ മോക്ഷത്തിൽ മാടൻ്റെ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
Also Read: 'ആദ്യം നോ പറഞ്ഞു'!പിന്നീട് കണ്ടത് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനം; മഹാനടി നിരസിച്ചതിനെ കുറിച്ച് കീര്ത്തി