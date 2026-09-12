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ആകാംക്ഷയും ആവേശവും ഒരുപോലെ! 'ലോ ആന്‍ഡ് ഓര്‍ഡര്‍' 'ട്രെയിലര്‍ എത്തി; കാരിക്കാമുറി ഷണ്‍മുഖനായി മമ്മൂട്ടിയും

രഞ്ജിത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ലോ ആന്‍ഡ് ഓര്‍ഡര്‍' സെപ്‌റ്റംബര്‍ 18 ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

PRAKASH VARMA ABHIRAMI RANJITH DIRECTOR LAW AND ORDER MOVIE
LAW AND ORDER TRAILER RELEASED (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 12, 2026 at 1:25 PM IST

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പ്രേക്ഷകരിൽ ആകാംക്ഷയും ആവേശവും ഒരുപോലെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് 'ലോ ആന്‍ഡ് ഓര്‍ഡര്‍' എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ 'ട്രെയിലര്‍ പുറത്ത്. തകർപ്പൻ ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍, ഇമോഷണല്‍ ഡ്രാമാ, പ്രണയം ഇവയെല്ലാം കോര്‍ത്തിണക്കികൊണ്ടാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

രഞ്ജിത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം മുഴുനീളെ ആക്ഷൻ മൂഡിൽ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയിലര്‍ നൽകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും യൂത്തിനെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന നിരവധി രംഗങ്ങള്‍ ട്രെയിലറില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്തെ നീതിയും നിയമവും നടപ്പിലാക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാരായ എസ്ഐമാരുടെയും അവരെ നയിക്കുന്ന ഒരു പൊലീസ് ഓഫീസറുടെയും സംഘർഷഭരിതമായ ഔദ്യോഗിക ജീവിത മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. സെപ്‌റ്റംബര്‍ 18 ന് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തും.

സത്യം സിനിമാസ്, & മഹാ സുബൈർമൂവി ക്ഷേത്ര യുടെ ബാനറിൽ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഏ.ജി. , മഹാ സുബൈർ എന്നിവരാണ് ഈചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ഒരുക്കുന്നത് ഉദയ് കൃഷ്‌ണയാണ്.

നിയമത്തിന്‍റെ വഴിയിലൂടെ മുന്നേറുന്നവരും അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അഭിരാമിയാണ് ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി എത്തുന്നത്. 'തുടരും' എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ജോര്‍ജ് സാര്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ ഭയപ്പെടുത്തിയ പ്രകാശ് വര്‍മയാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നത്.

'ബ്ലാക്ക്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ‘കാരിക്കാമുറി ഷൺമുഖൻ’ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അനശ്വരമാക്കിയ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഈ സാന്നിധ്യം ചിത്രത്തില്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചന നേരത്തെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. ട്രെയിലറിൽ മുഖം വ്യക്തമാക്കാതെ കറുത്ത വസ്‌ത്രമണിഞ്ഞ് കയ്യിൽ തോക്കുമായി നടന്നുനീങ്ങുന്ന കാരിക്കാമുറി ഷണ്‍മുഖനെ കാണാം.

ആക്ഷനും നിയമസംഘർഷങ്ങളും നിറഞ്ഞ കഥാപശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം പ്രേക്ഷകരെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ത്രില്ലറായിരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ട്രെയിലര്‍ നൽകുന്നത്.

ആഭിരാമിയും പ്രകാശ് വര്‍മയേയും കൂടാതെ ഇവര്‍ക്കൊപ്പം ഋതു ദേവ് അയ്യപ്പൻ, ഷനൂദ് ഇബ്രാഹിം, ഡോൺ മൈക്കിൾ, സജൻ സുദർശൻ, നിജാദ് ബാബു തോമസ്, ഷെർഷ ഷെരിഫ്, റിനോഷ് ജോർജ്, അമൽ ജോസ് ആന്റണി, ബോബി കുര്യൻ, വി.കെ. പ്രകാശ്, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, ജോയ് മാത്യു, ദേവൻ, ആനന്ദ് മൻമഥൻ, ജോണി ആന്റണി, ഭീമൻ രഘു, നന്ദു, ജെയ്സ് ജോസ്, അസിം ജമാൽ, ഗായത്രി അശോക്, അജയ് വാസുദേവ്, ശങ്കർ രാമകൃഷ്ണൻ, നന്ദൻ ഉണ്ണി, അക്ഷയ് രാധാകൃഷ്ണൻ, മോഹൻ ജോസ്, മാധുരി, സാബുമോൻ, ഗുണ്ടുകാട് സാബു, മുരുകൻ, സന്ധ്യാ രാജേന്ദ്രൻ, വൈഷ്ണവി, രമാദേവി, അംബിക നായർ തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫർമാരായ ഫീനിക്‌സ് പ്രദൂ, പി.സി. സ്റ്റണ്ട്സ്, മാഫിയ ശശി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്.

പുതിയ തലമുറയുടെ വികാരവിചാരങ്ങൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വിശാലമായ ക്യാൻവാസിൽ വൻ മുതൽമുടക്കിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന ചിത്രീകരണം കൊച്ചിക്ക് പുറമേ തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, വയനാട്, കണ്ണൂർ തുടങ്ങിയ വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിലായാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്.

ഗാനങ്ങൾ ഷിബു ചക്രവർത്തിയാണ് ഒരുക്കുന്നത്. സംഗീതം ജോ ഡാനിയേൽ നിർവഹിക്കുന്നു. പശ്ചാത്തല സംഗീതം ബിജിപാൽ. പ്രശാന്ത് രവീന്ദ്രൻ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് മനോജ് കണ്ണോത്ത് ആണ്. കലാസംവിധാനം സാബു റാം. മേക്കപ്പ് റോഷൻ എൻ.ജി., കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ സമീര സനീഷ്, സ്റ്റിൽസ് പ്രേംലാൽ പട്ടാഴി, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ കിഷൻ സപ്താ എന്നിവരാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്.

സുനിൽ സിംഗ് ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസറായും വി. ബോസ് ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഡിസൈൻ ആന്റണി സ്റ്റീഫൻ, കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ ശാലിനി, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രസാദ് നമ്പ്യാങ്കാവ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ പ്രശാന്ത് നാരായണൻ എന്നിവരാണ് മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ. പി ആര്‍ ഒ വാഴൂര്‍ ജോസ്. 2018ൽ റിലീസ് ചെയ്‌ത ‘ഡ്രാമ’ എന്ന സിനിമയ്ക്കു ശേഷം രഞ്ജിത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ലോ ആന്‍ഡ് ഓര്‍ഡര്‍.

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LAW AND ORDER TRAILER RELEASED

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