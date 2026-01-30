പലസ്തീന് സിനിമാ പ്രദര്ശനം തടഞ്ഞു; കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രകാശ് രാജ്
കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് നടന് പ്രകാശ് രാജ്. ബിഐഎഫ്എഫിൽ പലസ്തീൻ സിനിമകളുടെ പ്രദർശനം തടഞ്ഞതിനാണ് വിമർശനം. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ധൈര്യം കർണാടകയ്ക്കും വേണമെന്നും താരം.
Published : January 30, 2026 at 12:36 PM IST
ബെംഗളൂരു: കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമര്ശിച്ച് നടനും സംവിധായകനുമായ പ്രകാശ് രാജ്. 17-ാമത് ബെംഗളൂരു അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ (BIFFes) പലസ്തീൻ സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തടഞ്ഞൂവെന്ന് പ്രകാശ് രാജ് പറഞ്ഞു. ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ സംസാരിക്കവേയാണ് നടന് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
ഈ വർഷത്തെ ബെംഗളൂരു അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ കൂടിയാണ് പ്രകാശ് രാജ്. സിനിമയും സാഹിത്യവും മനുഷ്യ കഥകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകളാൽ തടസപ്പെടരുതെന്നും പ്രകാശ് രാജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്നലെ (ജനുവരി 29) നടന്ന ഉദ്ഘാടന വേളയിലാണ് ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.
"യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നു, നേതാക്കൾ തോളിൽ തട്ടി മടങ്ങുന്നു, പക്ഷേ വൃദ്ധ തൻ്റെ മകനെ കാത്തിരിക്കുന്നു" എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പലസ്തീൻ കവിതയിലെ വരികൾ ആലപിച്ചാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ പലസ്തീൻ സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയോടും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടും നേരിട്ട് പ്രകാശ് രാജ് അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളകളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും മറ്റും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു.
വൈവിധ്യമാർന്ന ആശയങ്ങളും മനുഷ്യബന്ധങ്ങളും മറ്റും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര-സാഹിത്യ മേളകളുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യമെന്നും നടൻ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ഇത്തരം സൃഷ്ടിപരമായ ഇടങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ അടുത്തിടെ വർധിച്ച് വരികയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ പലസ്തീൻ സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എതിർക്കണമെന്നും പ്രകാശ് രാജ് പറഞ്ഞു.
കേരള സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർണാടക സര്ക്കാരും ധൈര്യം കാണിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ബിഐഎഫ്എഫ് തുടങ്ങി: ഈ വർഷത്തെ ബിഐഎഫ്എഫിന് തുടക്കം. വൈവിധ്യമാർന്ന നിരവധി സിനിമകളാണ് ഇത്തവണ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 60 എണ്ണം സ്ത്രീകൾ സംവിധാനം ചെയ്തതാണ്. 300ലധികം അന്താരാഷ്ട്ര സിനിമകൾ, ആഗോള ചലച്ചിത്ര മേളകളിൽ നിന്നുള്ള സിനിമകൾ, 100ലധികം അവാർഡ് നേടിയ ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ബെംഗളൂരു അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേള ജനുവരി 30 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 6 വരെയാണ് നടക്കുക.
പ്രധാനമന്ത്രിയെ പരിഹസിച്ച് പ്രകാശ് രാജ്
കേരള സ്റ്റോറി പോലുള്ള തീവ്രവലതുപക്ഷ കുപ്രചാരണ സിനിമകൾ കാണാൻ അപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ പരിഹസിച്ച് പ്രകാശ് രാജ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് നടന്ന കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്തിനാണ് ഒരു നടൻ മറ്റൊരു നടന്റെ സിനിമയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. സിനിമ, പാട്ട്, ചർച്ചകൾ, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ശക്തമായ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളാണെന്നും പ്രകാശ് രാജ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
Also Read: തമിഴ്നാട് ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം; ഏഴില് അഞ്ച് മികച്ച നടിമാര്ക്കുള്ള അവാര്ഡും നേടിയത് മലയാളി താരങ്ങള്