മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാര്, വ്യത്യസ്ത ഭാവം! പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കാന് പ്രകമ്പനം; പുത്തന് പോസ്റ്റര്
പ്രശസ്ത നിർമ്മാതാവും, സംവിധായകനുമായ, കാർത്തിക്ക് സുബ്ബരാജാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 18, 2025 at 7:24 PM IST
പണി എന്ന ഒറ്റച്ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ താരം സാഗര് സൂര്യയും ഗണപതിയും സോഷ്യൽ മീഡിയ താരം അമീനും ഒരുമിക്കുന്ന പ്രകമ്പനം സിനിമയുടെ പുത്തന് പോസ്റ്റര് പുറത്ത്. പ്രശസ്ത നിർമ്മാതാവും, സംവിധായകനുമായ, കാർത്തിക്ക് സുബ്ബരാജാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടത്. ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്ററാണ് ഇപ്പോള് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
യുവതലമുറയുടെ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകൾക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകി ഒരു ഹോസ്റ്റൽ ജീവിതത്തിന്റെ കഥ നര്മമുഹൂര്ത്തങ്ങളിലൂടെ പറയുന്ന സിനിമയാണ് പ്രകമ്പനം. നദികളിൽ സുന്ദരി യമുന എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം, വിജേഷ് പാണത്തൂർ കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത്. തിരക്കഥ സംഭാഷണം - ശ്രീഹരി വടക്കൻ.
നവരസ ഫിലിംസ്, കാർത്തിക്ക് സുബ്ബരാജിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്റ്റോൺ ബഞ്ച് സ്റ്റുഡിയോസ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ ശ്രീജിത്ത് കെ.എസ്., കാർത്തികേയൻ, സുധീഷ് എൻ, എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - അഭിജിത്ത് നായർ. കോ പ്രൊഡ്യൂസസേർസ് - വിവേക് വിശ്വം, മോൻസി ,ദിലോർ, റിജോഷ് , ബ്ലസ്സി.
വ്യത്യസ്ഥ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കൊച്ചി നഗരത്തിലെ ഒരു കോളജിൽ പഠിക്കാനെത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ മൂന്നുപേരെ പ്രധാനമായും ഫോക്കസ് ചെയ്തു കൊണ്ടാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥ പുരോഗമിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യവിഷയങ്ങൾ ഈഹോസ്റ്റൽ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നതോടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് നര്മത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
സാഗർ സൂര്യ ഗണപതി, അമീൻ എന്നിവർക്കു പുറമേ, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, ,രാജേഷ് മാധവൻ,പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടർ കലാഭവൻ നവാസ്, പി.പി. കുഞ്ഞികണ്ണൻ, ലാൽ ജോസ്, മല്ലികാസുകുമാരൻ, ഗായത്രി സതീഷ്, സനേഷ് പല്ലി, കുടശ്ശനാട് കനകം, അഭിജിത്.എസ്. നായർ, ഷിൻഷാൻ , ഷൈലജഅമ്പു, സുബിൻ ടർസൻ, തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പുതുമുഖം ഗീതൾ ജോസഫാണു നായിക.
വിനായക് ശശികുമാറിൻ്റെ ഗാനങ്ങൾക്ക് ബിബിൻ അശോക് ഈണം പകർന്നിരിക്കുന്നു. ഛായാഗ്രഹണം - ആൽബി, എഡിറ്റിംഗ്- സൂരജ്. ഈ എസ്, കലാസംവിധാനം സുഭാഷ് കരുൺ, കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈൻ - സുജിത് മട്ടന്നൂർ, മേക്കപ്പ് -ജയൻ പൂങ്കുളം, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - അംബ്രോ വർഗീസ്, സ്റ്റിൽസ്- ഷാഫി ഷക്കീർ, ഷിബി ശിവദാസ്, ഡിസൈൻ- യെല്ലോ ടൂത്ത്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്കുട്ടീവ്സ് -ശശി പൊതുവാൾ, കമലാക്ഷൻ പയ്യന്നൂർ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ -ശശി പൊതുവാൾ, പി ആര് ഒ വാഴൂര് ജോസ്. ജനുവരിയില് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
