തിയേറ്റര്‍ ഹൗസ്‌ഫുള്‍! ആവേശം തീര്‍ത്ത് പ്രകമ്പനം; ചിത്രം വന്‍ ഹിറ്റിലേക്ക്, നാലുദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത് വമ്പന്‍ കലക്ഷന്‍

കൊച്ചിയിലെ ഒരു മെന്‍സ് ഹോസ്റ്റലും കണ്ണൂരുമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന പശ്ചാത്തലം. വിജേഷ് പാണത്തൂർ കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് പ്രകമ്പനം.

PRAKAMBANAM MOVIE VIJESH PANATHUR DIRECTOR GANAPATHY ACTOR MALAYALAM MOVIE LATEST RELEASE
Prakambanam (Movie Poster)
Published : February 2, 2026 at 12:08 PM IST

ക്യാംപസിന്‍റെ രസക്കൂട്ടുകളുമായി എത്തിയ ചിത്രം പ്രകമ്പനം പ്രേക്ഷക പ്രതികരണത്താല്‍ റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ സൃഷ്‌ടിച്ച് തിയേറ്ററുകളില്‍ വിജയ യാത്ര തുടരുകയാണ്. റിലീസ് ദിനം മുതല്‍ ലോകമെമ്പാടു നിന്നുമായി മികച്ച പ്രതികരണമാണ് സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.

കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരത്തിലുടനീളം ഹൗസ്‌ഫുള്‍ ഷോകളുമായി ചിത്രം മുന്നേറുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ചൈന്നൈ, ബാംഗ്ലൂര്‍ എന്നീ നഗരങ്ങളിലും ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിലും തിയേറ്ററുകളില്‍ അതേ ആവേശം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നുണ്ട്. തിരക്ക് വര്‍ധിച്ചതോടെ നിരവധി കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഷോകളുടെ എണ്ണവും വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോക്‌സ് ഓഫിസിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് ചിത്രം കാഴ്‌ച വയ്ക്കുന്നത്.

ചിത്രം റിലീസായി നാലു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 3.12 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. ജനുവരി 30 നാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് മാത്രം ഇതുവരെ 2.79 കോടി രൂപ സ്വന്തമാക്കി.

ആദ്യദിവസം 38 ലക്ഷം രൂപയാണ് നേടിയതെങ്കില്‍ രണ്ടാം ദിവസം ഒന്‍പത് ലക്ഷമാണ് ചിത്രത്തിന് നേടാനായത്. എന്നാല്‍ വാരാന്ത്യത്തില്‍ 1.51 കോടി രൂപ നേടി ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ആഗോളതല ബോക്‌സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന്‍

WorldwideIndia NetIndia GrossOverseasVerdict
₹ 3.12 Cr₹ 2.79 Cr₹ 3.12 Cr-None

കുടുംബ പ്രേക്ഷകരേയും യുവാക്കളേയും ഒരുപോലെയാണ് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കുന്നത്. തിയേറ്ററുകളിലെ തള്ളിക്കയറ്റം മൂലമാണ് ഷോകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കാനിടയായത്. ചില ഇടങ്ങളിൽ മോർണിംഗ് ഷോകളും സെക്കൻഡ് ഷോ വരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്‍റെ അവതരണ ശൈലി തന്നെയാണ് ചിത്രം കാണാനായി പ്രേക്ഷകരെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നത്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും വമ്പന്‍ പ്രതികരണമാണ ലഭിക്കുന്നത്.

ചിത്രം ഇതുവരെ നേടിയത്

DayIndia Net CollectionChange(+/-)
Day 1 [1st Friday]₹ 0.38 Cr-
Day 2 [1st Saturday]₹ 0.9 Cr136.84%
Day 3 [1st Sunday]₹ 1.51 Cr67.78%
Day 4 [1st Monday]₹ 0.02 Cr **-
Total₹ 2.81 Cr-

കൊച്ചിയിലെ ഒരു മെന്‍സ് ഹോസ്റ്റലും കണ്ണൂരുമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന പശ്ചാത്തലം. വിജേഷ് പാണത്തൂർ കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് പ്രകമ്പനം. തിരക്കഥ, സംഭാഷണം - ശ്രീഹരി വടക്കൻ ആണ്. ഹോസ്റ്റല്‍ ജീവിതത്തിലെ രസകരമായ നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് ഹൊറര്‍ ഘടകങ്ങള്‍ കടന്നുവരുന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രമേയം.

ഇതിനിടയില്‍ തമാശയും , വീറും വാശിയും, സൗഹൃദവും, പിണക്കവും, പ്രണയുമൊക്കെ കുട്ടികള്‍ക്കിടയിലുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. തമാശയും ഭയവും ഒരുമിച്ച് അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന അവതരിപ്പിക്കുന്ന വ്യത്യസ്‌തമായ സിനിമാറ്റിക് അനുഭവം തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ഗണപതി, സാഗര്‍ സൂര്യ, ശീതള്‍ ജോസഫ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കലാഭവൻ നവാസ് അഭിനയിച്ച അവസാന ചിത്രം കൂടിയാണ് പ്രകമ്പനം. രാജേഷ് മാധവൻ, മല്ലിക സുകുമാരൻ, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, പി. പി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, ഗായത്രി സതീഷ്, ലാൽ ജോസ്, പ്രശാന്ത് അലക്‌സാണ്ടർ, സനീഷ് പല്ലി, കുടശ്ശനാട് കനകം എന്നിവരടങ്ങുന്ന വൻ താരനിരയും ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഇൻഫ്‌ലുവൻസേഴ്‌സും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.

നവരസ ഫിലിംസ് & സ്റ്റോൺ ബഞ്ച് സ്റ്റുഡിയോസ് ബാനറിൽ ശ്രീജിത്ത്.കെ.എസ്. കാർത്തികേയൻ.എസ്, സുധീഷ്.എൻ. എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രം നിർമിച്ചത്. കോ - പ്രൊഡ്യൂസേർസ് - വിവേക് വിശ്വം, ഐ.എം. പി മോൻസി, ബ്ലെസ്സി, റിജോഷ്ദി ലോർ, എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - അഭിജിത്ത് സുരേഷ്.

ഗാനങ്ങൾ - വിനായക് ശശികുമാർ, സംഗീതം - ബിബിൻ അശോക്, ബി.ജി.എം ശങ്കർ ശർമ്മ, ഛായാഗ്രഹണം - ആൽബി ആൻ്റെണി, എഡിറ്റിംഗ് - സൂരജ് ..ഈ എസ്, കലാസംവിധാനം - സുഭാഷ് കരുൺ, മേക്കപ്പ് ജയൻ പൂങ്കുളം,കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈൻ - സുജിത് മട്ടന്നൂർ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - അംബ്രോ വർഗീസ്, സ്റ്റിൽസ് ഷാഫി ഷക്കീർ, ഷിബി ശിവദാസ്, ഡിസൈൻ- യെല്ലോ ടൂത്ത്, പ്രൊജക്റ്റ് ഇനാബ്ളർ - സൈനുദ്ദീൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് -ശശി പൊതുവാൾ, കമലാക്ഷൻ പയ്യന്നൂർ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - നന്ദു പൊതുവാൾ, പി ആര്‍ ഒ വാഴൂർ ജോസ്.

