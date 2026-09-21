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പാര്‍വതിയുടെ ഗംഭീര പ്രകടനം! പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിച്ച 'പ്രഥമ ദൃഷ്‌ട്യ കുറ്റക്കാര്‍'; അതിവേഗം 25 കോടിയും കടന്ന് ചിത്രം

ആദ്യദിനം മുതല്‍ മികച്ച പ്രതികരണവുമായി ചിത്രം ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കുതിക്കുന്നു.

PRADHAMA DRISHTIYA KUTTAKKAR PARVATHY THIRUVOTHU SHAHAD DIRECTOR VINAY FORRT
Pradhama Drishtiya Kuttakkar (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 21, 2026 at 11:17 AM IST

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പാർവതി തിരുവോത്ത് ആദ്യമായി പൊലീസ് വേഷത്തിലെത്തിയ 'പ്രഥമ ദൃഷ്‌ട്യ കുറ്റക്കാര്‍' എന്ന ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ വിജയകരമായി പ്രദര്‍ശനം തുടരുന്നു. ആദ്യദിനം മുതൽ മികച്ച പ്രതികരണം നേടിയ ചിത്രം ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫിസിലും അതിവേഗം കുതിക്കുകയാണ്.

ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജോണറില്‍ ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമായി 25 കോടിലധികം രൂപയാണ് 11 ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. സെപ്‌റ്റംബര്‍ 11 നാണ് ചിത്രം റിലീസിനെത്തിയത്. 500 ഷോകളില്‍ നിന്നാണ് ഈ നേട്ടം.

പ്രകാശം പരക്കട്ടെ, അനുരാഗം എന്നീ സിനിമകള്‍ക്ക് ഷഹദ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് പ്രഥമദൃഷ്‌ട്യ കുറ്റക്കാര്‍. ആശ്രിത നിയമനത്തിലൂടെ ജോലി ലഭിക്കുന്ന ഒരു വനിതാ കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ ആയ അലീന എബ്രഹാം എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് പാര്‍വതി തിരുവോത്ത് ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ നാട്ടകം എന്ന പൊലീസ് സ്റ്റേഷനും അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു കസ്റ്റഡി മരണവും പിന്നീടുള്ള അന്വേഷണവുമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രമേയം. 'ഉള്ളൊഴുക്ക്' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം പാര്‍വതി പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന ചിത്രമാണിത്.

വിജയരാഘവനും ചിത്രത്തില്‍ നിര്‍ണായക വേഷത്തിലാണ് എത്തുന്നത്. ഡി വൈ എസ് പി ഹാരീസ് മീരാന്‍ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് അദ്ദേഹം എത്തുന്നത്.സിനിമാ ജീവിതത്തില്‍ 20 വര്‍ഷം പിന്നിട്ട പാര്‍വതിയുടെ ആദ്യ പൊലീസ് വേഷമാണിത്.

വിനയ് ഫോര്‍ട്ട്, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, തമിഴ് താരം പാര്‍ഥിപന്‍, മാത്യ തോമസ്, സിദ്ധാര്‍ഥ് ഭരതന്‍, ഉണ്ണിമായ പ്രസാദ്, ജയശ്രീ ശിവദാസ്, പ്രവീൺകുമാർ, സിറാജ്, നിയാസ് ബക്കർ തുടങ്ങിയ വലിയ താരനിര തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്.

മികച്ച അവതരണമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റേത്. പാര്‍വതി തിരുവോത്തിന്‍റെയും വിജയ രാഘവന്‍റെയും മികച്ച പ്രകടനത്തെ കുറിച്ചും ചിത്രത്തിലെ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തെ കുറിച്ചും പ്രേക്ഷകര്‍ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യദിനം മുതല്‍ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.

11 ഐക്കൺസിൻ്റെ ബാനറിൽ അർജുൻ സെൽവയാണ് നിർമാണം. ഈ ക്രൈം ഇന്‍വസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പി. എസ് സുബ്രഹ്മണ്യനും വിജേഷ് തോട്ടിങ്ങളുമാണ്. 'ലോക' എന്ന സിനിമക്ക് ശേഷം ചമൻ ചാക്കോ എഡിറ്റിങ്ങും റോബി രാജ് ക്യാമറയും മുജീബ് മജീദ് സംഗീതവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചിത്രത്തിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടിവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - മനോജ് കുമാർ പി. ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ - ദീപക് രാജ. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - സനൂപ് ചങ്ങനാശ്ശേരി, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ ജോസഫ് കെ തോമസ്. സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ജയദേവൻ ചക്കടത്ത്. കലാസംവിധാനം മഹേഷ് മോഹൻ. ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ -ബേബി പണിക്കർ. മേക്കപ്പ് അമൽ ചന്ദ്രൻ. ആക്ഷൻ - കലൈ കിംഗ്‌സൺ. വസ്ത്രാലങ്കാരം - സമീറ സനീഷ്. പി ആർ ഓ മഞ്ജു ഗോപിനാഥ്. ഡിജിറ്റൽ പി ആർ - ടാഗ് 360 ഡിഗ്രി. സ്റ്റിൽസ് റിഷാജ് മുഹമ്മദ്‌. പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ റോസ്റ്റഡ് പേപ്പർ എന്നിവരാണ് മറ്റ് അണിയറപ്രവർത്തകർ.

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PARVATHY THIRUVOTHU
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