ഈ കുറ്റക്കാരെ പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റെടുത്തു! ഗംഭീര പ്രകടനം; 'പ്രഥമദൃഷ്ട്യ കുറ്റക്കാര്' ബോക്സ് ഓഫിസില് കുതിക്കുന്നു
ആദ്യാവസാനം വരെ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ വിട്ടുപോകാന് കഴിയാത്ത വിധത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടുമണിക്കൂറും 41 മിനിറ്റുമാണ് സിനിമയുടെ ദൈര്ഘ്യം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2026 at 3:13 PM IST
പാർവതി തിരുവോത്ത്, വിജയരാഘവൻ എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ഷഹദ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഇന്വെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ക്രൈം ത്രില്ലര് ചിത്രം തിയേറ്ററില് വിജയകരമായി കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്. 'പ്രകാശൻ പറക്കട്ടെ', 'അനുരാഗം' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഷഹദ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
ആദ്യ ദിവസം മുതല് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ അവതരണവും തിരക്കഥയും മേക്കിംഗുമെല്ലാം പ്രേക്ഷകര് ഒന്നങ്കടം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ പാര്വതി തിരുവോത്തിന്റെയും വിജയരാഘവന്റെയും അഭിനയ മികവ് തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകര് എടുത്തു പറയുന്ന ഒരുഘടകം.
ആഗോളബോക്സ് ഓഫിസില് വലിയ പ്രകടനമാണ് ചിത്രം നടത്തുന്നത്. ചിത്രം റിലീസിനെത്തി ഒന്പതാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള് 14 കോടി രൂപയാണ് ലോകമെമ്പാടുമായി സിനിമ നേടിയെടുത്തത്. 400 ഷോകളിലാണ് ചിത്രം ഇത്രയും വലിയ കലക്ഷന് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യയില് നിന്ന് മാത്രം 12.75 കോടി രൂപയാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ ചിത്രം നേടിയത്.
ആദ്യാവസാനം വരെ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ വിട്ടുപോകാന് കഴിയാത്ത വിധത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടുമണിക്കൂറും 41 മിനിറ്റുമാണ് സിനിമയുടെ ദൈര്ഘ്യം.
കോട്ടയത്തെ നാട്ടകം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് നടക്കുന്ന കസ്റ്റഡി കൊലപാതകമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം. പലതവണ കസ്റ്റഡി മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള സിനിമകള് പ്രേക്ഷകര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും തിരക്കഥയും അവതരണവുമാണ് മറ്റു സിനിമകളില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്.
പൊലീസ് കോണ്സ്റ്റബിളായി ആശ്രിത നിയമനം കിട്ടുന്ന അലീന എബ്രഹാം എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ചിത്രത്തില് പാര്വതി തിരുവോത്ത് എത്തുന്നത്. ഹാരീസ് മീരാന് എന്ന ഡിവൈ. എസ്.പി റോളിലാണ് വിജയരാഘവന് വേഷമിടുന്നത്. കോട്ടയം ഭാഗത്ത് നടന്ന സീരിയല് കവര്ച്ചയും തുടര്ന്നുണ്ടാകുന്ന കൊലപാതകങ്ങളും അന്വേഷിക്കാനെത്തുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം.
ഇരുതാരങ്ങളെയും കൂടാതെ മാത്യു തോമസ്, സിദ്ധാർഥ് ഭരതൻ, ഉണ്ണിമായ പ്രസാദ്, വിനയ് ഫോർട്ട്, അസീസ് നെടുമങ്ങാട് എന്നിവരും പൊലീസ് വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. തമിഴ് താരം പാര്ഥിപനും ചിത്രത്തില് നിര്ണായക വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ മലയാളത്തിലെ ഒരു യുവതാരവും കാമിയോ റോളിലും എത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു സംവിധായകനും ചിത്രത്തില് വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. സി ഐയുടെ വേഷത്തില് വിനയ് ഫോര്ട്ടും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് ചിത്രത്തില് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്.
പി.എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യവും വിജേഷ് തോട്ടിങ്ങലും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയത്. പതുക്കെ ആരംഭിക്കുന്ന കഥ പുരോഗമിക്കുന്തോറും വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
ഒരുപിടി മികച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച, കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ കൂടിയായ റോബി വർഗീസ് രാജ് ആണ് 'പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാരു'ടെ ഛായാഗ്രാഹകൻ. ചിത്രത്തിന്റെ കളര് ടോണുകളെ കുറിച്ചും ഷോട്ടുകളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ പ്രേക്ഷകര് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ചമന് ചാക്കോയുടെ എഡിറ്റിങ്ങും മികച്ചതാണ്. പ്രേക്ഷകര് എടുത്തു പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം മുജീബ് മജീദിയുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തെ കുറിച്ചാണ്.