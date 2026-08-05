ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ കരുത്തുറ്റ വില്ലൻ; പ്രദീപ് സിങ് റാവത്തിന് വിട
ഗജനി, ലഗാൻ, എസ്.എസ്. രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്ത സെയ്, മലയാള ചിത്രമായ ചൈനാ ടൗൺ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ അഭിനയമികവ് തെളിയിച്ച താരമാണ് അദ്ദേഹം
Published : August 5, 2026 at 7:22 AM IST
എറണാകുളം/മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ സിനിമാപ്രേമികൾക്ക് കരുത്തുറ്റ വില്ലനായും മലയാളികൾക്ക് ഗൗഡാജിയായും സുപരിചിതനായ നടൻ പ്രദീപ് സിങ് റാവത്ത്(74) അന്തരിച്ചു. രക്താർബുദത്തെ തുടർന്ന് മുംബൈയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടായിരുന്നു അന്ത്യം. നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട അഭിനയജീവിതത്തിനാണ് ഇതോടെ തിരശീല വീണത്.
ഗജനി, ലഗാൻ, എസ്.എസ്. രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്ത സെയ്, മലയാള ചിത്രമായ ചൈനാ ടൗൺ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ അഭിനയമികവ് തെളിയിച്ച താരമാണ് അദ്ദേഹം. വില്ലൻ വേഷങ്ങളിലൂടെ തിളങ്ങിയ പ്രദീപ് സിങ് കഴിഞ്ഞ നാല് പതിറ്റാണ്ടുകളിലായി അഞ്ചു ഭാഷകളിലെ സിനിമകളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. ലഗാനിലെ സഹതാരമായിരുന്ന യശ് പാൽ ശർമയാണ് മരണവിവരം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടത്. വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ നിരവധി അഭിനേതാക്കളും സഹപ്രവർത്തകരും അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു.
ബി.ആർ. ചോപ്രയുടെ മഹാഭാരതത്തിലെ അശ്വത്ഥാമാവായി എത്തിയതോടെയാണ് പ്രദീപ് സിങ് റാവത്ത് ശ്രദ്ധേയനാകുന്നത്. 1988ൽ സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ച ഈ ടെലിവിഷൻ പരമ്പര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയജീവിതത്തിൽ വലിയ വഴിത്തിരിവായി. തുടർന്ന് 2001ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആമിർ ഖാൻ ചിത്രം ലഗാനിലെ ദേവാ സിങ് ശിപായ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ ചലച്ചിത്രരംഗത്ത് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത സാന്നിധ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു.
2005ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഗജനി എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് തെന്നിന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയതാരമായി അദ്ദേഹം മാറിയത്. ഗജനിയുടെ ഹിന്ദി റീമേക്കിലും വില്ലൻ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്തത് പ്രദീപ് സിങ് തന്നെയായിരുന്നു. 2004ൽ എസ്.എസ്. രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്ത സെയ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് മികച്ച വില്ലനുള്ള ഫിലിംഫെയർ പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി.
തുടർന്ന് തമിഴ്, ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, മലയാളം ഭാഷകളിലായി നിരവധി കാരക്ടർ റോളുകളിലൂടെ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയനായി. തികഞ്ഞ വില്ലനായും ചരിത്ര കഥാപാത്രങ്ങളായും അനായാസം വേഷപ്പകർച്ച നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. ഒരുപാട് മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കരിയറിലെ വില്ലൻ വേഷങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രേക്ഷകർ അദ്ദേഹത്തെ എന്നും ഓർത്തിരുന്നത്.
മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗൗഡാജി
ചൈനാ ടൗൺ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് പ്രദീപ് സിങ് റാവത്ത് മലയാളികൾക്കും ഏറെ സുപരിചിതനായത്. സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിൻ്റെ കഥാപാത്രം പറയുന്ന ജയ് ജയ് ഗൗഡാജി എന്ന ഡയലോഗ് ഇന്നും മലയാളികളുടെ സിനിമ ഡയലോഗുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും. ചൈനാ ടൗണിൻ്റെ ചിത്രീകരണ സമയത്ത് മലയാളഭാഷ പ്രദീപ് സിങ്ങിനെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരുന്നുവെന്ന് നടൻ ജയറാം ഒരിക്കൽ തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. ചിത്രീകരണത്തിനിടെ പലപ്പോഴും മോഹൻലാലിൻ്റെയും ജയറാമിൻ്റെയും ദിലീപിൻ്റെയും നെറ്റിയിൽ ഡയലോഗുകൾ എഴുതി ഒട്ടിച്ചുവച്ചത് നോക്കിയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സംഭാഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ചിത്രം കണ്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരിടത്തും ഭാഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയത്തെ ബാധിച്ചതായി അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അത്രയും സ്വാഭാവികമായ പ്രകടനമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാഴ്ചവച്ചത്.
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ഗജനി എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിലെ ഡബിൾ റോൾ വില്ലൻ വേഷം ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്നെ അപൂർവമായ ഒന്നായിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലും വലിയ വിജയമായ ആ ചിത്രത്തിലൂടെ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് തന്നെ പ്രദീപ് സിങ് റാവത്ത് മലയാളികൾക്കും സുപരിചിതനായി. ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ നായകനായ ഇത് പാതിരാമണൽ എന്ന ചിത്രത്തിലും അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ വേഷമിട്ടിരുന്നു. നാല് പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായി നിറഞ്ഞുനിന്ന പ്രദീപ് സിങ് റാവത്തിൻ്റെ വിയോഗം സിനിമാലോകത്തിന് തീരാനഷ്ടമാണ്. ഗൗഡാജി എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെയും കരുത്തുറ്റ വില്ലൻ വേഷങ്ങളിലൂടെയും അദ്ദേഹം എന്നും പ്രേക്ഷക മനസ്സുകളിൽ ജീവിക്കും. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ഇതിഹാസ താരത്തിന് ആദരാഞ്ജലി.
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