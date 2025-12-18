കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യവിരുന്ന്; പ്രണയഗാനവുമായി പ്രഭാസും നിധിയും, രാജാസാബിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗാനം
മനോഹരമായ ദൃശ്യവിരുന്നും ഇതിന്റെ വരികളും ഈണവുമെല്ലാം പ്രേക്ഷകരുടെയും സംഗീത പ്രേമികളുടെയുമൊക്കെ ഹൃദയം കീഴടക്കുകയാണ്.
കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യ വിരുന്നായി പ്രഭാസിന്റെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പാന് ഇന്ത്യന് ഹൊറർ ഫാന്റസി ചിത്രം 'രാജാസാബ്' ആഗോളതലത്തില് തിയറ്ററുകളിൽ എത്താനൊരുങ്ങുകയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗാനം പ്രണയ ഗാനം പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സഹാന... സഹാന എന്ന ഗാനമാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടത്.
മനോഹരമായ ദൃശ്യവിരുന്നും ഇതിന്റെ വരികളും ഈണവുമെല്ലാം പ്രേക്ഷകരുടെയും സംഗീത പ്രേമികളുടെയുമൊക്കെ ഹൃദയം കവരുകയാണ്. പ്രഭാസും നിധി അഗർവാളുമാണ് ഗാനരംഗത്തിലുള്ളത്. സംഗീത സംവിധായകൻ തമൻ ഒരുക്കിയ ഗാനം ഡി ധീരജ്, തമൻ എസ്, ശ്രുതി രഞ്ജനി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിർമ്മൽ എം.ആർ ആണ് ഗാനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ജനുവരി 9 ന് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തും.
സൂപ്പർ സ്വാഗിൽ കിടിലൻ സ്റ്റൈലിൽ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന നൃത്തവുമായി പ്രേക്ഷകരുടെ മനം കവര്ന്ന റിബല് സാബ് എന്ന ഗാനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ പ്രണയ ഗാനവും പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
ബോക്സോഫീസ് മിന്നു പ്രകടനം കാഴ്വച്ച കൽക്കി 2898 എ.ഡിക്ക് ശേഷം പ്രഭാസ് നായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് രാജാസാബ്. ഐതിഹ്യങ്ങളും മിത്തുകളുമൊക്കെ ചേര്ന്നാണ് രാജാസാബ് തിയേറ്ററുകളില് എത്താനൊരുങ്ങുന്നത്. പ്രഭാസ് ഇരട്ട വേഷത്തില് എത്തുന്നുവെന്നത് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഏററവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇതോടൊപ്പം സഞ്ജയ് ദത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത വേഷപ്പകര്ച്ചകളും ചിത്രത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടും എന്ന് തന്നെയാണ് ട്രെയിലര് സൂ ചിപ്പിക്കുന്നത്.
'ഹൊറർ ഈസ് ദ ന്യൂ ഹ്യൂമർ' എന്ന ടാഗ് ലൈനോടെയാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയും ആകാംക്ഷയോടെയുമാണ് പ്രേക്ഷകര് ഈ ചിത്രത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.
പീപ്പിൾ മീഡിയ ഫാക്ടറിയുടെ ബാനറിൽ ടി.ജി. വിശ്വപ്രസാദ് നിർമ്മിച്ച് മാരുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിന്റെ കോരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന ടീസറൊക്കെ ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റെടുത്തതാണ്. ഹൊററും ഫാന്റസിയും റൊമാൻസും കോമഡിയുമെല്ലാം സമന്വയിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് വി എഫ് എക്സിലും ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
തെലുഗു, മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി, കന്നഡ എന്നീ അഞ്ചു ഭാഷകളിലും ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്നെ ഒരു ഹൊറർ സിനിമയ്ക്കുവേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റാണ് ചിത്രത്തിനായി ഒരുക്കിയിരുന്നത്.
വിവേക് കുച്ചിബോട്ലയാണ് സഹനിർമ്മാതാവ്. ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം: കാർത്തിക് പളനി, ചിത്രസംയോജനം: കോത്തഗിരി വെങ്കിടേശ്വര റാവു, ഫൈറ്റ് കോറിയോഗ്രഫി: രാം ലക്ഷ്മൺ മാസ്റ്റേഴ്സ്, കിംഗ് സോളമൻ, വിഎഫ്എക്സ്: ബാഹുബലി ഫെയിം ആർ.സി. കമൽ കണ്ണൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: രാജീവൻ, ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: എസ് എൻ കെ.
സഹാന എന്ന ഗാനത്തിന്റെ ലോഞ്ചിനിടെ നായിക നിധി അഗര്വാളിന് നേരെ ആരാധകരുടെ അതിക്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹൈദരാബാദില് നിന്ന് ലോഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് വാഹനത്തില് കയറാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഒരു സംഘം ആളുകള് വളയുകയും തൊടാനും സെല്ഫിയെടുക്കാന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തതിനാല് ആരാധകരെ നിയന്ത്രിക്കാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
