ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ സൂപ്പർ ഹീറോ; 'റിബൽ സ്റ്റാർ' പ്രഭാസിന് ഇന്ന് ജന്മദിനാശംസകൾ! 'ഭൈരവ ഈസ് ബാക്ക്' വീഡിയോയുമായി കൽക്കി ടീം
പിറന്നാൾ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രഭാസിന്റെ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രമായ 'കൽക്കി 2898 AD'-യുടെ അണിയറപ്രവർത്തകർ പ്രത്യേക ആശംസ വിഡിയോയും പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2026 at 1:11 PM IST
ഇന്ത്യന് സിനിമാ ലോകത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട 'ഡാര്ലിങ്', 'റിബല് സ്റ്റാര്' പ്രഭാസിന് ഇന്ന് ജന്മദിനം. എല്ലാ തലമുറയിലെയും പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സില് ഇടംനേടിയ താരം തന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് ആരാധകലോകം. 'ബാഹുബലി' എന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിലൂടെ ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ അഭിമാനമായി മാറിയ പ്രഭാസിന്, സിനിമാ മേഖലയിലെ പ്രമുഖരും സഹപ്രവർത്തകരും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരും ആശംസകൾ നേരുകയാണ്.
പിറന്നാൾ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രഭാസിന്റെ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രമായ 'കൽക്കി 2898 AD'-യുടെ അണിയറപ്രവർത്തകർ പ്രത്യേക ആശംസ വിഡിയോയും പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
"ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ സൂപ്പർ ഹീറോയ്ക്ക്… ഓരോ തലമുറയുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഡാർലിംഗ്, റിബൽ സ്റ്റാർ പ്രഭാസിന് ജന്മദിനാശംസകൾ! നിങ്ങളോടൊപ്പം മറ്റൊരു ഇതിഹാസ സിനിമാ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ഏറെ ആവേശഭരിതരാണ്", എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് മേക്കേഴ്സ് 'ഭൈരവ ഈസ് ബാക്ക്' വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചത്.
ബോക്സ് ഓഫീസിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച 'കൽക്കി'യുടെ അടുത്ത ഭാഗത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമാ പ്രേമികൾ. പ്രഭാസിന്റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റ് പുതിയ ചിത്രങ്ങളുടെ വൻ അപ്ഡേറ്റുകളും എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
പ്രഭാസ്, അമിതാഭ് ബച്ചൻ, കമൽ ഹാസൻ, ദീപിക പദുകോൺ തുടങ്ങിയ വൻ താരനിര അണിനിരന്ന സയൻസ് ഫിക്ഷൻ മിത്തോളജി ചിത്രം 'കൽക്കി' ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വൻ റെക്കോർഡുകളാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. നാഗ് അശ്വിൻ എന്ന സംവിധായകന്റെ ദീർഘവീക്ഷണവും വിഷ്വൽ എഫക്ട്സും ചിത്രത്തെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ നാഴികക്കല്ലാക്കി മാറ്റി. ഒന്നാം ഭാഗം വൻ വിജയമായതോടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിനായും ഏവരും ആകാംക്ഷയിലാണ്. 600 കോടി ബജറ്റില് ഒരുങ്ങിയ ചിത്രം ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസില് നിന്ന് 1200 കോടിയിലേറെയാണ് നേടിയത്.
పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ప్రభాస్ గారు 🎂🎉✨✨✨ プラバースさんお誕生日おめでとうございます🥳 昨年は念願の来日、本当に感動しました！またいつでも日本へお越しください💕 新作が公開されたらインドへ観に行きたいです☺️✨ #Prabhas #HappyBirthdayPRABHAS #JapanLovesPrabhas https://t.co/c2rOb8dvVu— ノリ🐘నొరి🪓🦖 (@baahunoli) October 22, 2026
സന്തോഷ് നാരായണനാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവ്വഹിച്ചത്. ജോർഡ്ജെ സ്റ്റോജിൽകോവിച്ചായിരുന്നു ഛായാഗ്രഹണം. കോട്ടഗിരി വെങ്കടേശ്വര റാവുവാണ് എഡിറ്റർ. സംവിധായകന് നാഗ് അശ്വിനൊപ്പം റുഥം സമര്, സായ് മാധവ് ബുറ, ബി എസ് ശരവംഗ കുമാര് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചന നിര്വ്വഹിച്ചത്.
At prabhas anna house 11 kuda avale appude prabhas anna house ki velli poyaru mental rebels Akkada full police lu unnaru 🤣🤣 #HappyBirthdayPRABHAS #Prabhas https://t.co/M4wMkXvmfO— konaseema🦖rebel (@konaseemarebel) October 22, 2026
വൈജയന്തി മൂവീസിന്റെ ബാനറില് സി അശ്വനി ദത്ത്, സ്വപ്ന ദത്ത്, പ്രിയങ്ക ദത്ത് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിര്മ്മാണ നിർവ്വഹണം. 2027-ൽ സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം തിയേറ്ററുകളില് എത്താനായി ഒരുങ്ങുകയുമാണ്. പിആർഒ: ആതിര ദിൽജിത്ത്.