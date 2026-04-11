അങ്ങേയറ്റം വേദനയും നിരാശയും തോന്നുന്നു; ഒട്ടേറെ മണിക്കൂറുകളുടെ കഠിനാധ്വാനമാണ്; ജന നായകന്‍ ചോര്‍ന്നതില്‍ പൂജ ഹെഗ്‌ഡെ

ജന നായകന്‍ ലീക്കായതില്‍ വേദന പ്രകടിപ്പിച്ച് ചിത്രത്തിലെ നായിക പൂജ ഹെഗ്‌ഡെ.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 11, 2026 at 1:42 PM IST

ച്ച് വിനോദിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറക്കുന്ന ജന നായകന്‍ ചോര്‍ച്ച വിവാദം പുകയുകയാണ്. വമ്പന്‍ മുതല്‍ മുടക്കില്‍ ഒരുങ്ങിയ ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ സുപ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതല്‍ ഇന്‍റര്‍നെറ്റില്‍ ലീക്കായത്. സിനിമാ രംഗത്ത് നിരവധി പേരാണ് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിലെ നായികയായ പൂജ ഹെഗ്‌ഡെ ചിത്രം ലീക്കായതില്‍ വേദന പ്രകടിപ്പിച്ച് കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചു. ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാനും വലിയ സ്‌ക്രീനില്‍ തന്നെ കാണണമെന്നും നടി അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

പൂജ ഹെഗ്‌ഡേയുടെ വാക്കുകള്‍

"പ്രിയ പ്രേക്ഷകരേ,

ഒരു സിനിമ എന്നത് ഒട്ടേറെ മണിക്കൂറുകളുടെ കഠിനാധ്വാനം, നിര്‍മിക്കാനുള്ള റിസ്‌കുകള്‍, വ്യക്തിപരമായ ത്യാഗങ്ങള്‍, ഇതുകൂടാകെ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച അനുഭവം നല്‍കാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിച്ച ഒരു മുഴുവന്‍ ടീമിന്‍റെ ഫലമാണ്.

നമ്മുടെ സിനിമ ഓൺലൈനിൽ ലീക്കായിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് അത്യന്തം നിരാശാജനകമാണ്. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, അതിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഓരോ വ്യക്തിക്കും.

ഇത് ലീക്കായി അനധികൃതമായി പങ്കുവെക്കപ്പെടുന്നത് കാണുന്നത് വളരെ വേദനാജനകമാണ്. അത് നമ്പറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ല, പക്ഷേ ഓരോ കലാകാരനും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകനും അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനം അതിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ്. കൂടാതെ, വിജയ് സാറിന്‍റെ അവസാന സിനിമയെ ഒരിക്കൽ കൂടി, ശരിയായ രീതിയിൽ, വലിയ സ്ക്രീനിൽ ഒത്തുകൂടി ആഘോഷിച്ച് കാണാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അർഹതയില്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെ കാണാം. നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. അത് യഥാസമയം റിലീസ് ചെയ്യും. പൈറസിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. അതാണ് സിനിമയും കലയും നിലനിൽക്കാനുള്ള വഴി", പൂജ ഹെഗ്‌ഡെ കുറിച്ചു.

Pooja Hegde expresses disappointment over film leak (Instagram Story)

സിനിമയുടെ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതസന്ധി തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് 2026 ഏപ്രില്‍ 9 ന് അര്‍ധരാത്രിയോടെ വിജയ്‌ ചിത്രം ജന നായകന്‍ ഇന്‍ര്‍നെറ്റില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകളിലൂടെ ചിത്രത്തിന്‍റെ 5 മിനിറ്റ് 31 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള രംഗങ്ങൾ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

സെൻസർ ബോർഡ് മായുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ജന നായകന്‍റെ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിസന്ധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നു ഇന്‍റര്‍നെറ്റിലൂടെ ചിത്രത്തിന്‍റെ സുപ്രധാന ഭാഗങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നത്.

ഇതിനിടയിൽ ചിത്രത്തിന്‍റെ മൂന്നുമണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും ലീക്കായി എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നു. തെന്നിന്ത്യൻ ചലച്ചിത്രലോകം ഒന്നടങ്കം ജന നായകൻ സിനിമയുടെ പതിപ്പ് പുറത്തുവന്നതിനെ അപലപിച്ചു. കമൽഹാസൻ, ശിവ കാർത്തികേയൻ, സൂര്യ, വിശാൽ തുടങ്ങിയവർ ജന നായകന് പിന്തുണയുമായി മുന്നിട്ടെത്തി. ഹൃദയം തകർന്ന വേദനയുണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് സംവിധായകൻ എച്ച് വിനോദ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചത്.

