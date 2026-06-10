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എക്കോയ്ക്ക് ശേഷം ആരാധ്യ സ്റ്റുഡിയോസ് വീണ്ടും: പൂച്ച സാർ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

ആരാധ്യാ സ്റ്റുഡിയോസിന്‍റെ ബാനറിൽ എംആർകെ ജയറാം ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്

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Poocha sir, Eko (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 10, 2026 at 8:16 PM IST

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തിയേറ്ററിലും ഒ ടി ടി യിലും വൻ വിജയം കരസ്ഥമാക്കി ഭാഷക്കതീതമായി പ്രേക്ഷക പ്രശംസ നേടിയ എക്കോ എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം ആരാധ്യാ സ്റ്റുഡിയോസ് നിർമ്മിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്.

പൂച്ച സാര്‍ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ആരാധ്യ സ്റ്റുഡിയോയിസിന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ സംരംഭമാണ്. ആരാധ്യാ സ്റ്റുഡിയോസിന്‍റെ ബാനറിൽ എംആർകെ ജയറാം ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. വാഴ 2 ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യന്‍ ബ്രോസ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയി വർക്ക് ചെയ്‌ത, റെജിവാൻ അബ്ദുൽ ബഷീർ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് പൂച്ച സാർ.

ജോ ആൻഡ്‌ ജോ, 18+ ജേർണി ഓഫ് ലവ്, ബ്രോമാൻസ് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച അരുൺ ഡി ജോസാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ രചന നിർവഹിക്കുന്നത്.

പൂച്ച സാർ ചിത്രത്തിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തിൽ ജോമോൻ ജ്യോതിറും, മുഴുനീള വേഷത്തിൽ അലൻ ബിൻ സിറാജുമാണ് എത്തുന്നത്. ആരാധ്യാ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ ബാഹുൽ രമേഷിന്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ അനിമൽ ട്രിലോളജിയുടെ ഭാഗമായി നായകളുടെ അഭിനയത്തിന് പ്രാധാന്യമേറിയിരുന്നത്. നാല്‍പത് നായകളാണ് എക്കോയില്‍ ഭാഗമായത്. എന്നാല്‍ പൂച്ച സാറില്‍ പ്രധാന റോളിൽ ഒരു പൂച്ചയും എത്തുന്നു എന്നതും ഈ സിനിമയുടെ വലിയ പ്രത്യേകത ആണ് . ചിത്രത്തിലെ മറ്റു റോളുകളിൽ മലയാളത്തിലെയും തെന്നിന്ത്യയിലെയും പ്രഗത്ഭ താരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്നു.

വ്യത്യസ്തമായ അവതരണശൈലിയും കൗതുകമുണർത്തുന്ന ടൈറ്റിലും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ നേടുന്ന “പൂച്ച സാർ” എന്ന സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ ആകർഷകമായ ഡിസൈനും ഹാസ്യവും സാഹസികതയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യഭംഗിയും നിറഞ്ഞ പോസ്റ്റർ ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.

എക്കോയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ആരാധ്യ സ്റ്റുഡിയോസിന്‍റെ സിനിമയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണയും ആകാംക്ഷ നിറയ്ക്കുന്ന ചിത്രം തന്നെയായിരുക്കുമോ പൂച്ച സാറും എന്നാണ് സിനിമാസ്വാദകര്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

പോസ്റ്ററിലെ കൗതുകകരമായ അവതരണം സിനിമ ഒരു വ്യത്യസ്ത അനുഭവമാകുമെന്ന സൂചന നൽകുന്നു. “പൂച്ച സാർ” ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഈ വർഷം പകുതിയോടെ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അണിയറപ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു.പി ആർ ഓ : പ്രതീഷ് ശേഖർ.

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POOCHA SIR MOVIE
MALAYALAM MOVIE
AARADYAA STUDIOS
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