ചരിത്രം തിരുത്താന് ശ്രീനാഥ് ഭാസിയുടെ പൊങ്കാല; ഞായറാഴ്ച റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യ മലയാള ചിത്രം
ആക്ഷന് പ്രാധാന്യം നല്കുന്ന ചിത്രമാണ് പൊങ്കാല. യഥാര്ഥ സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
Published : November 26, 2025 at 8:42 PM IST
ശ്രീനാഥ് ഭാസി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന പൊങ്കാലയുടെ റിലീസ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തില് തന്നെ ആദ്യമായി ഒരു സിനിമ ഞായറാഴ്ച റിലീസ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്. ഡിസംബർ അഞ്ചിന് റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ചിത്രമാണ് നവംബര് 30 ന് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്.
എ. ബി. ബിനിൽ തിരക്കഥ രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം ഗ്ലോബൽ പിക്ച്ചേഴ്സ് എൻ്റെർടെയ്ന്മെന്റിന്റെ ബാനറിൽ ദീപു ബോസ്, അനിൽ പിള്ള, എന്നിവരാണ് നിര്മിക്കുന്നത്. റോണാ തോമസ് ആണ് സഹനിര്മാതാവ്. പ്രജിത രവീന്ദ്രന് ലൈന് പ്രൊഡ്യൂസറാണ്.
ഹാർബറിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രണ്ടു പ്രബല ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കിടമത്സരത്തിന്റെ കഥയാണ് തികഞ്ഞ ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ജോണറിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. യഥാര്ഥ സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹാര്ബര് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ഹാർബറിലെ പരമ്പരാഗത കീഴ്വഴക്കങ്ങളും അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഘത്തിലേക്ക് പുതിയൊരു കഥാപാത്രം കൂടി എത്തുന്നതോടെ ഹാര്ബര് സംഘര്ഷഭരിതമാകുകയാണ്. ശ്രീനാഥ് ഭാസിയാണ് ഹാർബറിലെ പരമ്പരാഗത കീഴ്വഴക്കങ്ങൾക്കെതിരേ അവതരിക്കുന്ന പുതിയ കഥാപാത്രം.
പ്രേക്ഷകര് ഇതുവരെ കാണാത്ത ഗൗരവമുള്ള കഥാപാത്രമായാണ് ശ്രീനാഥ് ഭാസി ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. ആക്ഷന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ചിത്രമാണിത്. എട്ട് മികച്ച ആക്ഷനുകളാണ് ചിത്രത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ആക് ഷൻ കോറിയോഗ്രാഫഴ്സ് ആണ് ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി സംഘട്ടന രംഗം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം ജീവിതഗന്ധിക്ഷയ മുഹൂർത്തങ്ങളും ഈ ചിത്രത്തെ ഏറെ ആകർഷകമാക്കുന്നു. യാമി സോനായാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്.
ആക്ഷന് മാത്രമല്ല ഗാനങ്ങൾക്കും ഏറെ പ്രാധാന്യം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. രഞ്ജിൻ രാജ് ഒരുക്കിയ നാലു ഗാനങ്ങളാണുള്ളത്. മിന്മിനിയുള്പ്പെടെ ഒട്ടേറെ ഗായകര് ചിത്രത്തില് ഗാനങ്ങള് ആലപിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ തിളങ്ങിയ ഹനാന് ഷായും ഈ ചിത്രത്തില് ഗാനം ആലപിക്കുന്നുണ്ട്. ബി.കെ. ഹരിനാരായണനും റഫീഖ് അഹമ്മദുമാണ് ഗാനങ്ങൾ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ബാബുരാജ്, അലൻസിയർ, സുധീർ കരമന, കിച്ചു ടെല്ലസ്, സോഹൻ സീനുലാൽ,സാദിഖ്, മാർട്ടിൻ മുരുകൻ, സൂര്യാകൃഷ്ണ ,ഇന്ദ്രജിത് ജഗജിത്, സമ്പത്ത് റാം, രേണു സുന്ദർ, ശാന്തകുമാരി, സ്മിനു സിജോ എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
സ്റ്റിൽസ്-ജിജേഷ് വാടി, ഛായാഗ്രഹണം ജാക്സൺ ജോൺസൺ, എഡിറ്റിംഗ് - അജാസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - സെവൻ ആർട്സ് മോഹൻ, പി ആര് ഒ വാഴൂർ ജോസ്.
