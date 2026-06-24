ദുല്ഖറിന്റെ കൈപിടിച്ച് മോദി! പുഞ്ചിരിയോടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അരികില് മമ്മൂട്ടി; ചിത്രങ്ങള് ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകര്
മമ്മൂട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനുമൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 24, 2026 at 10:22 AM IST
മലയാളത്തിന്റെ ഇതിഹാസ താരം മമ്മൂട്ടി പത്മഭൂഷണ് പുരസ്കാരം രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്മുവില് നിന്ന് ഏറ്റു വാങ്ങുന്നത് അഭിമാനത്തോടെയായിരിക്കും ഓരോ മലയാളിയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുക. ഇന്ത്യന് ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിന് നല്കിയ സമാനതകളില്ലാത്ത സംഭാവനകള് മുന്നിര്ത്തിയാണ് രാജ്യം ആ അതുല്യപ്രതിഭയ്ക്ക് പത്മഭൂഷണ് പുരസ്കാര് നല്കി ആദരിച്ചത്.
ഡല്ഹി രാഷ്ട്രപതി ഭവനില് നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിലാല് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷായുടെയും ലോക്സഭാ സ്പീക്കര് ഓം ബിര്ളയുടെയും നിരവധി പ്രമുഖരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് മമ്മൂട്ടി പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ഈ ചരിത്ര നിമിഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാന് മമ്മൂട്ടിയുടെ കുടുംബവും രാഷ്ട്രപതി ഭവനില് എത്തിയിരുന്നു. മമ്മൂട്ടി പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോള് അഭിമാനത്തോടെ കൈയടിക്കുന്ന ദുല്ഖറിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയുമൊക്കെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മളില് പലരും കണ്ടതാണ്.
ഇപ്പോഴിതാ ചടങ്ങിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി മമ്മൂട്ടിയും കുടുംബവും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് നിറയുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ തന്റെ ഔദ്യോഗിക ഇന്സ്റ്റഗ്രാം പേജിലൂടെ മമ്മൂട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനുമൊപ്പം നില്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവച്ചു. 'പത്മ ചടങ്ങുകള്ക്ക് ശേഷം പ്രശസ്ത നടന് മമ്മൂട്ടിയേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തേയും കണ്ടു', എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവച്ചത്.
മമ്മൂട്ടിയും ദുല്ഖറുമൊക്കെ ഈ ചിത്രങ്ങള് ആരാധകര്ക്കായി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുല്ഖറിന്റെ കൈപിടിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നില്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള് ആരാധകര് ഇതിനോടകം തന്നെ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. മമ്മൂട്ടിയുടെ ഭാര്യ സുല്ഫത്ത്, മകള് സുറുമു, ദുല്ഖര് സല്മാന്, ഭാര്യ അമാല് എന്നിവര്ക്കൊപ്പവും പ്രധാനന്ത്രി മോദി ചിത്രങ്ങളെടുത്തു. ചിത്രങ്ങള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചതോടെ നിരവധി പേരാണ് ലൈക്കും കമന്റുമായി എത്തുന്നത്. മമ്മൂട്ടിക്ക് അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകരില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്.
"നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി ജിയെ കാണാനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനും കഴിഞ്ഞത് ഒരു പരമമായ ഭാഗ്യമാണ്, എന്റെ പിതാവ് ശ്രീ മമ്മൂട്ടിയെ അസാധാരണമായ സംഭാവനയ്ക്കുള്ള ബഹുമതി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാന് കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് മറക്കാനാവാത്ത ഒരു ദിവസമാണിത്", ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ദുല്ഖല് സല്മാന് കുറിച്ചു.
പത്മഭൂഷണ് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി മമ്മൂട്ടിയും കുടുംബവും നേരത്തെ തന്നെ ഡല്ഹിയില് എത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗമാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചടങ്ങില് മമ്മൂട്ടിയുടെ പേര് ഉയര്ന്ന് കേട്ടപ്പോള് തന്നെ, ർപ്രധാനമന്ത്രി മോദിയേയും ലോക്സഭാ സ്പീക്കര് ഓം ബിര്ളയേയും ആഭ്യമന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായേയും കൈക്കൂപ്പി അഭിവാദ്യം ചെയ്താണ് മമ്മൂട്ടി പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാനായി രാഷ്ട്രപതിക്കരികിലേക്ക് നടന്നത്.
മമ്മൂട്ടിയുടെ സന്തത സഹചാരിയും നിർമാതാവുമായ എസ്. ജോർജും സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. നിർമാതാവ് ആന്റോ ജോസഫും ചടങ്ങിന് സാക്ഷിയായി.
1998 ല് രാജ്യം പദ്മശ്രീ നല്കി മമ്മൂട്ടിയെ ആദരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള് 28 വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറമാണ് പത്മഭൂഷണ് നല്കുന്നത്. മികച്ച നടനുള്ള ഏഴ് പുരസ്കാരമുള്പ്പെടെ 10 സംസ്ഥാന അവാർഡുകളാണ് അദ്ദേഹം നേടിയത്. മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം മൂന്നുതവണയും ആ മഹാനടന് നേടിയിട്ടുണ്ട്.
തമിഴ്, ഹിന്ദി, തെലുഗു, കന്നഡ ഭാഷകളിലെല്ലാം തന്റെതായ കൈയൊപ്പ് പതിപ്പിച്ച മമ്മൂട്ടി ഇന്ത്യന് സിനിമയിലെ തിളങ്ങുന്ന താരമാണ്. ഓരോ കഥാപാത്രവും പ്രേക്ഷക ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന തരത്തിലാണ് മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അനുഭവങ്ങള് പാളിച്ചകള്' എന്ന ചിത്രത്തില് ജൂനിയര് ആര്ട്ടിസ്റ്റായാണ് മമ്മൂട്ടി വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പിന്നീട് 'ദേവലോകം' എന്ന ചിത്രത്തില് വേഷമിട്ടു. 'വില്ക്കാനുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങള്' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ആളുകള് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് മമ്മൂട്ടി എത്തിപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് കെ ജി ജോര്ജിന്റെ 'മേള' എന്ന ചിത്രത്തില് ഉപനായകനായി വേഷമിട്ടു. മമ്മൂട്ടിക്ക് ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ദൈര്ഘ്യമേറിയ കഥാപാത്രമായിരുന്നു അത്.