നാ നാ കർതേ പ്യാർ’, ‘തുംനെ പുകാരാ’ ഗാനങ്ങളുടെ ശബ്‌ദം ഇനിയില്ല; പ്രശസ്‌ത പിന്നണി ഗായിക സുമൻ കല്യാൺപൂർ അന്തരിച്ചു

സംഗീതലോകത്തിന് തീരാനഷ്‌ടം; പത്മഭൂഷൺ ജേതാവ് സുമൻ കല്യാൺപൂർ അന്തരിച്ചു, ആദരാജ്ഞലിയര്‍പ്പിച്ച് സിനിമ, സാംസ്കാരിക രാഷ്‌ട്രീയ രംഗത്തുള്ളവര്‍.

Suman Kalyanpur (Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 1, 2026 at 10:10 AM IST

മുംബൈ: പ്രശസ്‌ത പിന്നണി ഗായിക സുമന്‍ കല്യാണ്‍പുര്‍ (89) അന്തരിച്ചു. വാര്‍ധക്യസഹജമായ അസുഖത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഞായറാഴ്‌ച വൈകിട്ട് മുംബൈയിലെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ആജ് കല്‍ തേരെ മേരെ പ്യാര്‍ കെ ചര്‍ച്ചേ, തുംനെ പുകാര എന്നീ ഗാനങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയായ ഗായികയാണ് സുമന്‍ കല്യാണ്‍പൂര്‍.

സംസ്‌കാരം മുംബൈയിലെ വിലേ പാര്‍ലെയിലുള്ള പവന്‍ഹംസ് ശ്‌മശാനത്തില്‍ തിങ്കളാഴ്‌ച നടക്കും.

1960-70 കാലഘട്ടങ്ങളിലായിരുന്നു സുമന്‍റെ ശബ്‌ദം മലയാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ മുഴുങ്ങി കേട്ടത്. ലതാമങ്കേഷ്‌കറിനൊപ്പം തന്‍റെതായ ഒരു സ്ഥാനം ഗാനലോകത്ത് നേടിയെടുത്ത ഗായികയാണിത്.

1968 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ബ്രഹ്മചാരി’യിലെ ആജ് കല്‍ തേരെ മേരെ പ്യാര്‍ കെ ചര്‍ച്ചേ എന്ന ഗാനം സംഗീതപ്രേമികളുടെ കണ്ണും മനസും നിറച്ചാണ് എത്തിയത്. ഈ ഗാനം ലതാ മങ്കേഷ്‌കറും മുഹമ്മദ് റഫിയും ആലപിച്ചതായിരുന്നുവെന്നാണ് പലരും കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ സുമന്‍ കല്യാണിന്‍റെയും ലതാ മങ്കേഷ്‌കരറിന്‍റെയും സ്വരങ്ങളിലുള്ള സാമ്യമായിരുന്നു ആരാധകരില്‍ ഈ ചോദ്യമുയര്‍ത്തിയത്.

റോയല്‍റ്റി പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ പേരില്‍ 1960 ല്‍ കളുടെ തുടക്കത്തില്‍ മുഹമ്മദ് റഫിക്കൊപ്പം പാടാന്‍ ലതാമങ്കേഷ്‌കര്‍ വിസമ്മതിച്ചപ്പോള്‍ പകരം എത്തിയ ശബ്‌ദമാണ് സുമന്‍ കല്യാണിന്‍റേത്. മുഹമ്മദ് റഫിക്കൊപ്പം 140 ലേറെ ഗാനങ്ങള്‍ ആലപിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ പലതും ലതാ മങ്കേഷ്‌കര്‍ പാടിയതാണെന്നാണ് പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടത്.

പര്‍ബത്തോണ്‍ കെ പെഡോണ്‍ പര്‍ (ഷാഗുല്‍ 1964) തുംനേ പുകാരം ഔര്‍ ഹം ചലേ ആയേ (രാജ്കുമാര്‍ 1964) ബാദ് മുദ്ദത് കെയേ ഘാഡി ആയേ (ജഹാന്‍ ആരാ 1964) രഹേ നാ രഹേ ഹം (മംമ്ത 1966) തെഹ്രിയേ ഹോഷ് മേ ആ ലൂണ്‍ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് പാടിയ പാട്ടുകളാണ്.

1953 ല്‍ മംഗും എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി 'കോയി പുകരെ ധീരെ സേ തുജെ' എന്ന ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ടാണ് സുമന്‍കല്യാണ്‍ പിന്നണി ഗാനരംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. 1952 ൽ, ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിലും ഗായികയ്ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു.

പിന്നീട് സർ ജെജെ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്‌സിൽ പെയിന്റിങ് പഠിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ സുമന്‍ കല്യാണ്‍ തന്‍റെ സംഗീതത്തിന്‍റെ പാതയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ക്ലാസിക്കല്‍ സംഗീതത്തില്‍ പരിശീലനം നേടി. പത്തിലേറെ ഭാഷകളില്‍ സുമന്‍ കല്യാണ്‍പൂര്‍ ഗാനമാലപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹിന്ദി, മറാഠി,. അസമീന്, കന്നഡ, ബംഗാളി തുടങ്ങിയ ഭാഷകളില്‍ പാടിയിട്ടുണ്ട്. ലതാ മങ്കേഷ്‌കറിനൊപ്പം തന്‍റേതായ സ്ഥാനം നേടിയെടുത്ത സുമന്‍ സംഗീതലോകത്തിന് നല്‍കിയ സംഭാവനകള്‍ പരിഗണിച്ച് 2023 ല്‍ പദ്‌മഭൂഷണ്‍ നല്‍കി ആദരിച്ചു. ഈ വേളയിലാണ് പല ഗാനങ്ങളും സുമന്‍ കല്യാണ്‍പൂര്‍ ആണ് ആലപിച്ചതെന്ന് പലരും തിരിച്ചറിയുന്നതും ഈ ഗായികയെ അത്ഭുതത്തോടെ കാണുന്നതും.

സംഗീതലോകത്തിന് ഒട്ടേറെ സംഭാവനകള്‍ നല്‍കിയ ഗായകയുടെ വിയോഗത്തില്‍ ആദരാഞ്ജലിയര്‍പ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ സിനിമാ ലോകവും കലാ-രാഷ്‌ട്രീയ സാംസ്‌കാരിക രംഗത്തുള്ളവരും.

കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിന്‍ഗഡ്ഗരി, മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഏകനാഥ് ഷിന്‍ഡെ, മറ്റ് മന്ത്രിമാര്‍ എന്നിവര്‍ ഗായികയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലിയര്‍പ്പിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ വലിയ നഷ്‌ടം ഹൃദയഭേദകം എന്നാണ് നിതിന്‍ഗഡ്‌കരി വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

