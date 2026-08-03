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'പൈറേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇടുക്കി' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്; പുത്തന്‍ റിലീസ് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

'കൂടോത്രം' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം സന്തോഷ് ഇടുക്കി തിരക്കഥ രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് പൈറേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇടുക്കി.

PIRATES OF IDUKKI RELEASE MALAYALAM MOVIE RELEASE PIRATES OF IDUKKI MOVIE DIRECTOR SANTHOSH IDUKKI
Pirates of Idukki (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 3, 2026 at 10:41 AM IST

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ലഞ്ചേരി സിനിമാസും ആക്ടേഴ്‌സ് ഫാക്ടറി പ്രൊഡക്ഷൻസും ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന 'പൈറേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇടുക്കി' റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു. ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുതിയ പോസ്റ്റർ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തിറക്കി.

സെപ്റ്റംബർ 4ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. സിറിയക് ആലഞ്ചേരിയാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. സന്തോഷ് ഇടുക്കി രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രം, വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയവും ഇടുക്കിയുടെ പശ്ചാത്തലവും കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടാനൊരുങ്ങുകയാണ്.

ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്ന രഹസ്യ സംഭവവികാസങ്ങളും അപ്രതീക്ഷിതമായ വഴിത്തിരിവുകളും സസ്പെൻസ് നിറഞ്ഞ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് 'പൈറേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇടുക്കി'. കുടുംബബന്ധങ്ങൾ, സ്വാർത്ഥത, പ്രതികാരം, ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ എന്നിവയെ കോർത്തിണക്കിയ ത്രില്ലർ സ്വഭാവമുള്ള ചിത്രമായിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

സംവിധായകനായ സന്തോഷ് ഇടുക്കിയുടെ കരിയറിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പ് കൂടിയാണ് ഈ ചിത്രം. ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയ 'കൂടോത്രം' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തിരക്കഥ രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയെന്ന നിലയിലും 'പൈറേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇടുക്കി'ക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. പ്രേക്ഷകരെ ആകാംക്ഷയിലാഴ്ത്തുന്ന കഥപറച്ചിലും ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളായിരിക്കുമെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വലിയ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. ശ്രീജിത്ത് രവി, സിറിയക് ആലഞ്ചേരി, രവീന്ദ്രൻ കീരിത്തോട്, അനുരാജ് ശിവഗിരി, ജോബി കുന്നത്തുംപാറ, ബിജു തോപ്പൻ, അഭിലാഷ് വിദ്യാസാഗർ, അനീഷ് അബ്രഹാം, സാരംഗ് മാത്യു, ബിജു വൈദ്യൻ, അനിൽ കാളിദാസൻ, കെ.വി. രാജു, സജി, ജോമോൻ പാറയിൽ, അജീഷ് ചില്ലിസ്, ജോമി വെൺമണി, സി.കെ. രാജു, സണ്ണി പനയ്ക്കൽ, ലിബിയ ഷോജൻ, ജിൻസി ജിസ്ബിൻ, ജയ, ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുള്ള വാലന്റീന എന്നിവർക്കൊപ്പം നിരവധി പുതുമുഖങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു.

സാങ്കേതിക മേഖലകളിലും ശ്രദ്ധേയമായ സംഘമാണ് ചിത്രത്തിനായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കിങ്ങൻ ജിതിനാണ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. റോണി റാഫേൽ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ജയ്സൺ ജോൺ സംഗീതവും സൗണ്ട് ഡിസൈനും ഒരുക്കുന്നു. ജ്യോതിഷ് കുമാറാണ് എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ആർട്ട് വിഭാഗം ഷിബു അടിമാലിയും അജയ് കീഴില്ലവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

PIRATES OF IDUKKI RELEASE MALAYALAM MOVIE RELEASE PIRATES OF IDUKKI MOVIE DIRECTOR SANTHOSH IDUKKI
Pirates of Idukki (Photo: Movie Poster)

ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ സേതു അടൂർ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പൗലോസ് കുറുമറ്റം എന്നിവരാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. പട്ടണം ഷായും അരവിന്ദ് ഇടുക്കിയും മേക്കപ്പ് നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ബിനുവാണ് കോസ്റ്റ്യൂംസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായി സാജൻ കല്ലായിയും അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായി ജിഷ്ണു രാധാകൃഷ്ണനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ശുഭശ്രീ സ്റ്റുഡിയോയാണ് സ്റ്റുഡിയോ പങ്കാളി. സ്റ്റിൽസ് രാജീവ് അഴിയൂരും പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ ഷിനോജ് സൈനും നിർവഹിക്കുന്നു.

റിലീസ് പ്രഖ്യാപന പോസ്റ്റർ പുറത്തുവന്നതോടെ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രേക്ഷക പ്രതീക്ഷകൾ ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇടുക്കിയുടെ പ്രകൃതിഭംഗിയും ദുരൂഹത നിറഞ്ഞ കഥാപശ്ചാത്തലവും സസ്പെൻസ് അവതരണവും ശക്തമായ താരനിരയും ഒത്തുചേരുന്ന 'പൈറേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇടുക്കി' പ്രേക്ഷകർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തിയേറ്റർ അനുഭവം സമ്മാനിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ. ശുഭശ്രീ സ്റ്റുഡിയോസാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 4ന് ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തും. പി ആര്‍ ഒ വാഴൂര്‍ ജോസ്.

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PIRATES OF IDUKKI RELEASE
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PIRATES OF IDUKKI MOVIE
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PIRATES OF IDUKKI RELEASE DATE

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