ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രം 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റിന് പിന്നാലെ പുതിയ ചിത്രവുമായി ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ്; 'പിക്നിക്' ജനുവരി 14 ന്
‘പ്രേമലു’, ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രങ്ങളില് സംവിധായകന് ഗിരീഷ് എ.ഡിക്കൊപ്പം പ്രവര്ത്തിച്ച സഹതിരക്കഥാകൃത്ത് കിരണ് ജോസി ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'പിക്നിക്'.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2026 at 11:46 AM IST
'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ വമ്പന് വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ പുതിയ ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരക്കഥാകൃത്ത് കിരണ് ജോസി ആദ്യമായി സംവിധാന കുപ്പായമണിയുന്ന ചിത്രമാണിത്. സന്ദീപ് പ്രദീപ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന 'പിക്നിക്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് കിരണ് ജോസിയുടെ സംവിധാന അരങ്ങേറ്റം.
‘പ്രേമലു’, ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രങ്ങളില് സംവിധായകന് ഗിരീഷ് എ.ഡിക്കൊപ്പം സഹതിരക്കഥാകൃത്തായിരുന്നു കിരണ് ജോസി. 2027 ജനുവരി 14 ന് സംക്രാന്തി റിലീസായി 'പിക്നിക്' തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറില് ഫഹദ് ഫാസില്, ദിലീഷ് പോത്തന്, ശ്യാം പുഷ്കരന് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് ഈ കോമഡി ഡ്രാമ ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ എന്നീഭാഷകളിലും ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും.
തെലുഗു പതിപ്പിന്റെ വിതരണം ഷോയിംഗ് ബിസിനസുമായി ഭാവനാ സ്റ്റുഡിയോസ് സഹകരിക്കും. നേരത്തെ 'പ്രേമലു'വിന്റെ വിതരണാവകാശം ഷോയിംഗ് ബിസിനസിനായിരുന്നു. ഇതോടെ ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ സിനിമകൾക്ക് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ വിപണിയിൽ കൂടുതൽ വിപുലമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്.
സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ സഹതിരക്കഥാകൃത്ത് എന്ന നിലയില് കിരണ് ജോസിയുടെ ആദ്യ സംവിധാന സംരഭമെന്ന നിലയില് 'പിക്നിക്' ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടികഴിഞ്ഞു. കിരൺ ജോസിയും അനുരാജ് ഒ.ബിയും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥയും രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ്ലുക്ക് പോസ്റ്റര് പുറത്തുവിട്ടു. പേരുപോലെ തന്നെ സന്തോഷവും കുടുംബബന്ധങ്ങളും നർമ്മവും നിറഞ്ഞൊരു ലോകമാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ തുറക്കുന്നതെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ നൽകുന്ന സൂചന. വിവിധ തലമുറകളിൽപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ചെത്തുന്ന കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സിനിമയുടെ കഥ വികസിക്കുന്നത്.
എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന കുടുംബ കോമഡി-ഡ്രാമയായാണ് 'പിക്നിക്' ഒരുങ്ങുന്നത്. ലളിതമായ ചുറ്റുപാടുകൾക്കൊപ്പം പച്ചപ്പാർന്ന കുന്നുകളും പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ പാടങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന മനോഹരമായ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം.
അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ട ഫസ്റ്റ്ലുക്ക് പോസ്റ്ററും കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ സൂചന നൽകുന്ന തരത്തിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിവിധ തലമുറകളിൽപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ചെത്തുന്ന ദൃശ്യമാണ് പോസ്റ്ററിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. നിറപ്പകിട്ടും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിനൊപ്പം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ യാത്രയിലേക്കുള്ള കൗതുകവും പോസ്റ്റർ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
സന്ദീപ് പ്രദീപിന് പുറമെ ഇന്ദ്രജിത്ത് സുകുമാരനും ദിലീഷ് പോത്തനും ചിത്രത്തിൽ നിർണായക വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. സുജിന ശ്രീധരൻ, അക്ഷത അജിത്, രേഷ്മ ജോസി, മേരി, വിജയ് മുത്തു, പ്രണവ് പ്രഭു, ഉത്തര ഗംഗ, ജിമ്മി ഡാനി, അർഷദ് അലി, നന്ദു കെ.യു, അജസ്റ്റസ് എ.ജെ, അരുൺ വെയിലർ എന്നിവരാണ് മറ്റ് അഭിനേതാക്കൾ.
ഗിരീഷ് എ.ഡിക്കൊപ്പം പ്രവര്ത്തിച്ച സഹതിരക്കഥാകൃത്ത് എന്നതുകൊണ്ടും സിനിമകളുടെ തുടര്ച്ചയായി വിജയം കൊണ്ടും കിരണ് ജോസി പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധനേടിയിട്ടുണ്ട്. തിരക്കഥകളില് ആകര്ഷകമായ കഥാപാത്രങ്ങളെയും സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലങ്ങളെയും കൂട്ടിയിണക്കാനുള്ള കഴിവാണ് കിരണിന്റെ എഴുത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളിലൊന്ന്.
'പ്രേമലു', 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് കേരളത്തിന് പുറമെ തെലുങ്കാനയിലും ആന്ധ്രപ്രദേശിലും ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ലഭിച്ച സ്വീകാര്യതകൊണ്ട് തന്നെ കിരണ് ജോസിയുടെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങുന്ന 'പിക്നിക്കി'ന് ആവേശവും ആകാംക്ഷയും വര്ധിക്കുകയാണ്.
ചിത്രത്തിന് സംഗീതം നല്കുന്നത് ഗോവിന്ദ് വസന്തയാണ്. '96', 'സത്യ സുന്ദരം' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സംഗീത സംവിധായകന്റെ സാന്നിധ്യം 'പിക്നികി'ലും എത്തുന്നത് പ്രേക്ഷകരുടെ ആവേശം വര്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ആദര്ശ് സദാനന്ദന് ആണ് ചിത്രത്തിന് ഛായാഗ്രാഹണം നിര്വഹിക്കുന്നത്. സനത് ശിവരാജ് ആണ് എഡിറ്റര്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ വിവേക് കളത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്നു. ആശിഷ് നമ്പ്യാർ വസ്ത്രാലങ്കാരവും റോണക്സ് സേവ്യർ മേക്കപ്പും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
ഗാനരചന സുഹൈൽ കോയ. സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ശങ്കരൻ കെ.എസ്, കെ.സി. സിദ്ധാർത്ഥൻ, ഫൈനൽ മിക്സ് വിഷ്ണു സുജാതൻ എന്നിവരാണ്.
ബെന്നി കട്ടപ്പന, ജോസ് വിജയ് എന്നിവർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാരാണ്. ജംഷീർ പുറക്കാട്ടിരിയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ. അനീഷ് ജോർജ് ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറാണ്. എഗ്വൈറ്റ് വിഎഫ്എക്സ്, കളർ പ്ലാനറ്റ് സ്റ്റുഡിയോസ് എന്നിവ യഥാക്രമം വിഎഫ്എക്സ്, ഡിഐ വിഭാഗങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീക് വാര്യർ കളറിസ്റ്റാണ്.
തെന്നിന്ത്യന് സിനിമാ ലോകത്ത് കടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്ന സംക്രാന്തി റിലീസായാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുക. വലിയ താരനിരയും പ്രമുഖ നിര്മാണ കമ്പനികളും ലക്ഷ്യമിടുന്ന പ്രധാന റീലീസ് സീസണുകളിലൊന്നായ സംക്രാന്തി/പൊങ്കൽ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നത്. തമിഴ് , തെലുഗു വിപണികളിലും ശക്തമായ മത്സരമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ചിരഞ്ജീവിയുടെ ‘കാക്ക’ (Kaaka), പ്രശാന്ത് വർമ്മയുടെ ‘മഹാകാളി’ (Mahakali), വെങ്കിടേഷിന്റെ ‘ജനുവരി 12 വിടുതല’ (January 12 Vidudala), രജനീകാന്തിന്റെ ‘ധർമ്മൻ’ (Dharman) തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും 2027ലെ സംക്രാന്തി റിലീസുകളായി എത്തും.