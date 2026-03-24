'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി' നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ്; സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് ആരോപണവുമായി ദുബായ് വ്യവസായി
സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് പരാതിയിൽ ദുബായിൽ ഇവർക്കെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും വ്യാജ പാസ്പോർട്ടിലാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നതെന്നും ഹർജിക്കാരൻ വ്യക്തമാക്കി.
Published : March 24, 2026 at 3:44 PM IST
എറണാകുളം: ടൊവിനോ തോമസ് നായകനായ 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി' സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസയച്ചു. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് ആരോപിച്ച് ദുബായ് വ്യവസായി സുനിൽ അഗർവാൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി നടപടി. സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാക്കളായ നൗഫൽ അഹമ്മദ്, ബ്രിജീഷ് മുഹമ്മദ് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് പരാതി. ഇവർ കോടികൾ കടംവാങ്ങി വഞ്ചിച്ചുവെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് പരാതിയിൽ ദുബായിൽ ഇവർക്കെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും വ്യാജ പാസ്പോർട്ടിലാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നതെന്നും ഹർജിക്കാരൻ വ്യക്തമാക്കി. പ്രതികൾക്കെതിരെ കള്ളപ്പണം തടയൽ നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കാൻ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നാണ് ഹർജിക്കാരന്റെ ആവശ്യം. ഹർജി തീർപ്പാക്കുന്നത് വരെ സിനിമയുടെ റിലീസ് തടയണമെന്നും ആവശ്യമുണ്ട്. ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നൗഫൽ അഹമ്മദും ബ്രിജീഷ് മുഹമ്മദും മറുപടി നൽകണം. വഞ്ചനാ പരാതിയിൽ സിബിഐ അന്വേഷണമടക്കം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും കോടതി പരിഗണിക്കും. ഏപ്രിൽ 10-നാണ് സിനിമയുടെ റിലീസ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഡിജോ ജോസ് ആന്റണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പീരിയഡ് ഡ്രാമ ത്രില്ലറാണ് പള്ളിച്ചട്ടമ്പി. വേൾഡ് വൈഡ് ഫിലിംസ്, സി ക്യൂബ് ബ്രോസ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ് എന്നിവയുടെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. കയാദു ലോഹർ നായികയാകുന്ന ചിത്രത്തിലെ ‘കാട്ടുചെമ്പകം’ എന്ന ഗാനവും ടീസറും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങി വലിയ തരംഗമായിരുന്നു. ടൊവിനോയുടെ മാസ് ആക്ഷൻ പ്രകടനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാധകർക്ക് ഈ നിയമപ്രശ്നം വലിയ നിരാശയാണ് നൽകുന്നത്.
പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ തിരുവിതാംകൂർ പശ്ചാത്തലമാക്കി ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രമാണിത്. ടൊവിനോ തോമസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ആയോധനകലകളിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള ഒരു പോരാളിയായാണ് എത്തുന്നത്.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ രീതിയിൽ ട്രെൻഡിങ് ആയ ഗാനമാണ് 'കാട്ടുചെമ്പകം'. പത്തു ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് ഇതിനകം യൂട്യൂബിൽ ഈ ഗാനം കണ്ടത്. 2025-ലെ സൂപ്പർഹിറ്റ് ഗാനം 'മിന്നൽ വള'യ്ക്ക് ശേഷം കൈതപ്രവും ജേക്സ് ബിജോയും ടൊവിനോയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ഗാനത്തിനുണ്ട്. ജേക്സ് ബിജോയ് സംഗീതം നൽകിയ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോളിവുഡിലെ പ്രശസ്ത ഗായകൻ വിശാൽ മിശ്രയാണ്. ആദ്യമായാണ് വിശാൽ മിശ്ര മലയാളത്തിൽ ഗാനം ആലപിക്കുന്നത്. വിശാൽ മിശ്രയോടൊപ്പം ആവണി മൽഹാറും ചേർന്നാണ് ഈ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
