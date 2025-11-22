ETV Bharat / entertainment

ഷറഫുദീൻ ചിത്രം 'പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ്' നവംബർ 28 മുതൽ ഒടിടിയില്‍

ഒരു വളർത്തു നായ കാണാതായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുഹൃത്തുക്കൾക്കുണ്ടായ യഥാർഥ അനുഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് 'പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ്' എന്ന ചലച്ചിത്രം സംഭവിച്ചതെന്ന് സംവിധായകൻ പ്രനീഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട്

Pet Detective
പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 22, 2025 at 1:47 PM IST

2 Min Read
തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ വിജയവും പ്രേക്ഷക പ്രശംസയും നേടിയ കോമഡി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രം 'പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ്' നവംബർ 28 മുതൽ ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കുന്നു. പ്രമുഖ സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ സീ ഫൈവിലൂടെയാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ പ്രദർശനത്തിന് എത്തുന്നത്.

തിയേറ്ററുകളിൽ ചിരിയുടെ അലകൾ തീർത്ത ചിത്രം, പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ആസ്വദിച്ച് പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു 'ഫെസ്റ്റിവൽ സ്വഭാവമുള്ള' സിനിമയായാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്ത ഷറഫുദ്ദീൻ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാതാവ്. ഗോകുലം പ്രൊഡക്ഷൻസും നിർമാണ പങ്കാളികളായി ഒപ്പമുണ്ട്. ഷറഫുദ്ദീൻ ടോണി ജോസ് അലുല എന്ന ഡിറ്റക്റ്റീവ് കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അനുപമ പരമേശ്വരൻ, വിനയ് ഫോർട്ട് എന്നിവരാണ് മറ്റ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവരെ കൂടാതെ, വിജയരാഘവൻ, രഞ്ജി പണിക്കർ തുടങ്ങിയവരുടെ ശ്രദ്ധേയ കഥാപാത്രങ്ങളും സിനിമയുടെ ആസ്വാദനത്തിന് മികവ് കൂട്ടുന്നു.

Pet Detective
പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ് (ETV Bharat)

ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രനീഷ് വിജയനാണ്. പ്രനീഷ് വിജയനും ജയ് വിഷ്ണുവും ചേർന്നാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയത്. നേരം, പ്രേമം തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ പ്രിയങ്കരനായ രാജേഷ് മുരുകേശൻ ആണ് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ റിലീസിന് മുമ്പ് തന്നെ 'തരളിത യാമം' എന്ന ഗാനം ഹിറ്റ്‌ ചാർട്ടിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു. സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രം 'മുകുന്ദനുണ്ണി അസോസിയേറ്റ്സ്' സംവിധാനം ചെയ്ത അഭിനവ് സുന്ദർ നായക് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർ.

ഒരു വളർത്തു നായ കാണാതായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുഹൃത്തുക്കൾക്കുണ്ടായ യഥാർഥ അനുഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് 'പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ്' എന്ന ചലച്ചിത്രം സംഭവിച്ചതെന്ന് സംവിധായകൻ പ്രനീഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. ഒരു 'പെറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവിൻ്റെ' ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കോമഡിയുടെയും ത്രില്ലറിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സിനിമ.

പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കാതെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഫെസ്റ്റിവൽ സ്വഭാവം ചിത്രത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ നിർബന്ധമായിരുന്നു. തിയേറ്ററിലെ വലിയ വിജയത്തിനുശേഷം ചിത്രം ഒടിടി യിൽ പ്രദർശനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. തിയേറ്ററിൽ പ്രേക്ഷകർ നൽകിയ സ്വീകാര്യത ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിങ് ചെയ്യുമ്പോഴും ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി നടനും നിർമാതാവുമായ ഷറഫുദീൻ പ്രതികരിച്ചു.

