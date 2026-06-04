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' അടുത്ത ബ്ലോക്ബസ്റ്റര്‍, രാം ചരണിന്‍റെ ഗംഭീര പ്രകടനം'! കയ്യടിച്ച് ആരാധകര്‍; പെദ്ധി പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങള്‍

വമ്പന്‍ മുതല്‍ മുടക്കില്‍ ഒരുങ്ങിയ പെദ്ധി ഇന്ന് ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യഷോ കഴിയുമ്പോള്‍ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണങ്ങള്‍ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.

RAM CHARAN JANVI KAPOOR PEDDI MOVIE PEDDI MOVIE REVIEW
Peddi (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 4, 2026 at 1:43 PM IST

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രാധകര്‍ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും കാത്തിരുന്ന രാം ചരണ്‍ സ്പോര്‍ട്‌സ് ഡ്രാമ ചിത്രം പെദ്ധി തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തി. ദേശീയ അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് ബുച്ചി ബാബു സന സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രത്തെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര്‍ വരവേറ്റത്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ ആദ്യ പ്രദർശനങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.

ഗംഭീര പ്രകടനമാണ് രാം ചരൺ കാഴ്‌ച വച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ ആദ്യ പ്രതികരണങ്ങള്‍. സ്പോര്‍ട്‌സ് രംഗങ്ങളൊക്കെ രാം ചരണ്‍ മികവോടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അഭിപ്രായം.

താരത്തിന്‍റെ പ്രകടനത്തിന് ദേശീയ അവാര്‍ഡ് ലഭിക്കുമെന്നും ചിലര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിലെ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിനെ കുറിച്ചും സിനിമാപ്രേമികള്‍ ഏറെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. എ ആര്‍ റഹ്മാന്‍റെ ഗംഭീര സംഗീത സംവിധാനമാണെന്നും പെദ്ധി സിനിമയെ താങ്ങി നിര്‍ത്തുന്നതില്‍ ഈ സംഗീതത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും പ്രേക്ഷകര്‍ കുറിക്കുന്നു.

ചിത്രത്തിനായി രാം ചരൺ നടത്തിയ വമ്പൻ ശാരീരിക പരിവർത്തനം തന്നെയാണ് പലരും എടുത്തു പറയുന്നത്. ഒരു പെഹൽവാൻ ആയി ഗുസ്തിയുമുള്‍പ്പെടെ മൂന്ന് കായികയിനങ്ങള്‍ ചിത്രത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ലോകമെമ്പാടും കഴിഞ്ഞ ദിവസം (ജൂണ്‍ 3) ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രീമിയര്‍ ഷോകളുണ്ടായിരുന്നു. പ്രീമിയര്‍ ഷോയ്ക്ക് ശേഷമവും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വലിയ ആവേശത്തോടെയും ആരവത്തോടെയുമാണ് രാം ചരണ്‍ ചിത്രം ആരാധകര്‍ കണ്ടത്.

ഹൈദരാബാദിലെ ഒരു തിയേറ്ററില്‍ രാം ചരണിന്‍റെ ഭാര്യയും സംരംഭകയുമായ ഉപാസന കൊനിഡേലയും ആരാധകര്‍ക്കൊപ്പം സിനിമ കാണാന്‍ എത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ ആരാധകരുടെ ആവേശവും ഇരട്ടിയായി. ചിത്രം കണ്ടതിന് ശേഷം അത്ഭുതകരം എന്നാണ് ഉപാസന അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

രാ ചരണിന്‍റെ കരിയറിലെ വലിയ നാഴികകല്ലായി മാറുമെന്നാണ് ഒരു ആരാധകന്‍ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. "മഗധീര, ആര്‍ ആര്‍ ആര്‍ പെദ്ധി, ചില സിനിമകള്‍ വെറും സിനിമകളല്ല അവ നായകന്‍റെ കരിയറിലെ നാഴികക്കല്ലായി മാറുമെന്നാണ്", കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പെദ്ധി ബ്ലോക്‌ബസ്റ്റര്‍. ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കൊടുങ്കാറ്റായി മാറുമെന്നാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകന്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാംചരണിന്‍റെ കരിയറിലെ മികച്ച പ്രകടനമെന്നാണ് ഒരാള്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. പവര്‍ഫുള്‍ എന്നാണ് മറ്റൊരാള്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

"രാം ചരണിന്റെ അവിസ്മരണീയ പ്രകടനവും നിരവധി മികച്ച നിമിഷങ്ങളുമാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. റൺടൈം കുറയ്ക്കാമായിരുന്നു.", എന്നും ഒരാള്‍ കുറിക്കുന്നുണ്ട്.

നിരവധി പ്രേക്ഷകര്‍ ചിത്രത്തിലെ ദൃശ്യമികവിനെ കുറിച്ചും കഥപറച്ചിലിനെ കുറിച്ചുമാണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

"#പെദ്ധി: ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ. രാം ചരണിന്റെ ശക്തമായ പ്രകടനവും എ ആർ റഹ്മാന്റെ സംഗീതവും പൂർണ്ണമായും ഹൃദയം കീഴടക്കുന്നു. അൽപ്പം ദൈര്‍ഘ്യമേറിയ റണ്‍ടൈം ആയിരുന്നിട്ടും, വൈകാരികമായ കഥ ഇത് തീർച്ചയായും കാണേണ്ട ഒന്നാണ്." എന്നാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകന്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ചിത്രത്തിന് നിറയെ വിമർശനങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തില്‍ ബോളിവുഡ് താരം ജാന്‍വി കപൂറാണ് നായികയായി എത്തിയത്. റൊമാന്‍സ് രംഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ മോശമായാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അഭിപ്രായം. ശരീരപ്രദര്‍ശനം മാത്രമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന വിമര്‍ശനവും പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നുയരുന്നുണ്ട്.

ചിത്രത്തിന് കേരളത്തിൽ മോശം അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് ആണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'പെദ്ധി' രാം ചരണിന്റെ പതിനാറാമത്തെ ചിത്രമാണ്.

ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവ് ബുചി ബാബു സന സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം വൃദ്ധി സിനിമാസിൻ്റെ ബാനറിൽ വെങ്കട സതീഷ് കിലാരു ആണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. വമ്പന്‍ മുതല്‍ മുടക്കില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം മൈത്രി മൂവി മേക്കർസ്, സുകുമാർ റൈറ്റിങ്സ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

കന്നഡ സൂപ്പർതാരം ശിവരാജ് കുമാറും ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു നിർണായകമായ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. രാം ചരൺ- ശിവരാജ് കുമാർ ടീം ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. നേരത്തെ റിലീസ് ചെയ്‌ത ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്, ടൈറ്റിൽ ഗ്ലിമ്പ്സ് എന്നിവയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്നു. അഞ്ചു ഭാഷകളിലായാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്.

ബോളിവുഡ് താരം ദിവ്യേന്ദു ശർമ, ജഗപതി ബാബു, ബോമൻ ഇറാനി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

എ ആർ റഹ്മാൻ ഈണം നൽകി പുറത്തു വന്ന, ചിത്രത്തിലെ "ചികിരി ചികിരി" എന്ന ഗാനവും "റായ് റായ് രാ രാ" എന്ന ഗാനവും ഇതിനോടകം ആഗോള തലത്തിൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റുകളായി ട്രെൻഡ് സെറ്ററുകളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അസാധാരണമായ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണമാണ് ഈ ഗാനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത്.

രചന, സംവിധാനം -ബുചി ബാബു സന, അവതരണം - മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്‌സ്, സുകുമാർ റൈറ്റിംഗ്സ്, നിർമ്മാണം - വെങ്കട സതീഷ് കിലാരു, ബാനർ - വൃദ്ധി സിനിമാസ്, കോ പ്രൊഡ്യൂസർ - ഇഷാൻ സക്സേന, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- വി. വൈ. പ്രവീൺ കുമാർ, ഛായാഗ്രഹണം - രത്നവേലു, സംഗീതം - എ ആർ റഹ്മാൻ, എഡിറ്റർ- നവീൻ നൂലി, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ - അവിനാഷ് കൊല്ല.

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