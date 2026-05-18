വിസ്മയിപ്പിക്കാന് രാം ചരണ്; വമ്പന് ആക്ഷന്! അമ്പരപ്പിക്കുന്ന പെദ്ധി ട്രെയിലര് പുറത്ത്
ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവ് ബുചി ബാബു സന സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് പെദ്ധി.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 18, 2026 at 5:23 PM IST
രാം ചരണ് നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രം പെദ്ധിക്കായി ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്. ഇപ്പോഴിതാ വമ്പന് ആക്ഷന് നിറഞ്ഞ ട്രെയിലര് പുറത്ത്. ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവ് ബുചി ബാബു സന സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം വൃദ്ധി സിനിമാസിൻ്റെ ബാനറിൽ വെങ്കട സതീഷ് കിലാരു ആണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്.
ചിത്രം 2026 ജൂൺ നാലിന് ആണ് ചിത്രം ആഗോള തലത്തിൽ തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. വലിയ ദൃശ്യ വിസ്മയമായിരിക്കും ചിത്രമെന്നാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന.
ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവ് ബുചി ബാബു സന സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം വൃദ്ധി സിനിമാസിൻ്റെ ബാനറിൽ വെങ്കട സതീഷ് കിലാരു ആണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം മൈത്രി മൂവി മേക്കർസ്, സുകുമാർ റൈറ്റിങ്സ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നായികയായി എത്തുന്നത് ബോളിവുഡ് താരം ജാൻവി കപൂർ ആണ്.
ചിത്രത്തിനായി രാം ചരൺ നടത്തിയ വമ്പൻ ശാരീരിക പരിവർത്തനം ട്രെയിലറില് ദൃശ്യമാണ്. ഒരു പെഹൽവാൻ ആയി ഗുസ്തിയുമുള്പ്പെടെ മൂന്ന് കായികയിനങ്ങള് ട്രെയിലറില് കാണുന്നുണ്ട്. മൂന്ന് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ട്രെയിലറാണ് പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിജയനഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള നിർഭയനും ഊർജ്ജസ്വലനുമായ ഒരു യുവാവായ പെദ്ധിയെ കാഴ്ചക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലാണ് ട്രെയിലര് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ കായിക ഇനങ്ങളിലും കളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്റ്റാർ അത്ലറ്റായാണ് പെദ്ധിയെ അറിയപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന. പ്രേക്ഷകരെ ആവേശഭരിതരാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് ട്രെയിലര്.
ബലിഷ്ഠമായ ശരീരത്തോടെ, കയ്യിൽ വമ്പൻ ഗദയും ഏന്തി, ഗുസ്തിയുടെ മുറകളുമായി എതിരാളികളെ നിലംപരിശാക്കുന്ന രാം ചരണിന്റെ മാസ്സ് സംഘട്ടനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങങ്ങള് നേരത്തെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. താൻ എപ്പോഴും കളിക്കുന്നത് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന സൂചന നൽകുന്ന രാം ചരണിന്റെ ഡയലോഗും ആരാധകരെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട്.
കന്നഡ സൂപ്പർതാരം ശിവരാജ് കുമാറും ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു നിർണായകമായ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. രാം ചരൺ- ശിവരാജ് കുമാർ ടീം ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. നേരത്തെ റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്, ടൈറ്റിൽ ഗ്ലിമ്പ്സ് എന്നിവയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്നു. അഞ്ചു ഭാഷകളിലായാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്.
ബോളിവുഡ് താരം ദിവ്യേന്ദു ശർമ, ജഗപതി ബാബു, ബോമൻ ഇറാനി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
എ ആർ റഹ്മാൻ ഈണം നൽകി പുറത്തു വന്ന, ചിത്രത്തിലെ "ചികിരി ചികിരി" എന്ന ഗാനവും "റായ് റായ് രാ രാ" എന്ന ഗാനവും ഇതിനോടകം ആഗോള തലത്തിൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റുകളായി ട്രെൻഡ് സെറ്ററുകളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അസാധാരണമായ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണമാണ് ഈ ഗാനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത്.
രചന, സംവിധാനം -ബുചി ബാബു സന, അവതരണം - മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സ്, സുകുമാർ റൈറ്റിംഗ്സ്, നിർമ്മാണം - വെങ്കട സതീഷ് കിലാരു, ബാനർ - വൃദ്ധി സിനിമാസ്, കോ പ്രൊഡ്യൂസർ - ഇഷാൻ സക്സേന, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- വി. വൈ. പ്രവീൺ കുമാർ, ഛായാഗ്രഹണം - രത്നവേലു, സംഗീതം - എ ആർ റഹ്മാൻ, എഡിറ്റർ- നവീൻ നൂലി, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ - അവിനാഷ് കൊല്ല, മാർക്കറ്റിംഗ്- ഫസ്റ്റ് ഷോ, പിആർഒ - ശബരി.