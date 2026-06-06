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'ജാന്‍വിയെ സെക്‌സ് സിംബലാക്കി'; വ്യാപക വിമര്‍ശനം, ഒടുവില്‍ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് പെദ്ധി സംവിധായകന്‍

പെദ്ധിയിലെ ജാന്‍വി കപൂര്‍ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിന് വ്യാപക വിമര്‍ശനമാണ് ഉയരുന്നത്. നായികയെ വെറും സെക്‌സ് സിംബലായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഉയരുന്ന വിമര്‍ശനം.

JANvi KAPOOR PEDDI MOVIE RAM CHARAN buchi babu sana director
JANVI KAPOOR (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 6, 2026 at 3:45 PM IST

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രാം ചരൺ, ജാൻവി കപൂർ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ബുച്ചി ബാബു സന ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണ് പെദ്ധി. തിയേറ്ററുകളില്‍ പ്രദര്‍ശനം തുടരുന്ന ഈ ചിത്രത്തില്‍ ജാന്‍വി കപൂര്‍ അവതരിപ്പിച്ച വേഷത്തിന് വ്യാപകമായ വിമര്‍ശനമാണ് ഉയരുന്നത്.

നടി അവതരിപ്പിച്ച അച്ചിയമ്മ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ മോശമായും അങ്ങേയറ്റം സ്ത്രീവിരുദ്ധമായുമാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടികാട്ടി പെദ്ധിയുടെ സംവിധായകന്‍ ബുച്ചി ബാബു സനയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത വിമര്‍ശനമാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഉയരുന്നത്. ഇതോടെ ക്ഷമാപണവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സംവിധായകന്‍.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഉയര്‍ന്ന വിമര്‍ശനങ്ങളെ ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നുവെന്നും ആരുടെയെങ്കിലും വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുവെന്നും സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു. എക്‌സില്‍ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ബുച്ചി ബാബു സനയുടെ ഖേദപ്രകടനം.

"ഒരു സിനിമാ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ, സിനിമ വിനോദപരവും പ്രചോദനപരവും പ്രേക്ഷകരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതും ആയിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് ആരെയും അസ്വസ്ഥരോ ബഹുമാനമില്ലാത്തവരോ ആയി തോന്നിപ്പിക്കരുത്. 'പെദ്ധി'യിലെ ചില രംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടു, അത് ഗൗരവമായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഞാൻ എപ്പോഴും സ്ത്രീകളോട്, തിരശ്ശീലയ്ക്ക് മുന്നിലും പിന്നിലും, വലിയ ബഹുമാനം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തെയും വസ്തുവൽക്കരിക്കാനോ അനാദരിക്കാനോ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല. സിനിമയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം അങ്ങനെ ധരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ആ വികാരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ മാനിക്കുന്നു, ഉയർത്തുന്ന ആശങ്കകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ആത്മാർഥമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.

ഓരോ സ്ത്രീയും ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്നു, വിലമതിക്കപ്പെടുന്നു, അന്തസ്സോടെ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടണം. ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ ആഘോഷിക്കുകയും ആ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഥകൾ പറയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ആത്മാർത്ഥതയോടെയും സത്യസന്ധതയോടെയും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പങ്കുവെച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി," ബുച്ചി ബാബു സന കുറിച്ചു.

വിവാദമുയര്‍ന്നത്

പെദ്ധിയിലെ ഗാനരംഗങ്ങള്‍ പുറത്തു വന്നതു മുതല്‍ ചിത്രത്തിലെ നായികയ്ക്കെതിരെ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. പെദ്ധി എന്ന ചിത്രത്തിൽ നായകനായ രാം ചരണിന്‍റെ കഥാപാത്രത്തിന് കൃത്യമായ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ നായികയെ കേവലം ഒരു ഉപഭോഗ വസ്‌തുവായാണ് കാണുന്നത്. മാത്രമല്ല അതീവ ഗ്ലാമറസ് വേഷത്തിലാണ് ജാന്‍വി ചിത്രത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ശരീര പ്രദര്‍ശനത്തിനാണ് സംവിധായകന്‍ കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കിയിരിക്കുന്നതെന്ന വിമര്‍ശവും ഉയരുന്നുണ്ട്.

അങ്ങേയറ്റം സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ രീതിയിലാണ് ആ കഥാപാത്രത്തെ സിനിമയിലും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് മിക്കവരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

‘ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും അപമാനം നേരിടേണ്ടി വന്ന നായിക’ എന്നാണ് ജാൻവിയുടെ ‘അച്ചിയമ്മ’യെ സിനിമാസ്വാദകർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

നായികയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ സ്പർശിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതും ബലമായി ചുംബിക്കുന്നതുമായ അതിക്രമ രംഗങ്ങള്‍ പ്രണയം എന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഇതില്‍ നായിക പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ പിതാവിന്റെ രാഷ്ട്രീയഭാവി ഓർത്ത് അവ മറക്കാനും സിനിമയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അപലപനീയമാണെന്ന് സിനിമാസ്വാദകർ പറയുന്നു.

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PEDDI MOVIE
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