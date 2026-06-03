അന്ന് ചിരഞ്ജീവിയും ശ്രീദേവിയും! ഇന്ന് രാംചരണും ജാന്വിയും; പെദ്ധിയിലൂടെ വീണ്ടും ചര്ച്ചയായി സിനിമാ പ്രേമികളുടെ ഇഷ്ട ജോഡികള്
താരജോഡികളുടെ മക്കള് ബിഗ് സ്ക്രീനില് ഒരുമിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല. അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പാരമ്പര്യം പിന്തുടര്ന്ന് വരുന്നവരാണ് അവര്. എന്നാല് ഇതില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥയാണ് ബോളിവുഡില് നിന്ന് വരുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 3, 2026 at 3:39 PM IST
രാം ചരണും ജാൻവി കപൂറും ഒന്നിക്കുന്ന പെദ്ധി സിനിമ റിലീസിന് മുമ്പേ തന്നെ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. പുതിയൊരു ഓൺസ്ക്രീൻ ജോഡിയെന്ന ആവേശത്തിന് പുറമെ, ഇവരുടെ കൂട്ടുകെട്ട് ആരാധകരുടെ ക്ലാസിക് കൂട്ടുക്കെട്ടായിരുന്ന ചിരഞ്ജീവിയേയും അന്തരിച്ച നടി ശ്രീദേവിയേയും ഓര്മിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ്.
സിനിമയുടെ പ്രമോഷൻ പരിപാടിക്കിടെ രാം ചരൺ ഈ വൈകാരിക ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറഞ്ഞു. തെലുഗു സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ ഓൺസ്ക്രീൻ ജോഡികളിലൊന്നായിരുന്നു ചിരഞ്ജീവിയും ശ്രീദേവിയും എന്നും, അവരുടെ മക്കൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം കാണണമെന്നത് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ആരാധകരുടെയും ഏറെക്കാലത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജാൻവി കപൂറും ഇതേ കാര്യം പങ്കുവച്ചു. മാതാപിതാക്കളുടെ സിനിമാ പാരമ്പര്യം കാരണം പ്രേക്ഷകർക്ക് തങ്ങളോടുള്ള പ്രത്യേക അടുപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്നും, രാം ചരണിനൊപ്പമുള്ള ഈ സഹകരണം തനിക്ക് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
ഈ നൊസ്റ്റാൾജിയയ്ക്ക് ശക്തമായ കാരണവുമുണ്ട്. ജഗദേക്ക വീരടു അതിലോക സുന്ദരി, റാണി കാസുല രംഗമ്മ തുടങ്ങി നിരവധി ശ്രദ്ധേയ ചിത്രങ്ങളിൽ ചിരഞ്ജീവിയും ശ്രീദേവിയും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ കെമിസ്ട്രി തെലുഗു സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടുകെട്ടുകളിലൊന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പെദ്ധിയിലൂടെ രാം ചരൺ-ജാൻവി കപൂർ ജോഡി ആ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പുതിയ അധ്യായം തുറക്കുകയാണ്.
എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ഓൺസ്ക്രീൻ കൂട്ടുകെട്ട് മക്കൾ പിന്നീട് ആവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ, അപൂർവമായ മറ്റൊരു സംഭവമുണ്ട് അങ്ങ് ബോളിവുഡില്. അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഉദാഹരണം കപൂർ കുടുംബങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.
2007-ൽ സഞ്ജയ് ലീല ഭൻസാലിയുടെ സാവരിയയിലൂടെ രൺബീർ കപൂറും സോനം കപൂറും ഒരുമിച്ചാണ് അഭിനയരംഗത്തേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. രൺബീർ, ഋഷി കപൂറിന്റെയും നീതു കപൂറിന്റെയും മകനായിരുന്നു. സോനം, അനിൽ കപൂറിന്റെ മകളും. രണ്ട് താരപുത്രന്മാരുടെയും താരപുത്രിമാരുടെയും അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം എന്ന നിലയിൽ സാവരിയ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
അതിനുശേഷം വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു ബന്ധം കൂടി രൂപപ്പെട്ടു. 2022-ൽ രാജ് മേത്തയുടെ കോമഡി എന്റര്ടെയ്നര് ചിത്രമായ ജുഗ്ജുഗ് ജീയോയിൽ അനിൽ കപൂറും നീതു കപൂറും ഭർത്താവും ഭാര്യയുമായി അഭിനയിച്ചു. ഭീം സെയ്നിയെയും ഗീത സെയ്നിയെയും അവതരിപ്പിച്ച ഇരുവരും, മക്കൾ ഒരുമിച്ച് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചതിന് ഏകദേശം 15 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി ഒരേ ചിത്രത്തിൽ എത്തിയത്.
സാധാരണയായി ആദ്യം മാതാപിതാക്കൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുകയും പിന്നീട് അവരുടെ മക്കൾ പുതിയ ജോഡികളായി എത്താറുമാണ് പതിവ്, ചിരഞ്ജീവി-ശ്രീദേവി, രാം ചരൺ-ജാൻവി കപൂർ, മോഹന്ലാല്- ലിസി, പ്രണവ്- കല്യാണി പ്രിയദര്ശന് അങ്ങനെ എത്രയോ താരജോഡികളും അവരുടെ മക്കളും എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ അനിൽ കപൂർ-നീതു കപൂർ സംഭവത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മറിച്ചായിരുന്നു. ആദ്യം മക്കളായ രൺബീറും സോനവും സാവരിയയിൽ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചു. വർഷങ്ങൾക്കുശേഷമാണ് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളായ അനിൽ കപൂറും നീതു കപൂറും ജുഗ്ജുഗ് ജീയോയിൽ ഒന്നിച്ചത്. ഒരു തലമുറ മറ്റൊരു തലമുറയെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ബന്ധിപ്പിച്ച അപൂർവമായ സിനിമാ വൃത്താന്തമായാണ് ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.