ലോകത്താകമാനം പെദ്ധി തരംഗം! അതിവേഗം 250 കോടി കടന്ന് രാം ചരണ് ചിത്രം; ഇന്ത്യന് ബോക്സ് ഓഫിസില് വമ്പന് പ്രകടനം
ഹിറ്റടിച്ച് രാം ചരണ്, ആറു ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കലക്ഷന്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 9, 2026 at 8:45 PM IST
സൂപ്പർസ്റ്റാർ രാം ചരണിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം പെദ്ധി ബോക്സ് ഓഫിസില് വമ്പന് പ്രകടനവുമായി മുന്നേറുകയാണ്. ചിത്രം റിലീസായി ആദ്യ ആഴ്ചയോട് അടുക്കുമ്പോള് അതിവേഗത്തിലാണ് ആഗോളതല കലക്ഷനും വര്ധിക്കുന്നത്. ദേശീയ അവാര്ഡ് ജേതാവ് ബുച്ചി ബാബു സംവിധാനം ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് പെദ്ധി.
ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരനായാണ് രാം ചരണ് ചിത്രത്തില് വേഷമിടുന്നത്. ബോളിവുഡ് താരം ജാന്വി കപൂര് ആണ് ചിത്രത്തില് നായികയായി എത്തിയത്. ജാന്വിയുടെ രണ്ടാത്തെ തെലുഗു ചിത്രമാണിത്. ചിത്രത്തിലെ നടിയുടെ വേഷത്തിന് വ്യാപക വിമര്ശനമാണ് സിനിമാ മേഖലയില് നിന്നും സോഷ്യല് മീഡിയയില് നിന്നുമൊക്കെ ഉയരുന്നത്. അതിനിടയിലും ചിത്രം വമ്പന് കലക്ഷന് നേടുന്നുവെന്നതും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്.
ആദ്യവാരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള് മികച്ച കലക്ഷനാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. പ്രവൃത്തിദിനമായ തിങ്കളാഴ്ച മികച്ച കലക്ഷന് നേടി. ഏകദേശം 14 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രോസ് കലക്ഷനാണ് ഒറ്റദിവസത്തില് മാത്രം ചിത്രം കൊയ്തെടുത്തത്. അതേസമയം ഇന്ത്യയിലെ നെറ്റ് കലക്ഷനില് 200 കോടി രൂപയാണ് തിങ്കളാഴ്ച കൊണ്ട് ചിത്രം നേടിയത്. ആഗോളതലത്തില് 250 കോടി രൂപയാണ് അതിവേഗം കൊണ്ട് ചിത്രം നേടിയത്. ആര് ആര് ആര് എന്ന ബ്ലോക്ബസ്റ്റര് ചിത്രത്തിന് ശേഷം രാം ചരണ് സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന മികച്ച കലക്ഷനാണിത്. നടന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതല് കലക്ഷന് നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായി പെദ്ധി മാറി.
തെലുഗുവില് നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് പ്രേക്ഷകരുള്ളത്. എന്നിരുന്നാലും വരാനിരിക്കുന്ന ആഴ്ചകളില് വരുമാനം ഇതുപോലെ അതിവേഗം കലക്ഷന് നേടുമോയെന്നാണ് ട്രാക്കര്മാര് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
തിങ്കളാഴ്ചത്തെ കണക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, അഞ്ചാം ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 14 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രോസ് ആണ് നേടിയത്. വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ വരുമാനമായ 31.50 കോടിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 55% കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. രാജ്യവ്യാപകമായി 8,000 ഷോകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ വളർച്ച സ്ഥിരതയുള്ളതാണ്. ഓരോ ദിവസവും സിനിമ ഹൗസ്ഫുള്ളായാണ് തിയേറ്ററുകളില് ഓടികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ആഭ്യന്തര പ്രകടനം മികച്ച രീതിയിലായതിനാല് ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോസ് കലക്ഷന് ഇപ്പോള് ഏകദേശം 169.75 കോടി രൂപയായി. മൊത്തം തുകകൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം നെറ്റ് കലക്ഷൻ 202 കോടി രൂപയായി ഉയര്ന്നു. ഈ സംഖ്യകളുടെ പ്രധാന ചാലകശക്തി തെലുങ്ക് വിപണിയാണ്, അതേസമയം മറ്റ് ഭാഷാ പതിപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവനകളിലും വര്ധനവുണ്ട്.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലും സിനിമ ശക്തമായ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്. അഞ്ചാം ദിവസം, വിദേശ വിപണികളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു കോടി രൂപ ചിത്രം നേടി. ഇത് ഇതുവരെയുള്ള മൊത്തം അന്താരാഷ്ട്ര വരുമാനം 47 കോടിയായി ഉയർത്തി. ഇതോടെ പെദ്ധിയുടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മൊത്തം കലക്ഷൻ 249 കോടിയിലെത്തി.
ആദ്യ ദിനത്തെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് ശേഷം ചിത്രത്തിന്കറെ വിദേശ പ്രകടനത്തില് ചെറിയ മങ്ങല് ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിയോടെ പെദ്ധിയുടെ ആറാം ദിവസ ഗ്രോസ് കലക്ഷന് അഞ്ചുകോടി കടന്നു. ആദ്യ ചൊവ്വാഴ്ച തന്നെ ചിത്രം 11-13 കോടി ഗ്രോസ് നേടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരു ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച നേട്ടമാണ്.
ആറ് ദിവസത്തിനുള്ളില് പെദ്ധി വടക്കേ അമേരിക്കയില് നിന്ന് മാത്രം മൂന്ന് മില്യണ് ഡോളറാണ് നേടിയത്. ഇത് രാം ചരണിന് ചിത്രത്തിന് വലിയ റെക്കോര്ഡാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്.