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പെദ്ധി ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ അതിവേഗം കുതിക്കുന്നു; നാലു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് കലക്ഷനുമായി രാം ചരണ്‍ ചിത്രം

കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ സോളോ ഹിറ്റിലേക്ക് രാം ചരണ്‍ ചിത്രം പെദ്ധി. നാലുദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കലക്ഷന്‍.

BOX OFFICE COLLECTION PEDDI MOVIE RAM CHARAN JANHVI KAPOOR
Peddi (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 8, 2026 at 12:16 PM IST

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വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയോടെയും ആകാംക്ഷയോടെയും കാത്തിരുന്ന ചിത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു രാം ചരണ്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ പെദ്ധി. ബുച്ചി ബാബു സന സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രം ആദ്യദിനം മുതല്‍ ചിത്രത്തിന് സമ്മിശ്ര പ്രതകരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ റിലീസ് ദിവസത്തില്‍ ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന്‍ 135 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലായിരുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ റിലീസ് ചെയ്‌ത് അഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഗംഭീര കലക്ഷനാണ് ചിത്രം നേടുന്നത്. ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ വമ്പന്‍ കുതിപ്പാണ് ചിത്രം നടത്തുന്നത്.

ആദ്യ വാരാന്ത്യങ്ങളിലും മികച്ച കലക്ഷനാണ് നേടിയത്. ആദ്യത്തെ ഞായാറാഴ്‌ച റിലീസ് ചെയ്‌ത് നാല് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ചിത്രം 150 കോടി കലക്ഷനാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.

ഞായറാഴ്ചത്തെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, കലക്ഷനിൽ നേരിയ വർധനവ് കാണാം. നാലാം ദിവസം ചിത്രം ഏകദേശം 31.90 കോടി വരുമാനം നേടി, ശനിയാഴ്ചത്തെ 28.85 കോടി വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് 10.6 ശതമാനം വർധനവാണിത്. രാജ്യവ്യാപകമായി 9,000-ത്തിലധികം ഷോകളിലൂടെ ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ വളര്‍ച്ച സ്ഥിരത കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരാധകവൃന്ദം വര്‍ധക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്കയിടങ്ങളിലും വലിയ ജനപ്രീതിയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്.

ആഭ്യന്തര വ്യവസായത്തില്‍ ശക്തമായ പ്രകടനമാണ് ചിത്രം കാഴ്‌ച വയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കലക്ഷൻ ഇപ്പോൾ 157.15 കോടി രൂപയാണ്. ഇതുവരെ ലഭിച്ച വരുമാനം കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നെറ്റ് കലക്ഷന്‍ 187.02 കോടി രൂപയാണ്. തെലുഗുവില്‍ നിന്നാണ് പ്രധാനമായും വലിയ കലക്ഷന്‍ ലഭിക്കുന്നത്.

നാലാം ദിവസം, വിദേശ വിപണികളിൽ നിന്ന് ചിത്രം 4 കോടി നേടി, ഇതോടെ ഇതുവരെയുള്ള മൊത്തം അന്താരാഷ്ട്ര വരുമാനം 46 കോടിയായി. ഇതോടെ പെദ്ധിയുടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മൊത്തം കലക്ഷൻ 233.02 കോടി രൂപയിലെത്തി.

പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യ തിങ്കളാഴ്‌ചയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ സിനിമാപ്രേമികളും ട്രാക്കര്‍മാരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഈ പ്രവൃത്തി ദിനത്തിലെ കലക്ഷന്‍ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നതാണ്.

ബുക്ക് മൈഷോയിലെ ടിക്കറ്റ് വില്‍പ്പന

ആദ്യ വാരാന്ത്യ മികച്ച കലക്ഷന്‍ നേടിയ ചിത്രങ്ങള്‍

സിനിമകലക്ഷന്‍
പുഷ്‌പ94.97
കല്‍ക്കി2898 എഡി64.6
സലാര്‍42.15
ദേവര29
പെദ്ധി17.15

പെദ്ധി നാലാം ദിവസത്തില്‍ മാത്രം 31 കോടി രൂപയാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. അഞ്ചാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ 849 ഷോകളിലൂടെ 0.11 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. ഇതോടെ ചിത്രത്തിന്‍റെ മൊത്തം ഇന്ത്യന്‍ കലക്ഷന്‍ 157.26 കോടി രൂപയായി ഉയര്‍ന്നു.

സിനിമയിലെ രാം ചരണിന്‍റെ പ്രകടനത്തിനും എ ആർ റഹ്‌മാന്റെ മ്യൂസിക്കിനും മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് നടന് നാഷണൽ അവാർഡ് ലഭിക്കും എന്നും ചിലർ കുറിക്കുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം ജാൻവി കപൂറിന്‍റെ കഥാപാത്രത്തിനും പ്രകടനത്തിനും വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ആണ് നേടുന്നത്. ഈ കടുത്ത വിമര്‍ശനത്തിനുമിടയിലാണ് ചിത്രം ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ വമ്പന്‍ കുതിപ്പ് നടത്തുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

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