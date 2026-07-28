'മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു, സിബി സാറിന്റെ പേര് എങ്ങനെ വന്നുവെന്നറിയില്ല'; വിശദീകരണവുമായി പേളി മാണി
വിദ്യാര്ഥി സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പോസ്റ്റിട്ടതിന് വിശദീകരണവുമായി പേളി മാണി.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 28, 2026 at 4:14 PM IST
നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ വിദ്യാര്ഥി പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പോസ്റ്റിട്ടതിന് വിശദീകരണവുമായി അവതാരികയും ഇന്ഫ്ലുന്സറുമായ പേളി മാണി. ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് താരം പങ്കുവച്ച സ്റ്റോറി വലിയ വിവാദമായതിന് പിന്നാലെയാണ് വിശദീകരണവുമായി എത്തിയത്.
തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് പേളി മാണിയുടെ പ്രതികരണം. വിദ്യാര്ഥികളുടെ സുരക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയിലാണ് താന് പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചതെന്നും അത് തന്റെ മാത്രം അഭിപ്രായമായിരുന്നുവെന്നും പേളി വ്യക്തമാക്കി. ഡല്ഹിയില് നടന്ന സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാന് തനിക്ക് സമ്മര്ദ്ദമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും താന് മനസില് പോലും വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിലേക്ക് വാക്കുകളെ വളച്ചൊടിച്ചെന്നും പേളി പറഞ്ഞു.
സിബി മലയിലിനെയല്ല താന് തോറ്റുപോയ സംവിധായകന് എന്ന് പറഞ്ഞതെന്നും അതിനെ വളച്ചൊടിച്ചതാണെന്നും പേളി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വിളിച്ചതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുവെന്നും താരം പറഞ്ഞു.
പേളിയുടെ വാക്കുകള്
" ഇത്തരത്തിലൊരു വിഡിയോ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. കാരണം, നിങ്ങളിൽ പലരെയും ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടും അടുത്തിടെ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും വേദനിപ്പിച്ചു. എന്നെ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചത് നിങ്ങളായതുകൊണ്ട് എനിക്കത് വ്യക്തമാക്കിയേ തീരൂ. നിങ്ങളെ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്നത് എന്റെ ആഗ്രഹമാണ്", പേളി പറഞ്ഞു.
"ഡല്ഹി പ്രതിഷേധത്തെ കുറിച്ച് ഞാന് ഒരു പോസ്റ്റിട്ടിരുന്നു. അത് ഇടുന്നതിന് മുന്പ് ഈ വിഷയത്തില് എന്തെങ്കിലും പ്രതികരിക്കുന്നുവെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എനിക്ക് വലിയ പ്രഷര് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ന്യൂസും റീല്സും കണ്ടിട്ടാണ് എന്റേതായ രീതിയില് പോസ്റ്റിട്ടത്. ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തില് എടുത്തുചാടി എനിക്കൊന്നും പറയാന് കഴിയില്ല. ഞാന് പറയുന്നതാണ് ശരി എന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവന് അപകടത്തില് ആണെങ്കില് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങൂ എന്നാണ് ഞാന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാന് ഉത്തരവിടുന്നത് പോലെയല്ല ഞാന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ പറയാന് ഞാന് ആരും അല്ല.
"ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ സ്വപ്നത്തില് പോലും കരുതാത്ത പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഇതിൽ വരാൻ തുടങ്ങി. അതിന് ശേഷമാണ് ആ സംവിധായകന്റെ പോസ്റ്റ് എനിക്ക് പലരും അയച്ചുതരുന്നത്. അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാന് വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു. അതിലെ ഒരുവരി എന്റെ പ്രതികരണം സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളുടെ കല്ലറയിൽ തുപ്പുന്നത് പോലെയാണെന്നായിരുന്നു. അത് എനിക്ക് വല്ലാതെ ഹേർട്ട് ആയി.
'നീ അവരെ നോക്കി തുപ്പുകയാണ്’ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ മോശം കമന്റുകള് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് താങ്ങാനായില്ല. രാത്രി ഒരു 11 മണിയായപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് തോന്നി. എനിക്ക് ദേഷ്യവും വന്നു. ഞാനും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എനിക്കും വിഷമമായി. അങ്ങനെ ഇതിനൊരു വ്യക്തത വരുത്തണം എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു സ്റ്റോറി എഴുതിയിട്ടു. ആ സ്റ്റോറിയാണ് പിന്നീട് വിവാദമായത്. എന്നാൽ കുറച്ചു നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം (ഒരു 15-20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ) ഞാൻ ആ സ്റ്റോറി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കാരണം, അതിൽ ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു കാര്യം വലിയൊരു തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതിനോട് എനിക്ക് തന്നെ യോജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ പ്രചരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. ആ സ്റ്റോറിയിൽ ഞാൻ ആ പോസ്റ്റ് ഇട്ട വ്യക്തിയെ ‘പരാജയപ്പെട്ട ചലച്ചിത്രകാരൻ’ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. അത് വളരെ വലിയൊരു തെറ്റാണ്. നമ്മൾ ആരെയും അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരാളെ 'പരാജയപ്പെട്ടവൻ' എന്ന് വിളിക്കാൻ നമ്മൾ ആരുമല്ല. അങ്ങനെയല്ല എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ വളർത്തിയത്. അത് എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വലിയൊരു തെറ്റാണ്. അങ്ങനെ വിളിച്ചതിന് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഹൃദയം തുറന്ന് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. എന്റെ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു", പേളി മാണി പറഞ്ഞു.
"പിന്നെ എനിക്ക് വ്യക്തമാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ഞാൻ ആ സ്റ്റോറി പങ്കുവച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം വേറൊരു സ്റ്റോറിയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഏറെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച സംവിധായകരിൽ ഒരാളായ ശ്രീ സിബി മലയിൽ സാറാണ്. ഞാൻ സിബി മലയിൽ സാറിന്റെ വളരെ വലിയൊരു ആരാധികയാണ്. നമ്മൾ മലയാളികൾ എല്ലാവരും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ വലിയ ആരാധകരാണ്. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിപ്പിച്ചത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം, ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കപ്പെട്ടത്. അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ന്യൂസ് ചാനലുകൾ പോലും അത് വാർത്തയാക്കി മാറ്റാൻ തുടങ്ങി. അത് എനിക്ക് വ്യക്തമാക്കിയേ പറ്റൂ. എന്നെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയ ആ വ്യക്തിക്ക് മറുപടിയായാണ് ഞാൻ ആ സ്റ്റോറി ഇട്ടത്. പക്ഷേ അതിലേക്ക് സിബി മലയിൽ സാറിന്റെ പേര് എങ്ങനെ വന്നുവെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ല! ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ തിരുത്തും എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇനി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് വീണ്ടും പ്രശ്നമാകുമോ എന്ന് പേടിച്ച് ഞാൻ ഇനി ഒന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുനാൾ മിണ്ടാതിരുന്നു", താരം പ്രതികരിച്ചു..
"പക്ഷേ, ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അങ്ങനെ കൂടുക്കൂടി വന്നതുകൊണ്ടാണ് സത്യം നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഈ വിഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഒരിക്കലും സിബി മലയിൽ സാറിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ മോശമായി പറയില്ല. കാരണം, മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സംവിധായകരിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം എന്ന കാര്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയൊരു ഫാനാണ്. സർ, അങ്ങ് ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഐ ലവ് യു സർ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ വലിയൊരു ആരാധികയാണ്.
അതുപോലെ, ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച നിറത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആളാണെന്ന് ആരോപിച്ചപ്പോൾ 'എനിക്ക് കാവി നിറം ഇഷ്ടമാണ്, അത് നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയിലുമുണ്ട്' എന്ന് ഞാൻ മറുപടി നൽകിയിരുന്നു. എനിക്ക് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ്", പേളി വ്യക്തമാക്കി.
"ഞാൻ ഈ വിഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ വിമർശിക്കുന്നത് നിർത്തണം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എന്നെ തീർച്ചയായും വിമർശിക്കണം. കാരണം, സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊതു ഇടമാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായി അവതാരകയായി കരിയർ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത്, അതായത് 'ടേസ്റ്റ് ഓഫ് കേരള' എന്ന പരിപാടിയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന ദിവസം, രാവിലെ അഞ്ചുമണിക്ക് റെഡിയായി സൂര്യോദയവും നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡാഡി യാത്രയാക്കാൻ വേണ്ടി ബാഗൊക്കെയായി വന്ന് എന്റെ അടുത്തു വന്നു പറഞ്ഞു: "പേളി, നീ ഇനി ഒരു പൊതു സ്വത്താണ്. ഇനി നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും വരാൻ പറ്റില്ല. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വന്ന് അധ്യാപകരോട് സംസാരിക്കുകയോ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇനി നീ ഒരു പൊതുസ്വത്താണ്. നീ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിൽ പോയി ചാടിയാൽ അത് നീ തന്നെ നേരിടേണ്ടി വരും." അന്ന് ഡാഡി പറഞ്ഞതിന്രെ അർത്ഥം എനിക്ക് അത്ര വ്യക്തമായി മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ അത് തിരിച്ചറിയുന്നു. എനിക്ക് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കിനും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തിക്കും വലിയ മൂല്യമുണ്ട്, അതിന് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ഉണ്ടാകാം", പേളി വീഡിയോയില് പറഞ്ഞു.
"അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒരു മികച്ച മനുഷ്യനാകാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും. ഒരു മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഉള്ളിലും കുറെ കുറവുകളും നെഗറ്റീവുകളും ഉണ്ട്, അവയെല്ലാം ഞാൻ തിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെയും വിദ്യാർഥികളുടെയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും നന്മയ്ക്കൊപ്പമാണ് ഞാൻ നിലകൊള്ളുന്നത്. എല്ലാവരും നന്നായി വരണമെന്നും എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രം സംഭവിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞാനും. എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ആ പോസ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പോഴും വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഞാൻ അത് തിരുത്തിക്കൊള്ളാം", പേളി മാണി പറഞ്ഞു.