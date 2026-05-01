തിയേറ്റര് ഇളക്കി മറിച്ച് മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്ലാലും; പേട്രിയറ്റ് ഗംഭീരം! പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം
18 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം മലയാളത്തിന്റെ ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്ലാലും ഒരുമിച്ചെത്തുന്നുവെന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഏററവും വലിയ പ്രത്യേകത.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 1, 2026 at 11:28 AM IST
സിനിമാ പ്രേമികള് ഏറെ കാത്തിരുന്ന ദൃശ്യ വിസ്മയം പേട്രിയറ്റ് ഇന്ന് (മെയ് 1) തിയേറ്ററുകളില് എത്തി. മമ്മൂട്ടിയുടെ മോഹന്ലാലും നീണ്ട 18 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ബിഗ് സ്ക്രീനില് ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്, ഇതു തന്നെയാണ് ഈ സ്പൈ ആക്ഷന് ത്രില്ലര് ചിത്രത്തിന് ഇത്രയേറെ ഹൈപ്പ് ലഭിക്കാനുള്ള കാരണവും.
മഹേഷ് നാരായണൻ രചനയും സംവിധാനവും എഡിറ്റിംഗും നിർവഹിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ആൻ്റോ ജോസഫ് ഫിലിം കമ്പനിയുടെ ബാനറിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രഖ്യാപന സമയം മുതൽ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ ഏറെ ആകാംഷയോടെയും ആവേശത്തോടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തി നില്ക്കുമ്പോള് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങള് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.
തീയേറ്റർ കുലുങ്ങി 🔥🔥🔥#Patriot pic.twitter.com/9mmAZUpa06— FDFS Reviews (@FDFS_Reviews) May 1, 2026
നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ എന്നീ മലയാളത്തിന്റെ ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ നടന്മാര് ഒരുമിച്ചു എത്തുന്നുവെന്നത് തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരെ ഈ സിനിമ കാണാന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളില് ഒന്ന്. ട്വന്റി ട്വന്റി എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം വമ്പന് താരനിര അണിനിരക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പേട്രിയറ്റ്.
താരസമ്പന്നത തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു വലിയ ആകര്ഷണം. ആദ്യ ദിവസത്തില് തന്നെ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്.
#Patriot has an interesting first half so far. It’s more of a slow burn thriller without many mass or elevation moments, but the plot is engaging and the character development has been really good. The interval punch was really good too.— Mohammed Ihsan (@ihsan21792) May 1, 2026
Mohanlal doesn’t appear in the first half… https://t.co/SpJcjE0sAl pic.twitter.com/bU40tYutFN
ഡോ. ഡാനിയൽ ജെയിംസായി മമ്മൂട്ടിയും കേണൽ റഹീം നായിക്കായി മോഹൻലാലും സ്ക്രീനിൽ നിറയുമ്പോൾ ഫഹദ് ഫാസിൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളില് എത്തുന്നുണ്ട്. ഇവരെ കൂടാതെ നയൻതാര, ദർശന രാജേന്ദ്രൻ, രേവതി, പ്രകാശ് രാജ്, രാജീവ് മേനോൻ തുടങ്ങി വമ്പൻ താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിലുണ്ട്. കേരളത്തിന് പുറമെ വിദേശ വിപണികളിലും വലിയ വരവേൽപ്പാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്.
#Patriot First Half Review#Mammootty as a dissident— Varun R 🇮🇳 (@VarunNR_79) May 1, 2026
it's a cautionary tale. works mostly as an infotainer
Spyware surveillance by corporates is exposed
Plot driven & Content driven in big canvas
Nice making, editing by Mahesh
Interval mass moment 🔥
Good engaging watch pic.twitter.com/KBXGoRlvdO
ലാലേട്ടാ സിനിമ തൂക്കി, ഇന്റര്നാഷണല് ലെവല്, ബിഗ് സല്യൂട്ട് മഹേഷ് നാരായണൻ. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ നടി നടന്മാർക്കും ടെക്നീഷ്യന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എന്നാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകന് കുറിച്ചത്.
#Patriot Review - BLOCKBUSTER 🔥💣— Girish ✨ (@Girish__28) May 1, 2026
Rating - ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Patriot is not just a film..it’s a historic cinematic event. Directed by Mahesh Narayanan, this espionage thriller reunites the titans #Mammootty and #Mohanlal after nearly two decades and the result is pure fire. 🔥🔥… pic.twitter.com/HJLxWc6ml8
മിക്കവരുടെ തിയേറ്റര് തൂക്കി എന്ന അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.
മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ എന്നിവരുടെ വമ്പൻ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ സ്പൈ ത്രില്ലർ ചിത്രത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് .
#Patriot Good first half with an engaging story setup, steadily building momentum and peaking impressively towards the interval. Mahesh Narayanan handles the narrative with solid detailing, keeping the tension intact throughout. @mammukka & Sushin🔥— ForumKeralam (@Forumkeralam2) May 1, 2026
A promising first half so…
പ്രേക്ഷകര്ക്ക് വമ്പന് ദൃശ്യവിരുന്ന് തന്നെയാണ് ചിത്രം സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര് ഞെട്ടുമെന്നുറപ്പാണ്. സ്പൈ ത്രില്ലറുകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കേതിക നിലവാരത്തിലും കാൻവാസിലുമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
കൊച്ചി, ശ്രീലങ്ക, ലണ്ടന്, അബുദബി, അസര്ബൈജാന്, തായ്ലന്ഡ്, വിശാഖപട്ടണം, ഹൈദരാബാദ്, ദില്ലി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചത്
Mad fire 🔥— ಬಿ. ಎಸ್. ವಿ 🇮🇳 (A+) (@_B_S_V_) May 1, 2026
Ente ponno !
Kiduuuu #Patriot #Mohanlal #Mammootty https://t.co/7cg4FuXXKn
ട്വന്റി-20 യ്ക്ക് ശേഷം മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളെല്ലാം അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ എന്നിവരോടൊപ്പം ഫഹദ് ഫാസിൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, നയൻതാര, രാജീവ് മേനോൻ, രേവതി, ജിനു ജോസഫ്, ഡാനിഷ് ഹുസൈൻ, ഷഹീൻ സിദ്ദിഖ്, സനൽ അമൻ, ദർശന രാജേന്ദ്രൻ, സെറീൻ ഷിഹാബ് എന്നിവരും, മദ്രാസ് കഫേ, പത്താൻ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ തീയറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റും സംവിധായകനുമായ പ്രകാശ് ബെലവാടിയും ചിത്രത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
#Patriot In Cinemas Worldwide from Today. pic.twitter.com/yYXa4vgyS5— Mammootty (@mammukka) May 1, 2026