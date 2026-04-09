ബിഗ്‌ സ്ക്രീനിലെ ബിഗ് എമ്മുകള്‍! 'ഞങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വാശിയില്ല, ആഴത്തിലുള്ള സൗഹൃദം'- മോഹന്‍ലാലിനെ കുറിച്ച് മമ്മൂട്ടി

പേട്രിയറ്റിനെ കുറിച്ച് തുറന്ന് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ മനം കവരുന്നത്.

PATRIOT MOVIE MAMMOOTTY MOHANLAL PATRIOT MOVIE RELEASE
Published : April 9, 2026 at 5:23 PM IST

ലയാളത്തിന്‍റെ മഹാനടന്മാര്‍ ഒരിക്കല്‍ കൂടി ബിഗ്‌ സ്‌ക്രീനില്‍ എത്തുന്നതിന്‍റെ ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകര്‍. മഹേഷ് നാരായണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മള്‍ട്ടിസ്റ്റാര്‍ ചിത്രം പേട്രിയറ്റിലാണ് 18 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഇരുതാരങ്ങളും ഒന്നിച്ചെത്തുന്നത്.

മലയാളത്തിന്‍റെ രണ്ട് ഇതിഹാസ താരങ്ങളും ഒരുമിക്കുന്നുവെന്നതറിഞ്ഞതു മുതല്‍ വലിയ പ്രതീക്ഷയും ആകാംക്ഷയും ആരാധകരിലുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ പേട്രിയറ്റിനെ കുറിച്ച് തുറന്ന് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ മനം കവരുന്നത്. ദി ഹോളിവുഡ് റിപ്പോർട്ടർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് മമ്മൂട്ടി മനസുതുറന്നത്‌.

‘തീര്‍ച്ചയായും ഞാനും മോഹന്‍ലാലും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഒന്നിക്കുന്നു എന്നതിനാല്‍ ചിത്രത്തിനായി പ്രേക്ഷകര്‍ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ചിത്രം ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാര്‍ഡത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയല്ല നടക്കുന്നത്. ഞങ്ങള്‍ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പേട്രിയറ്റിന്‍റെ ഉള്ളടക്കത്തിലാണ് പ്രാധാന്യം. പലയിടത്തും കൊമേഷ്യല്‍ എലമെന്‍റ് നിങ്ങള്‍ക്ക് കാണാനാകും. കഥയ്ക്ക് ഈ ചിത്രത്തിന് പ്രധാന്യം നല്‍കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു.

ഇതേ ധാരണയില്‍ തന്നെ ഈ ചിത്രം കാണാന്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ തയാറാകേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ട് ഹീറോസ് രണ്ട് സൈഡില്‍ നിന്നും വന്ന് കൈകോര്‍ക്കുന്ന പരിപാടി ഇതിലില്ല. ഞങ്ങള്‍ സുഹൃത്തുക്കളായാണ് വേഷമിടുന്നത്. പക്ഷേ അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ്. ചിത്രത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് രണ്ടുപേര്‍ക്കും നായികമാരില്ല. പക്ഷേ ശക്തരായ സ്‌ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊരു ഫോര്‍മുലകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചിത്രമല്ല, പക്ഷേ ഒരു ഫോര്‍മുല സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചിത്രമായി പേട്രിയറ്റ് മാറിയേക്കാം,’ മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു.

"ഷൂട്ടിംഗ് വളരെ സാധാരണമായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ശ്രീലങ്കയിലായിരുന്നു ആദ്യ ഷോട്ട്. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നേരത്തെ തന്നെ ആ ഒരു താളമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ തോളിൽ ഒരിക്കലും സൂപ്പർതാര പദവി ഭാരമായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്, സുഹൃത്തുക്കളാണ്, ഒരുപക്ഷേ അതിനേക്കാൾ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരാണ്. അവൻ വരുന്നു, ഞാൻ വരുന്നു, എനിക്ക് അത് വേണം, അവന് ഇത് വേണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാശികളൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലില്ല", വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മോഹൻലാലിനൊപ്പം അഭിനയിച്ചപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം തോന്നിയോ എന്ന അവതാരികയുടെ ചോദ്യത്തിനായി മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു.

"ആദ്യ ദിവസം എന്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നത് എന്റെ മാനേജറല്ല, ലാലിന്റെ മാനേജറായിരുന്നു. കാരണം എന്റെ മാനേജർ ശ്രീലങ്കയിൽ ലാലിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ രീതി", മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു.

"ലാൽ വളരെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയ നടനാണ്. ആ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നടൻ. അഭിനയം എന്നത് ബോധപൂർവ്വമായ ഒന്നാണ്. അഭിനയം അഭിനയമാണ്, അതൊരു ശാസ്ത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാനാകില്ല. ഓരോ നടനും അവരുടേതായ രീതികളുണ്ട്. എനിക്ക് പ്രത്യേക മെത്തേഡുകൾ ഒന്നുമില്ല. എന്റെ സിനിമകളാണ് എന്റെ രീതി. ക്യാമറ ഓൺ ആകുമ്പോൾ ബിപി കൂടും, കട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് താഴുകയും ചെയ്യും.", മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു.

ഏകദേശം 55 സിനിമകളോളം മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിത്രത്തിലെ നടന്മാര്‍ എന്നതിലുപരി തങ്ങള്‍ ഇരുവരും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നും നല്ല അടുപ്പമാണെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു.

മെയ് 1 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്. അടുത്തിടെ ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. വലിയ പ്രതീക്ഷയും ആകാംക്ഷയും നല്‍കുന്ന ട്രെയിലറാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. സ്പൈത്രില്ലര്‍ ചിത്രമാണ് പേട്രിയറ്റ്. മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹന്‍ലാലിന്‍റെയും വമ്പന്‍ ആക്ഷന്‍ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്നാണ് ടീസറും ട്രെയിലറുമെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഒപ്പം ഫഹദ് ഫാസിലിനും കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും നയൻതാരയ്ക്കും രേവതിക്കുമൊക്കെ ശക്തമായ വേഷം തന്നെ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയും ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്.

ചിത്രത്തിൽ താൻ വില്ലൻ വേഷമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഫഹദ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു ഇവന്‍റിലാണ് ഫഹദ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഒരുപാട് സർപ്രൈസുകൾ ഉള്ള ഒരു കൊമേഴ്സ്യല്‍ സിനിമ ആണ് പേട്രിയറ്റ് എന്നും സിനിമയിൽ ഫാൻ മോമെന്റുകൾ ഉറപ്പായും ഉണ്ടാകുമെന്നും സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

നിർമ്മിക്കുന്നത് ആന്റോ ജോസഫ് ഫിലിം കമ്പനി, കിച്ചപ്പു ഫിലിംസ് എന്നിവയുടെ ബാനറിൽ ആന്റോ ജോസഫ്, കെ ജി അനിൽകുമാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്.

സി ആർ സലിം പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് ലണ്ടൻ എന്നീ ബാനറുകളിൽ സി.ആര്‍.സലിം, സുഭാഷ് ജോര്‍ജ് മാനുവല്‍ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹ നിർമ്മാണം നിർവഹിക്കുന്നത്.

