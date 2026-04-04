അവര് വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു! തീപ്പാറുന്ന ആക്ഷന്, പേട്രിയറ്റ് ട്രെയിലര് എത്തി; ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം കോരിത്തരിപ്പിക്കുമെന്നുറപ്പ്
ട്വന്റി- ട്വന്റി എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം വമ്പന് താരനിര അണിനിരക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പേട്രിയറ്റ്. മഹേഷ് നാരായണന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം മെയ് 1 ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 4, 2026 at 6:16 PM IST
മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രമായി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ‘പേട്രിയറ്റ്’ ട്രെയിലര് പുറത്ത്. പ്രഖ്യാപന സമയം മുതൽ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ ഏറെ ആകാംഷയോടെയും ആവേശത്തോടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ അതി ഗംഭീര ട്രെയിലറാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്.
18 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ എന്നീ മലയാളത്തിന്റെ ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ നടന്മാര് ഒരുമിച്ചു എത്തുന്നുവെന്നത് തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരെ ഈ സിനിമ കാണാന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളില് ഒന്ന്. ട്വന്റി ട്വന്റി എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം വമ്പന് താരനിര അണിനിരക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പേട്രിയറ്റ്. മഹേഷ് നാരായണന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം മെയ് 1 ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ എന്നിവരുടെ വമ്പൻ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ സ്പൈ ത്രില്ലർ ചിത്രത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്നാണ് ട്രെയിലര് കാണിക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകര്ക്ക് വമ്പന് ദൃശ്യവിരുന്ന് തന്നെയാണ് ചിത്രം സമ്മാനിക്കുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന. വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര് ഞെട്ടുമെന്നുറപ്പാണ്. സ്പൈ ത്രില്ലറുകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കേതിക നിലവാരത്തിലും കാൻവാസിലുമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
തൃശൂർ രാഗം തിയറ്ററിൽ മമ്മൂട്ടി ആരാധകരോടൊപ്പം മമ്മൂട്ടിയും, എറണാകുളം കവിത തിയറ്ററിൽ മോഹൻലാൽ ആരാധകരോടൊപ്പം മോഹൻലാലും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് നടത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഒരേ സമയം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ലൊക്കേഷനുകളിൽ രണ്ട് മെഗാ താരങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു ട്രെയിലറിന്റെ പ്രീമിയർ ലോഞ്ച് നടത്തുന്നത്.
മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി മഹേഷ് നാരായണൻ ഒരുക്കുന്ന ഈ മൾട്ടിസ്റ്റാർ ചിത്രത്തിൽ ഫഹദ് ഫാസിൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, നയൻതാര, രേവതി, രാജീവ് മേനോൻ, ദര്ശന രാജേന്ദ്രന്, ജിനു ജോസഫ്, ഡാനിഷ് ഹുസൈൻ, ഷഹീൻ സിദ്ദിഖ്, സനൽ അമൻ, സെറീൻ ഷിഹാബ് , മദ്രാസ് കഫേ, പത്താൻ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ തീയറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റും സംവിധായകനുമായ പ്രകാശ് ബെലവാടിയും എന്നിവരും ചിത്രത്തില് നിര്ണായക വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
ആന്റോ ജോസഫ് ഫിലിം കമ്പനി, കിച്ചപ്പു ഫിലിംസ് എന്നിവയുടെ ബാനറിൽ ആന്റോ ജോസഫ്, കെ ജി അനിൽകുമാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. സി ആർ സലിം പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് ലണ്ടൻ എന്നീ ബാനറുകളിൽ സി.ആര്.സലിം, സുഭാഷ് ജോര്ജ് മാനുവല് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹ നിർമാണം നിർവഹിക്കുന്നത്. സി.വി.സാരഥിയും രാജേഷ് കൃഷ്ണയുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസര്മാര്.
നേരത്തെ പുറത്തു വന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ടീസറിന് വമ്പൻ പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിച്ചത്. ചിത്രത്തിന്റെ സെക്കന്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററിന്റെ ബിടിഎസ് റീലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആരാധകർ ഏറെ ആവേശത്തോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്.
ടേക്ക് ഓഫ്,മാലിക് എന്നീ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'പേട്രിയറ്റ്' വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ പത്തിലധികം ഷെഡ്യൂളുകളിലായി ഒരുവർഷത്തിലധികം നീണ്ട ചിത്രീകരണത്തിനൊടുവിലാണ് പൂർത്തിയായത്. മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിച്ച സിനിമയെന്ന ബഹുമതിയും ഇപ്പോൾ പേട്രിയറ്റിനാണ്. ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, യു.കെ, അസർബെയ്ജാൻ, യുഎഇ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിലായിരുന്നു ചിത്രം ഒരുക്കിയത്.
ചിത്രം രചിച്ചത്, സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണൻ തന്നെയാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിക്കുന്നത് സുഷിൻ ശ്യാം ആണ്., ബോളിവുഡിലെ വമ്പൻ സൂപ്പർതാര ചിത്രങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരുക്കി ശ്രദ്ധ നേടിയ മനുഷ് നന്ദൻ ആണ് ഛായാഗ്രഹണം. സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണൻ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ട്രൂത്ത് ഗ്ലോബൽ ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഓവർസീസ് പാർട്ണർ.
ഛായാഗ്രഹണം മാനുഷ് നന്ദൻ, സംഗീതം സുഷിൻ ശ്യാം, എഡിറ്റിങ് മഹേഷ് നാരായണൻ, പ്രൊഡക്ഷന് ഡിസൈനേഴ്സ്: ഷാജി നടുവിൽ, ജിബിൻ ജേക്കബ്, ഓഡിയോഗ്രാഫി വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, പ്രൊഡക്ഷന് കൺട്രോളർ ഡിക്സണ് പൊടുത്താസ്, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സുനിൽ സിങ്, നിരൂപ് പിന്റോ, ജസ്റ്റിൻ ബോബൻ, ജെസ്വിൻ ബോബൻ, സിങ്ക് സൗണ്ട് വൈശാഖ് പി വി, മേക്കപ്പ് രഞ്ജിത് അമ്പാടി, ലിറിക്സ് അൻവർ അലി, സംഘട്ടനം ദിലീപ് സുബ്ബരായൻ, സ്റ്റണ്ട് സിൽവ, മാഫിയ ശശി, റിയാസ് ഹബീബ്, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ ധന്യ ബാലകൃഷ്ണന്, നൃത്ത സംവിധാനം ഷോബി പോൾരാജ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ലിനു ആന്റണി, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്: ഫാന്റം പ്രവീണ്, സ്റ്റിൽസ് നവീൻ മുരളി, വിഎഫ്എക്സ് ഫയർ ഫ്ലൈ, എഗ്ഗ് വൈറ്റ്, ഐഡൻ്റ് വിഎഫ്എക്സ്, ഫാൻ്റം വിഎഫ്എക്സ്, പിക്ടോറിയൽ വിഎഫ്എക്സ്, ബൈനറി സർക്കസ്, ഡി ഐ കളറിസ്റ്റ് ആശീർവാദ് ഹദ്കർ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ എയ്സ്തെറ്റിക്ക് കുഞ്ഞമ്മ, ഡിജിറ്റൽ പിആർ: വിഷ്ണു സുഗതൻ, പിആർഓ: വൈശാഖ് സി. വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ. ചിത്രം ആന് മെഗാ മീഡിയ പ്രദര്ശനത്തിനെത്തിക്കും.
